Ziraat Bankası ve Vakıfbank Mevduat Faizleri Güncellendi! İşte 32 Günlük Mevduat Getiri Oranları...

VakıfBank'tan Yatırımcılara Yüksek Faiz Oranı: %48 Mevduat faizi konusunda rekabetin bir diğer güçlü ismi olan VakıfBank, yatırımcılara sunduğu %48 faiz oranı ile dikkat çekiyor. Bankanın 32 gün vadeli mevduat hesabına yatırılan 100.000 TL, vade sonunda 103.881,97 TL olarak geri dönüyor. VakıfBank'ın sunduğu bu faiz oranı, özellikle kısa vadeli yatırım düşünenler için önemli bir tercih sebebi haline geliyor.

VakıfBank'ta Stopaj Kesintisi ve Net Getiri Hesaplama VakıfBank'ta mevduat faizinden elde edilen kazançlar üzerinden uygulanan %7,5 stopaj oranı, yatırımcıların elde edeceği net kazancı doğrudan etkiliyor. Stopaj oranı, devlet tarafından alınan bir vergi olup, bu kesinti sonrası yatırımcının eline geçecek net tutar hesaplanıyor.

Örneğin, 100.000 TL yatırım üzerinden kazanılan faizden 314,75 TL stopaj kesintisi yapılıyor. Bu kesinti sonrası yatırımcıya net 103.881,97 TL geçiyor. Stopaj oranı, yüksek faiz oranlarının sunduğu avantajları bir miktar azaltmış olsa da, VakıfBank'ın sunduğu %48 gibi yüksek faiz oranı, hala cazip bir yatırım aracı olarak öne çıkıyor.

Her iki banka da sundukları güncel faiz oranlarıyla yatırımcılar için cazip seçenekler sunuyor. Ziraat Bankası'nın %43 faiz oranı, daha düşük stopaj oranı ile birlikte değerlendirildiğinde uzun vadede daha dengeli bir getiri sağlıyor.

Diğer yandan, VakıfBank'ın sunduğu %48 faiz oranı, kısa vadede yüksek getiri sağlamak isteyenler için daha çekici bir seçenek olarak öne çıkıyor. Ancak, bu yüksek faiz oranına karşılık gelen stopaj kesintisi de göz önünde bulundurulmalı.