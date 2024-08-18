BİM’de gıda indirimi başladı! 20-21 Ağustos aktüel kataloğu: Sadece 23,90 TL’ye düştü

BİM, 20-21 Ağustos 2024 tarihlerine özel hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Salı günü market ürünleri indirimli fiyatlarla raflarda yerini alacakken, çarşamba günü ise uzun zamandır beklenen çekme karavan ve Flexi Bonel yaylı çift kişilik yatak gibi ürünler satışa çıkacak.
20 Ağustos Salı
🛒 BİM AKTÜEL 20-21 AĞUSTOS 2024 FIRSATLARI! 🛒
🥛 Torku Yarım Yağlı Süt 1 L: 23,90 TL
🥤 Az Yağla Ayran: 4,75 TL
🌿 Naneli Ayran: 9,90 TL
🥧 %18 Yağlı Krema: 27,50 TL
🍓 Çilekli Quark: 23,50 TL
🧁 Az Yağlı Yoğurt İçim 3 Kg: 79,50 TL
🍇 Orman Meyveli Kefir: 49,50 TL
💪 Protein Süt: 34,50 TL
🧀 Labne İçim 3x 180 G: 92,50 TL
🥗 Lor Peyniri Aknaz 1 Kg: 49,50 TL
🧂 Yarım Yağlı Toz Peynir: 249 TL
🧀 Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir: 179 TL
20 Ağustos Salı
🍖 Acı/Acısız Dana Kebap: 62,50 TL
🥪 Piliç Salam: 57,50 TL
🍦 Dondurma Sade: 90 TL
🍈 Dondurma Kavun Şeftali: 99 TL
🍒 Dondurma Vişne Soslu Vanilyalı: 27,50 TL
🌭 Piliç Uzun Sosis: 75 TL
🥩 Dana Döner: 219 TL
🍢 İnegöl Köfte: 219 TL
🥜 Karışık Kuruyemiş: 90 TL
🥥 Tuzlu Leblebi: 28,50 TL
🍎 Glutensiz Meyve Bar: 19,50 TL
🍪 Karamelize Bisküvi Kreması: 63,50 TL
🍋 Limon Kremalı Gofret: 27,50 TL
🍊 Portakal Aromalı Şeker İle İlavesiz Gofret: 24,50 TL
🍿 Mısır Patlağı: 34,50 TL
🍇 Üzümlü Kepekli Bisküvi: 35 TL
🥔 Patates Cipsi Çeşitleri: 24 TL
🧁 Glutensiz Muffin Kek: 34,50 TL
🍪 Glutensiz Kurabiye: 26,50 TL
🍬 Karışık Meyve Aromalı Sakız: 14,50 TL
🍬 Yumuşak Şeker Ekşi Aromalı: 21,50 TL
🍬 Marshmallow Yumuşak Şeker: 24,50 TL
🌽 Peynirli Mısır Çerezi: 19,50 TL
🥜 Nohut Cips Züber: 39,50 TL