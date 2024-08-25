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Zenginler isyan ediyor! Boğaz'da lüks konut kalmadı

Vatandaş yüksek kiralardan şikayet ederken zenginlerin derdi ise başka. İstanbul’da kirası 2.5 milyon liraya çıkan ultra lüks konutlar karaborsada.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 25 Ağustos 2024
Zenginler isyan ediyor! Boğaz’da lüks konut kalmadı

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Yüksek kiralarla ilgili denetimler ve tedbirler devam ederken farklı bir alanda ise kiralık konut bulunamıyor. İstanbul'da ultra lüks konutlar kapış kapış gidiyor. Yerli yabancı süper zenginlerin ilgi gösterdiği İstanbul'da aylık kirası 2.5 milyon liraya kadar çıkan ultra lüks daireler hiç boş kalmıyor. Emlak sektörü temsilcileri bu dairelerin ağırlıklı olarak Rus milyarderler, Arap şeyhleri ve Anadolu'daki Türk zenginler tarafından kiralandığını belirtiyor. Boğazdaki yalıların dışında yine boğaza hakim konumdaki rezidanslar da yüksek kiralarıyla dikkat çekiyor.

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Emlakçılar, zenginlerin bir iki aylığına İstanbul'a geldiğini ve bu evleri kiraladığını belirtiyor. Otel odalarında kalmak istemeyen zenginler bu villa, yalı ve rezidanslara büyük paralar vererek yerleşiyor. Emlakçılar bu evlerin aynı zamanda prestij göstergesi olduğu için yoğun talep gördüğünü, aylar öncesinden rezervasyon yaptırmak gerektiğini belirtiyor. İngiliz gayrimenkul danışmanlık firması Knight Frank'in 2024 raporuna göre Türkiye'de 2022'de 30 milyon doların üzerinde serveti bulunan kişi sayısı 1.761 iken, 2023'te 1.932 kişi bu klasmana yükseldi. Servet artışı sıralamasında Türkiye'yi yüzde 7.9 ile ABD, yüzde 6.1 ile Hindistan takip etti. Raporda ultra zenginlerin en fazla İstanbul'da yaşamayı tercih ettiği belirtiliyor.

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