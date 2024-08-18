BİM’de gıda indirimi başladı! 20-21 Ağustos aktüel kataloğu: Sadece 23,90 TL’ye düştü

BİM, 20-21 Ağustos 2024 tarihlerine özel hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Salı günü market ürünleri indirimli fiyatlarla raflarda yerini alacakken, çarşamba günü ise uzun zamandır beklenen çekme karavan ve Flexi Bonel yaylı çift kişilik yatak gibi ürünler satışa çıkacak.