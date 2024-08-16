SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Emeklilere promosyon sürprizi: ING, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA, Denizbank yeni tarifeleri!

Türkiye’de emekliler, artan yaşam maliyetleri ve gelirlerinin yetersizliği nedeniyle finansal zorluklarla karşı karşıya kalıyorlar. Bu zorlu süreçte emekliler için önemli bir destek kaynağı haline gelen emekli maaş promosyonları, bütçelerini dengelemek isteyen emekliler için cazip bir seçenek haline geldi. Bankalar, emeklilerin maaşlarını kendi bünyelerine taşımaları karşılığında yüksek tutarlarda promosyon ödemeleri sunuyor. Peki, 2024 yılı itibarıyla hangi banka emeklilere ne kadar promosyon veriyor?

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 16:32 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 16:32
Emeklilere promosyon sürprizi: ING, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA, Denizbank yeni tarifeleri!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'de emekli maaş promosyonları, emekliler için önemli bir gelir kaynağı haline gelmiş durumda. Bankalar arasındaki bu yoğun rekabet, emeklilere daha yüksek promosyon ödemeleri ve ek bankacılık hizmetleri olarak geri dönüyor. Emekliler, kendilerine en uygun bankayı seçerek bütçelerine katkı sağlayabilirler. Bu noktada, bankaların sunduğu faiz oranları, EFT/havale ücretleri ve ek avantajlar da emeklilerin karar vermelerinde önemli bir rol oynuyor. Her banka farklı avantajlar sunarken, emeklilerin ihtiyaçlarına ve beklentilerine en uygun olanı seçmeleri, bu promosyonlardan en iyi şekilde yararlanmalarını sağlayacaktır.

ING: Toplamda 18.000 TL'ye Varan Promosyon Fırsatı

ING, emekli maaş promosyonları konusunda en yüksek tutarlardan birini sunan bankalardan biri olarak öne çıkıyor. Emekli maaşını ING'ye taşıyan emekliler, toplamda 18.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanabiliyorlar.

Ayrıca, ING'nin sunduğu avantajlar arasında ayda üç kez ücretsiz EFT ve havale işlemi yapabilme imkanı da bulunuyor. Bu kampanya, özellikle sıkça para transferi yapan emekliler için büyük bir kolaylık sağlıyor. Yüksek faiz oranlarıyla da dikkat çeken ING, %51,00 gibi bir oranla günlük faiz imkanı sunarak emeklilerin birikimlerini değerlendirme fırsatı sunuyor.

İş Bankası: 12.000 TL'ye Varan Promosyon İmkanı

İş Bankası da emekli maaş promosyonlarında rekabetçi bir konumda yer alıyor. Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi alabiliyorlar. İş Bankası, emeklilere sunduğu diğer avantajlarla da dikkat çekiyor.

Kredi kartı aidatı olmayan bankada, ayda iki kez başka banka ATM'lerinden ücretsiz nakit çekim imkanı da mevcut. Ayrıca, günlük faiz uygulaması da bulunan İş Bankası, emeklilerin birikimlerini değerlendirmelerine yardımcı oluyor.

Yapı Kredi: 18.000 TL'ye Varan Promosyon Yapı Kredi'de

Yapı Kredi, emekli maaş promosyonu yarışında en iddialı bankalardan biri. Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşıyan emekliler, 18.000 TL'ye varan promosyon fırsatından faydalanabiliyorlar.

Ayrıca, bankanın sunduğu faiz oranları ve EFT/havale ücretlendirme politikaları da emekliler için cazip hale geliyor. Yapı Kredi'nin sunduğu en yüksek faiz oranı %46,00 iken, bazı işlemler için ücretli ve ücretsiz seçenekler sunuluyor. Bu da emeklilere esnek bir bankacılık deneyimi sağlıyor.

Garanti BBVA: 15.000 TL'ye Varan Promosyon Ödemesi

Garanti BBVA, emeklilere sunduğu 15.000 TL'ye varan promosyon ödemesi ile dikkat çekiyor. Emekliler, maaşlarını Garanti BBVA'ya taşıdıklarında bu yüksek tutardaki promosyonun yanı sıra, ücretsiz EFT ve havale işlemlerinden de yararlanabiliyorlar.

Banka ayrıca, %49,00 oranında günlük faiz uygulaması sunarak emeklilerin birikimlerini değerlendirmelerine olanak tanıyor. Garanti BBVA'nın sunduğu bu kampanya, emekli maaşını mobil üzerinden taşıyanlar için de ek fırsatlar sunuyor.

Denizbank: 12.000 TL'ye Varan Promosyon İmkanı

Denizbank, emeklilere sunduğu 12.000 TL'ye varan promosyon ile bu yarışta yerini alıyor. Emekli maaşını Denizbank'a taşıyanlar, bu tutarda promosyon alabiliyor ve ücretsiz EFT/havale işlemleri gerçekleştirebiliyorlar.

Bankanın sunduğu %49,00 oranındaki günlük faiz ise, emeklilere ek bir gelir elde etme fırsatı sunuyor. Denizbank, bu kampanyası ile emeklilere geniş bir bankacılık hizmeti yelpazesi sunmayı hedefliyor.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Meclis’te yumruklar konuştu! Can Atalay oturumunda Ahmet Şık’tan ’TİP’ik provokasyon: AK Parti’yi hedef alan rezil sözler
TBMM’de ’Can Atalay’ oturumu! AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Anayasa’nın 85. maddesine aykırıdır
Türk Telekom
4 ilde orman yangını! Manisa, İzmir ve Bolu’da havadan ve karadan müdahale | Çanakkale’de yangın kontrol altında
Ukrayna Kursk’taki operasyona ilişkin ilk kez görüntü paylaştı! Rusya’dan flaş iddia: Batı ile birlikte planlandı
İngiltere’de sosyal medyadan ırkçı nefreti körükleyen paylaşımlar yapan 3 kişiye hapis cezası!
Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası yaşanan olaylara ilişkin 5 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi: 2 futbolcuya hapis talebi
Avrupa’dan sonra Asya’dan da ilk vaka haberi geldi! Maymun Çiçeği yayılıyor! Belirtileri neler? Nasıl bulaşıyor? Uzman isim uyardı: Çiçek aşısı olanlar hafif geçiriyor
Ateşkes görüşmelerine katliam darbesi! İsrail sinyal verdi: Saldırı başlatacağız! Hizbullah ilk kez tünellerde video paylaştı
Dijital Mecralar Komisyonu toplandı! AK Partili Hüseyin Yayman’dan sosyal medya platformlarına: Londra’da uyuyorsan Türkiye’de de uyacaksın
Emekliye yeni maaş! Ocak zammı için rota oluştu | MB enflasyon tahmini sonrası maaşlara en az...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu kararını Fenerbahçe’ye iletti! Brighton derken dünya devinden sürpriz teklif
Memura ve memur emeklisine enflasyon farkı! Ocak zammı için ipucu geldi TAKVİM yeni maaşları hesapladı: %10.71’e göre yeni aylıklar
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na yeni isimler
Beşiktaş’ın kiralık ’Pogba’sı kendinden emin! Cher Ndour Fizik olarak hazırım diyerek formaya göz kırptı... Icardi ve Dzeko sözleri
SON DAKİKA