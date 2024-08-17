Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Türkiye Taşkömürü Kurumu özelleşmeyecek! | ’’Yeni müjdeler vereceğiz’’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AK Parti Zonguldak İl Başkanlığı'nın Danışma Kurulu toplantısına katılmak için kente geldi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda yapılan toplantıya Bakan Bayraktar'ın yanı sıra milletvekilleri, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldı. Enerji bağımsızlığının önemine dikkat çekti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
''PETROL VE DOĞAL GAZDA DIŞA BAĞIMLILIK BİTECEK''
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2016 yılından sonra, bir milli heyecanla, milli ruhla tekrar farklı bir bakış açısıyla 'milli enerji ve maden politikası' adında bir politika geliştirmeye başladıklarını ifade ederek bunun bir milli güvenlik meselesi olması nedeniyle Türkiye'nin dışa bağımlılığını bitirmek amacıyla yola çıktıklarını söyledi.
Türkiye enerjideki dışa bağımlılığını bitirmezse, Türkiye petrol ve doğal gazını kendisi arayıp bulmazsa, üretmezse bizim maalesef içinde bulunduğumuz bu ekonomik daralmadan çıkmamız zor. Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık hikayesi bir milli güvenlik meselesidir. Türkiye enerjide bağımsız olursa, Türkiye tam bağımsız o zaman olabilir. O yolda çalışmaya başladık. Şu anda Türkiye dünya üzerinde en gelişmiş filolardan birine 4 tane derin deniz sondaj gemisi, 'Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdulhamid Han' gemilerine sahip. 2 tane sismik gemisine sahip. Bunların yanında 31 tane gemi Filyos'ta bu faaliyetle ilgili çalışmalarına devam ediyor. Bu anlayışla, gidilmeyen yerlere gideceğiz dedik.
Türkiye tarihindeki en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz ile yaptı
'DOĞAL GAZ ÜRETİMİ GÜNLÜK 6 MİLYON METREKÜPE ÇIKTI'
Bakan Bayraktar, 2020 yılında Türkiye'nin en az 15 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek 710 milyar metreküplük tarihin en büyük doğal gaz keşfini yaptıklarını ifade etti.
"Bütün ortaya koyduğumuz strateji ve icraatların temel hedefi Türkiye'yi enerjideki dışa bağımlılıktan kurtarmak. Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'nda ürettiğimiz gaz, bugün itibariyle günlük 6 milyon metreküpe çıktı. Yani Türkiye'deki doğal gaz kullanan 20 milyon hanenin 2.6 milyonu artık doğal gazını Karadeniz'de ürettiğimiz doğal gazdan karşılıyor. İnşallah bu 6 milyon metreküpü 2025 yılının nisan ayına kadar 10 milyon metreküpe çıkaracağız"
TTK 5 yılda yaklaşık 6,9 milyon ton kömürü gün yüzüne çıkardı
'TTK 1 MİLYON TAŞ KÖMÜRÜ ÜRETİYOR, BUNU ARTIRMAMIZ LAZIM'
Zonguldak kömürünü stratejik olarak önemli gördüklerini ifade eden Bakan Bayraktar, Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun özelleştirme tartışmalarına da cevap verdi. Türkiye'nin elektriğinin yüzde 36'sını karşılayan özellikle yerli kömürün dışa bağımlılığı azalttığına değindi:
"Yerli kömürün mutlak suretle bulunması, çıkarılması üretilmesi gereken çok önemli bir yakıttır. Bundan sonra da bizim mutlaka kömür kaynaklarımızı kullanmamız lazım. Türkiye'nin zenginliklerini mutlaka ekonomiye kazandıracağız. TTK 1 milyon ton taş kömürü üretiyor. Bunu mutlaka artırmamız lazım. Bunu artırmak için daha çok istihdam kapısı açmamız lazım. TTK'yı mutlaka daha ileri götürmemiz lazım, üretimini artırmamız lazım, karlılığını sağlamamız lazım. Bu sayede özel sektördeki üreticilerle, rödevansçılarımızla beraber Türkiye'nin enerji ihtiyacını, kendi imkanlarıyla daha çok karşılayabilecek hale getirmemiz lazım. Dolayısıyla bizim TTK'ya bakışımız budur. Bunu birkaç hafta önce ortaya çıkarılana karşı ifade ettik. Net bir şekilde, bir özelleştirme gündemimiz yoktur. Türkiye Taşkömürü Kurumu taş gibi yerinde durmaya devam edecek, daha güçlü bir şekilde devam edecek".