Emeklilere promosyon sürprizi: ING, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti BBVA, Denizbank yeni tarifeleri!

Türkiye'de emekli maaş promosyonları, emekliler için önemli bir gelir kaynağı haline gelmiş durumda. Bankalar arasındaki bu yoğun rekabet, emeklilere daha yüksek promosyon ödemeleri ve ek bankacılık hizmetleri olarak geri dönüyor. Emekliler, kendilerine en uygun bankayı seçerek bütçelerine katkı sağlayabilirler. Bu noktada, bankaların sunduğu faiz oranları, EFT/havale ücretleri ve ek avantajlar da emeklilerin karar vermelerinde önemli bir rol oynuyor. Her banka farklı avantajlar sunarken, emeklilerin ihtiyaçlarına ve beklentilerine en uygun olanı seçmeleri, bu promosyonlardan en iyi şekilde yararlanmalarını sağlayacaktır.
ING: Toplamda 18.000 TL'ye Varan Promosyon Fırsatı
ING, emekli maaş promosyonları konusunda en yüksek tutarlardan birini sunan bankalardan biri olarak öne çıkıyor. Emekli maaşını ING'ye taşıyan emekliler, toplamda 18.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanabiliyorlar.
Ayrıca, ING'nin sunduğu avantajlar arasında ayda üç kez ücretsiz EFT ve havale işlemi yapabilme imkanı da bulunuyor. Bu kampanya, özellikle sıkça para transferi yapan emekliler için büyük bir kolaylık sağlıyor. Yüksek faiz oranlarıyla da dikkat çeken ING, %51,00 gibi bir oranla günlük faiz imkanı sunarak emeklilerin birikimlerini değerlendirme fırsatı sunuyor.