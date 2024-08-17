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Emlak vergisine yeni bedel

Resmi gazetede yayımlanan tebliğle, emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 17 Ağustos 2024
Emlak vergisine yeni bedel

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Resmi gazetede yayımlanan tebliğle, emlak vergisine esas olmak üzere gelecek yıl bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri belirlendi. Buna göre, mesken binaları açısından metrekare normal inşaat maliyet bedelinin asgari ve azami sınırları, lüks inşaatlar için 7 bin 740.78 lira ile 16 bin 967.51 lira, birinci sınıf inşaatlar için 3 bin 266.73 lira ile 11 bin 346,71 lira, ikinci sınıf inşaatlar için 2 bin 301.27 lira ile 7 bin 687.59 lira, üçüncü sınıf inşaatlar için 777.35 lira ile 5 bin 235.86 lira, basit inşaatlar için 369,88 lira ile 2 bin 361.32 lira arasında olacak.

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