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BİM'de gıda indirimi başladı! 20-21 Ağustos aktüel kataloğu: Sadece 23,90 TL'ye düştü

BİM, 20-21 Ağustos 2024 tarihlerinde alışverişseverleri heyecanlandıracak yeni aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta BİM’de, salı ve çarşamba günleri özel indirimlerle dikkat çeken ürünler satışta olacak. Özellikle evini yenilemek isteyenler için Flexi Bonel yaylı çift kişilik yatak 3.299,00 TL’den, tatil planı yapanlar içinse 3.70 metre uzunluğundaki çekme karavan 229.000,00 TL’den satışa sunulacak. BİM’in bu haftaki fırsatlarını kaçırmamak için bim.com.tr adresini ziyaret edebilir, online alışveriş keyfini yaşayabilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 20:22 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 20:22
BİM’de gıda indirimi başladı! 20-21 Ağustos aktüel kataloğu: Sadece 23,90 TL’ye düştü

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BİM, 20-21 Ağustos 2024 tarihlerine özel hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Salı günü market ürünleri indirimli fiyatlarla raflarda yerini alacakken, çarşamba günü ise uzun zamandır beklenen çekme karavan ve Flexi Bonel yaylı çift kişilik yatak gibi ürünler satışa çıkacak.

20 Ağustos Salı20 Ağustos Salı

🛒 BİM AKTÜEL 20-21 AĞUSTOS 2024 FIRSATLARI! 🛒

🥛 Torku Yarım Yağlı Süt 1 L: 23,90 TL
🥤 Az Yağla Ayran: 4,75 TL
🌿 Naneli Ayran: 9,90 TL
🥧 %18 Yağlı Krema: 27,50 TL
🍓 Çilekli Quark: 23,50 TL
🧁 Az Yağlı Yoğurt İçim 3 Kg: 79,50 TL
🍇 Orman Meyveli Kefir: 49,50 TL
💪 Protein Süt: 34,50 TL
🧀 Labne İçim 3x 180 G: 92,50 TL
🥗 Lor Peyniri Aknaz 1 Kg: 49,50 TL
🧂 Yarım Yağlı Toz Peynir: 249 TL
🧀 Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir: 179 TL

20 Ağustos Salı20 Ağustos Salı

🍖 Acı/Acısız Dana Kebap: 62,50 TL
🥪 Piliç Salam: 57,50 TL
🍦 Dondurma Sade: 90 TL
🍈 Dondurma Kavun Şeftali: 99 TL
🍒 Dondurma Vişne Soslu Vanilyalı: 27,50 TL
🌭 Piliç Uzun Sosis: 75 TL
🥩 Dana Döner: 219 TL
🍢 İnegöl Köfte: 219 TL

🥜 Karışık Kuruyemiş: 90 TL
🥥 Tuzlu Leblebi: 28,50 TL
🍎 Glutensiz Meyve Bar: 19,50 TL
🍪 Karamelize Bisküvi Kreması: 63,50 TL
🍋 Limon Kremalı Gofret: 27,50 TL
🍊 Portakal Aromalı Şeker İle İlavesiz Gofret: 24,50 TL
🍿 Mısır Patlağı: 34,50 TL
🍇 Üzümlü Kepekli Bisküvi: 35 TL
🥔 Patates Cipsi Çeşitleri: 24 TL
🧁 Glutensiz Muffin Kek: 34,50 TL
🍪 Glutensiz Kurabiye: 26,50 TL
🍬 Karışık Meyve Aromalı Sakız: 14,50 TL
🍬 Yumuşak Şeker Ekşi Aromalı: 21,50 TL
🍬 Marshmallow Yumuşak Şeker: 24,50 TL
🌽 Peynirli Mısır Çerezi: 19,50 TL
🥜 Nohut Cips Züber: 39,50 TL

21 Ağustos Çarşamba21 Ağustos Çarşamba

🍹 Buzlu Çay Çeşitleri: 13,50 TL
🍹 Aromalı Maden Suyu Çeşitleri: 34,50 TL
🍹 Aromalı İçecek Çeşitleri: 44,50 TL
🍋 Aromalı İçecek 50 Limy 3 L: 36,50 TL
Enerji İçeceği: 13,50 TL
🥤 Gazlı İçecek: 34,50 TL
🍑 Buzlu Çay: 29,50 TL
🍉 Meyve Aromalı Maden Suyu: 19,50 TL
🍵 Siyah Çay: 109,50 TL

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