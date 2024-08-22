Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nın dördüncüsüne başvurular başladı! Kadın girişimciler için büyük fırsat

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan

230 BİN KADIN GİRİŞİMCİYE 70,3 MİLYAR LİRA KATKI

Banka, kadın girişimciler ve kadın kooperatifleri için özel olarak hazırladığı Kadın Girişimci Kredi Destek Paketi ile dört yılda 230 bin kadın girişimciye 70,3 milyar lira katkı sağladı.

Kadın girişimcilerin rekabet gücünü ve ihracattan aldıkları payı artırmak amacıyla İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) ile işbirliği yapan banka, İGE İhracatta Kadını Destekleme Kredisini de hayata geçirdi. Banka, bu krediyle finansmana erişmekte zorlanan ihracatçı kadın girişimcilere destek sağlıyor.

Son olarak geçen ay halka arzı gerçekleşen Halkbank Üreten Kadınlar Değişken Fon ile toplumsal cinsiyet odaklı yatırım yaklaşımının gelişimine katkı sağlayan banka, yatırımcılara cinsiyet eşitliğini ve kadınların güçlenmesini önceliklendiren şirketlere yatırım yapma fırsatı sunuyor.

"KADINLARIN İŞ DÜNYASINA GETİRDİĞİ YENİLİKÇİ DÜŞÜNCELER KALKINMA MODELLERİNİN ORTAYA ÇIKMASINI SAĞLIYOR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, finansal ürün ve çözümlerle ülkenin dört bir yanındaki kadın girişimcilere ulaşıp kesintisiz destek sağladıklarını belirterek, kadınların ekonomik güçlenmesinin sadece bireysel kalkınmaya değil, aynı zamanda toplumsal refah ve sürdürülebilir büyümeye de katkı sağladığını aktardı.

Kadınların üretime ve girişimcilik ekosistemine katılımının bir ulusun ekonomik kalkınma yolculuğunda vazgeçilmez bir itici güç olduğuna dikkati çeken Arslan, "Kadınların iş dünyasına getirdiği yenilikçi düşünceler, iş yapış şekillerini dönüştürmekle beraber, sürdürülebilir kalkınma modellerinin ortaya çıkmasına da zemin hazırlıyor. Bu durum, ülkemizin global arenada rekabet gücünü artıran kritik bir unsurdur. Halkbank olarak kadınların bilgi, beceri ve potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarını sağlamak amacıyla sunduğumuz destekler, onların ekonomiye olan katkılarını artırmakla kalmıyor, toplumun genel refahını ve sosyal dayanışmayı da güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.