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Dünyanın en büyük lityum pil üreticilerinden Çinli Ganfeng Lithium'dan Türkiye’de 500 milyon dolarlık yatırım!

Dünyanın en büyük lityum pil üreticilerinden Çinli Ganfeng Lithium, Türkiye’de 500 milyon dolarlık yatırım yapmak üzere anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024
Dünyanın en büyük lityum pil üreticilerinden Çinli Ganfeng Lithium’dan Türkiye’de 500 milyon dolarlık yatırım!

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Lityum pil üretiminde dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan ve 26 milyar dolarlık değeriyle Hong Kong Borsası'nda işlem göre Çinli Ganfeng Lityum Grubu, Türkiye'ye 500 milyon dolar yatırım yapacağını duyurdu. Ganfeng'den yapılan açıklamada, kurşun-asit pil üreticisi Yiğit Akü ile ortak girişim kurmak üzere anlaşma sağlandığı aktarılarak, Türkiye'de kurulması planlanan tesiste yıllık 5GWh lityum pil üretileceği aktarıldı. Öte yandan Yiğit Akü tarafından KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi: "Yiğit Akü A.Ş. ve Ganfeng LiEnergy arasında karşılıklı yarar ilkesi ve uzun vadeli geliştirme stratejisi doğrultusunda sürdürülen müzakerelerin ardından, lityum iyon pil hücresi, pil modülleri, pil paketleri, enerji depolama sistemleri, pil yönetim sistemleri, enerji yönetim sistemleri, lityum iyon pillerin geri dönüşümleri konuları başta olmak üzere şirketlerin sahip olduğu küresel pazar alanlarını ve paylarını genişletmek, uluslararası ticareti ortaklaşa teşvik etmek ve uluslararası pazardaki etkiyi artırmak amacıyla aşağıdaki detayları yer alan konularda Stratejik İşbirliği Çerçeve Anlaşması imzalanmıştır."

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