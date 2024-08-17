Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Türkiye Taşkömürü Kurumu özelleşmeyecek! | ’’Yeni müjdeler vereceğiz’’

TTK 5 yılda yaklaşık 6,9 milyon ton kömürü gün yüzüne çıkardı

'TTK 1 MİLYON TAŞ KÖMÜRÜ ÜRETİYOR, BUNU ARTIRMAMIZ LAZIM'

Zonguldak kömürünü stratejik olarak önemli gördüklerini ifade eden Bakan Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun özelleştirme tartışmalarına da cevap verdi. Türkiye'nin elektriğinin yüzde 36'sını karşılayan özellikle yerli kömürün dışa bağımlılığı azalttığına değindi:

"Yerli kömürün mutlak suretle bulunması, çıkarılması üretilmesi gereken çok önemli bir yakıttır. Bundan sonra da bizim mutlaka kömür kaynaklarımızı kullanmamız lazım. Türkiye'nin zenginliklerini mutlaka ekonomiye kazandıracağız. TTK 1 milyon ton taş kömürü üretiyor. Bunu mutlaka artırmamız lazım. Bunu artırmak için daha çok istihdam kapısı açmamız lazım. TTK'yı mutlaka daha ileri götürmemiz lazım, üretimini artırmamız lazım, karlılığını sağlamamız lazım. Bu sayede özel sektördeki üreticilerle, rödevansçılarımızla beraber Türkiye'nin enerji ihtiyacını, kendi imkanlarıyla daha çok karşılayabilecek hale getirmemiz lazım. Dolayısıyla bizim TTK'ya bakışımız budur. Bunu birkaç hafta önce ortaya çıkarılana karşı ifade ettik. Net bir şekilde, bir özelleştirme gündemimiz yoktur. Türkiye Taşkömürü Kurumu taş gibi yerinde durmaya devam edecek, daha güçlü bir şekilde devam edecek".