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TAKVİM yazdı bakanlık özel okulları incelemeye aldı

TAKVİM’in sık sık gündeme getirdiği özel okul vurgununa Bakanlık el attı. Fahiş özel okul fiyatları inceleme altına alındı. Bakanlık yasayı da hatırlattı: Okullar kar amaçlı hareket edemez.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 24 Ağustos 2024
TAKVİM yazdı bakanlık özel okulları incelemeye aldı

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Milli Eğitim Bakanlığı özel okullardaki fahiş fiyatlarla ilgili haberlerimiz üzerine harekete geçti. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Fethullah Güner'in imzasıyla 81 il valiliğine yazı gönderildi. Yazıda "Okulların ara sınıflarının eğitim ücreti belirlenirken bir yıl önceki ücret, okulda devam eden öğrencilerin eğitim ücreti belirlenirken ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen ücret dikkate alınır ve bu ücretlere [( Yurt içi ÜFE+ TÜFE)/2]+5 oranından fazla artış yapılamaz" denildi. Bakanlığın yazısında, mevzuatta özel öğretim kurumlarının öğrenci veya kursiyerlerden, "yemek, kahvaltı, servis, kitap-kırtasiye, kıyafet ve benzeri hizmetler" karşılığında alacakları ücretleri mayıs ayının sonuna kadar tespit edecekleri ve bu hizmetlerden talep eden velilerin faydalanacağı yönündeki hükmün yer aldığı vurgulandı. Ayrıca özel okullarda, "Bakanlıkça onaylanan ders kitaplarının okutulması esastır." hükmünün olduğu da hatırlatıldı.

TİCARETHANE DEĞİLLER
Bakanlığın yazısında, "Mevzuat açıklamalarından da anlaşılacağı üzere, özel öğretim kurumları, temel bir kamu hizmeti olan eğitim faaliyetlerinde sadece kar amaçlı olarak hareket edemezler. Kitap, kırtasiye ürünleri gibi eğitim ve öğretim sürecinin doğal unsurlarının fiyatında da fahiş artışlara izin veremezler. Bakanlığımızca, mevzuata uygun ücret girişlerini zamanında yapmayan ve sadece kazanç sağlamak için faaliyetini sürdüren okullarla ilgili inceleme başlatılmıştır." denildi.

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