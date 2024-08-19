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Piyasaların gözü yarında! Merkez Bankası'nın faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

Piyasaların gözü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın başkanlığında yapılacak toplantının ardından Ağustos ayı faiz kararı belli olacak. Peki Merkez Bankası’nın faiz kararı ne yönde olacak? Ekonomistlerin beklentisi ne? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Ağustos 2024, 09:44 Güncelleme 19 Ağustos 2024, 09:48
Piyasaların gözü yarında! Merkez Bankası’nın faiz kararı ne olacak? Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?

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Merkez Bankası tarafından bu hafta açıklanacak faiz kararı, piyasaların ana gündemindeki konulardan biri. Enflasyon beklentilerinin gerilemeye başladığı bir dönemde TCMB'nin alacağı kararlar merak ediliyor. Geçtiğimiz ay, Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit tutmuştu.

MERKEZ BANKASI AĞUSTOS FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı ağutos ayı faiz kararı için takvim belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos faiz kararı 20 Ağustos Salı günü saat 14.00'de açıklanacak.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, ağustos ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.



AA Finans'ın TCMB'nin 20 Ağustos Salı günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 13 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.



Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.



Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin ortalaması ise yüzde 46,50 olarak hesaplandı.



Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 49, 3'ü yüzde 47,5, 5'i yüzde 45, 1'i yüzde 40 olacağını öngördü.



Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.

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