İş Bankası’ndan 100. yıl sergisi

26 Ağustos 1924 tarihinde, Türkiye'nin ilk milli bankası olarak kurulan Türkiye İş Bankası, 1 asırlık serüvenini anlatan özel bir sergi açtı. "İstikbalinizin Emniyeti Türkiye'nin Bankasıyla Bir Asır" isimli sergi, Ankara Ulus'ta yer alan Türkiye İş Bankası İktisadi Bağımsızlık Müzesi'nde misafirlerini ağırlamaya başladı. İş Bankası'nın Türkiye'nin küllerinden doğuşuna ve halkın topyekun kalkınma mücadelesine sağladığı katkılar, çarpıcı bir özet olarak sergide gözler önüne seriliyor. Serginin açılış töreni, İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten ve Türkiye İş Bankası Kurumsal iletişim Müdürü Müge Veziroğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN