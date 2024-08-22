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Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması'nın dördüncüsüne başvurular başladı! Kadın girişimciler için büyük fırsat

Halkbank'ın dördüncüsünü düzenleyeceği "Üreten Kadınlar Yarışması"na başvurular 21 Ağustos'ta başladı. Yarışma, kadın girişimcilerin ekonomideki yerini güçlendirmek ve toplumsal refaha katkıda bulunmak amacıyla düzenleniyor. Kazananlar, Ocak 2025'te İstanbul'da gerçekleştirilecek törenle ödüllerine kavuşacak.

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Giriş Tarihi 22 Ağustos 2024, 18:32 Güncelleme 22 Ağustos 2024, 19:03
Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nın dördüncüsüne başvurular başladı! Kadın girişimciler için büyük fırsat

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Halkbank'ın kadının ekonomideki gücünü göstermek ve girişimcilik yönünü geliştirmek amacıyla dördüncüsünü düzenleyeceği "Üreten Kadınlar Yarışması"na başvurular 21 Ağustos'ta başladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Halkbank'ın toplumsal refaha katkı sunmak amacıyla gerçekleştirdiği Üreten Kadınlar Yarışması, kadınların her alanda olduğu gibi ekonomide de var olduğunu göstermeyi hedefliyor.

Yarışmada, "Yılın Üreten Kadın Girişimcisi", "Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci", "Kadın Kooperatifi", "Sıfır Atık" ve "Yükselen Yıldız" kategorilerinde dereceye giren kadın girişimcilere nakdi ödüllerin yanı sıra çeşitli mecralarda tanıtım desteği ve bankacılık hizmet paketleri de sunulacak.

ÖDÜL TÖRENİ OCAK 2025'TE
Yarışmanın kazananları, Ocak 2025'te İstanbul'da gerçekleştirilecek törenle ödüllerine kavuşacak.

Halkbank Genel Müdürü Osman ArslanHalkbank Genel Müdürü Osman Arslan

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Yarışma, hisselerinin en az yüzde 50'si kadın girişimcilere ait olan işletmelere ve yönetim kurulu başkanı veya ortaklarının yüzde 50'si kadın olan kooperatiflere açık olacak.

Yarışmaya katılacak girişimciler, bankanın düzenlenen Üreten Kadınlar Akademisi MasterClass Marka Eğitim Programı'na katılma fırsatı da elde edecek.

İlk 100'e giren girişimciler, Ocak 2025'te başlayacak eğitim programında "markalaşma", "dijitalleşme", "sürdürülebilirlik" ve "kurumsal destekler" konularında eğitim alacak.

Halkbank Genel Müdürü Osman ArslanHalkbank Genel Müdürü Osman Arslan

230 BİN KADIN GİRİŞİMCİYE 70,3 MİLYAR LİRA KATKI
Banka, kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri için özel olarak hazırladığı Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile dört yılda 230 bin kadın girişimciye 70,3 milyar lira katkı sağladı.

Kadın girişimcilerin rekabet gücünü ve ihracattan aldıkları payı artırmak amacıyla İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) ile işbirliği yapan banka, İGE İhracatta Kadını Destekleme Kredisini de hayata geçirdi. Banka, bu krediyle finansmana erişmekte zorlanan ihracatçı kadın girişimcilere destek sağlıyor.

Son olarak geçen ay halka arzı gerçekleşen Halkbank Üreten Kadınlar Değişken Fon ile toplumsal cinsiyet odaklı yatırım yaklaşımının gelişimine katkı sağlayan banka, yatırımcılara cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlenmesini önceliklendiren şirketlere yatırım yapma fırsatı sunuyor.

"KADINLARIN İŞ DÜNYASINA GETİRDİĞİ YENİLİKÇİ DÜŞÜNCELER KALKINMA MODELLERİNİN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLIYOR"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, finansal ürün ve çözümlerle ülkenin dört bir yanındaki kadın girişimcilere ulaşıp kesintisiz destek sağladıklarını belirterek, kadınların ekonomik güçlenmesinin sadece bireysel kalkınmaya değil, aynı zamanda toplumsal refah ve sürdürülebilir büyümeye de katkı sağladığını aktardı.

Kadınların üretime ve girişimcilik ekosistemine katılımının bir ulusun ekonomik kalkınma yolculuğunda vazgeçilmez bir itici güç olduğuna dikkati çeken Arslan, "Kadınların iş dünyasına getirdiği yenilikçi düşünceler, iş yapış şekillerini dönüştürmekle beraber, sürdürülebilir kalkınma modellerinin ortaya çıkmasına da zemin hazırlıyor. Bu durum, ülkemizin global arenada rekabet gücünü artıran kritik bir unsurdur. Halkbank olarak kadınların bilgi, beceri ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarını sağlamak amacıyla sunduğumuz destekler, onların ekonomiye olan katkılarını artırmakla kalmıyor, toplumun genel refahını ve sosyal dayanışmayı da güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.



Arslan, ekonomik büyüme ve kalkınmada stratejik öneme sahip girişimciliği desteklerken kadın girişimcileri birçok farklı alanda güçlendirmeye devam ettiklerine işaret ederek, "Geçtiğimiz yıl ilk kez düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Akademisi MasterClass Marka Eğitim Programı'na devam edeceğiz. Yarışmamıza başvuracak girişimcilerimiz arasından ilk 100'e kalan kadın girişimcilerimizle, alanında uzman konukların katılacağı, birçok farklı alanda katma değer oluşturacak eğitimlerde, iki gün boyunca, İstanbul'da bir arada olacağız." açıklamasında bulundu.

BAŞVURULAR HALKBANK'IN WEB SİTESİ ÜZERİNDEN YAPILACAK
Yarışmaya katılmak isteyen kadın girişimciler ve kooperatifler, başvurularını 21 Ağustos 2024 tarihinden itibaren Halkbank'ın resmi web sitesi üzerinden yapabilecekler. Ekonomiye katma değer sağlayan kadın girişimciler, Üreten Kadınlar yarışması ile hem tanınma fırsatı bulacak hem de işlerini bir üst seviyeye taşıyabilecek.

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