A101 AKTÜEL ÜRÜNLER ÜRÜNLER indirimi başladı! 18-23 Ağustos kataloğu az evvel yayımlandı

A101 marketleri, 22 Ağustos'ta geçerli olacak yeni indirimli ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta A101 raflarında ultra HD televizyon, katlanır yataklı koltuk, cep telefonu, buharlı temizleyici gibi evde ve teknolojide büyük kolaylık sağlayacak ürünler yer alıyor. Ayrıca, vidalama seti ve darbeli matkap gibi el aletlerinde de özel indirimler dikkat çekiyor.
A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
HI-LEVEL 55' 4K Ultra HD Smart Led Tv 12.99 TL
JVC 55' 4K Ultra HD Android Led Tv 13.999 TL
JVC 43' Full HD Android Led Tv 8.999 TL
Onvo 32' HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.399 TL
Hiking A45 Cep Telefonu 4.999 TL
Pafu Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk 7.999 TL
Philips 10.000 mAh Powerbank 499 TL
Samsung Galaxy Watch 4 40 mm 3.199 TL