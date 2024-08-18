SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER ÜRÜNLER indirimi başladı! 18-23 Ağustos kataloğu az evvel yayımlandı

22 Ağustos itibarıyla A101 marketlerinde geçerli olacak indirimli ürünler kataloğu duyuruldu. Vatandaşların merakla beklediği yeni aktüel ürünler arasında ultra HD televizyon, katlanır yataklı koltuk, cep telefonu, buharlı temizleyici, vidalama seti ve darbeli matkap gibi birbirinden cazip ürünler yer alıyor. A101'in sunduğu bu hafta geçerli fırsatlar, alışveriş yapmayı düşünenler için büyük bir avantaj sağlıyor. Özellikle uygun fiyatlarla teknoloji ve ev ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar mevcut. İşte A101’in 22 Ağustos tarihli indirimli ürünler kataloğu...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 16:16 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 16:23

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

A101 marketleri, 22 Ağustos'ta geçerli olacak yeni indirimli ürünler kataloğunu yayımladı. Bu hafta A101 raflarında ultra HD televizyon, katlanır yataklı koltuk, cep telefonu, buharlı temizleyici gibi evde ve teknolojide büyük kolaylık sağlayacak ürünler yer alıyor. Ayrıca, vidalama seti ve darbeli matkap gibi el aletlerinde de özel indirimler dikkat çekiyor.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

HI-LEVEL 55' 4K Ultra HD Smart Led Tv 12.99 TL

JVC 55' 4K Ultra HD Android Led Tv 13.999 TL

JVC 43' Full HD Android Led Tv 8.999 TL

Onvo 32' HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.399 TL

Hiking A45 Cep Telefonu 4.999 TL

Pafu Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk 7.999 TL

Philips 10.000 mAh Powerbank 499 TL

Samsung Galaxy Watch 4 40 mm 3.199 TL

Kiwi Seramik Tabanlı Ütü 599 TL

Kiwi Buharlı Temizleyici 849 TL

Flavel FLV 190 Stick 2in1 Dik Süpürge 999 TL

Sinbo Elektrikli Çay Makinesi 899 TL

Sinbo Tıraş Makinesi Seti 439 TL

Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL

Arzum Starry El Blender Seti 1.399 TL

Piranha Avuç Taşlama 599 TL

Piranha Darbeli Matkap 599 TL

Piranha 110 Parça Hobi Seti 699 TL

Plaj Raketi ve Top Tutma Seti 149 TL

Işıklı Scooter 599 TL

Spor Eldiveni 99 TL

Katlanabilir Kamp Sehpası 349 TL

Lüks Katlanabilir Plaj/ Piknik Sandalyesi 359 TL

Katlanabilir Alüminyum Büyük Kamp Masası 799 TL

Sinbo Dijital Mutfak Terazisi 179 TL

Hascevher Çelik Tencere Seti 3'lü 749 TL

Tantitoni 2 Bölmeli Yemek Taşıma Kabı 329 TL

Basmalı Pratik El Rondosu 229 TL

Mermer Desenli Yer Sofrası 329 TL

Orta Boy PP Valiz 659 TL

Küçük Boy PP Valiz 559 TL

PP Makyaj Çantası 279 TL

Sofra Bezi 45 TL

Nakışlı Mutfak Peçetesi 25 TL

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Paramotorla eylem hazırlığındaydılar! 4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi | İşte o görüntüler
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu... Alevlere havadan ve karadan müdahale | Bakan Yumaklı açıkladı: Hangi yangınlar kontrol altında? | SON DURUM
Netanyahu Hizbullah radarında! Evinin üzerinde İHA görüldü jetler havalandı: İsrail’de büyük panik
Havada yeni dönem başlıyor! Türkiye amatör ve sportif havacılık konusunda dünyanın önemli merkezlerinden olacak
Vergi kaçırana acımak yok! Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan mobilya sektöründe kayıt dışı kazanca 53 milyon lira ceza! MASKO, MODOKO, Siteler...
CANLI TAKİP | İran-Lübnan-İsrail hattında neler oluyor? Tansiyon yeniden yükseldi! Blinken 9. kez Orta Doğu’da
Plajda sapık alarmı! Kadınlar tepki gösterdi
Manisa, Aydın, İzmir, Bolu’da yangın! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hasar raporunu açıkladı: Yaralarımızı hızla saracağız
Maymun Çiçeği alarmı sonrasında herkes bunu araştırıyor! Çiçek aşısı nedir? Çiçek aşısı Türkiye’de yapılıyor mu? İşte çiçek aşısı ve Osmanlı...
Aydemir Akbaş son yolculuğuna uğurlandır! İbrahim Tatlıses dostuna böyle veda etti
ABD’de komünizm korkusu! Harris vaatlerini sıraladı Donald Trump topa tuttu: Yoldaş Kamala ülkemizi mahvetmek istiyor
Fatura Jose Mourinho’ya kesildi: Bağıra bağıra geldi!
EMEKLİ MAAŞINDA 2024 FARKI | 2025 yılına göre %30 daha kazançlı olacak! Emekliler nelere dikkat etmeli?
Fransa’da sağlık sistemi çöktü! Fransız Le Parisien hastaların bekleme sürelerinin yazıldığı tabloyu paylaştı
Dijital bağımlılığa karşı özel kurul! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş açıkladı: Cinsiyetsizleştirmeye karşı risk haritası!
SON DAKİKA