4A 4B 4C SSK BAĞKUR ve Emekli Sandığı fark etmiyor! Başvuru yapan emeklilere 15.000 TL + 2.500 TL ödeme müjdesi geldi

Bankaların sunduğu bu cazip promosyon fırsatları, emekliler için ek gelir elde etmenin yanı sıra, çeşitli avantajlar ve ayrıcalıklar da sunuyor. Maaşını taşıyan emekliler, bu fırsatları değerlendirerek önemli kazançlar sağlayabilirler.
Bankaların sunduğu bu cazip promosyon fırsatları, emekliler için ek gelir elde etmenin yanı sıra, çeşitli avantajlar ve ayrıcalıklar da sunuyor. Maaşını taşıyan emekliler, bu fırsatları değerlendirerek önemli kazançlar sağlayabilirler.
Yapı Kredi, emeklilere 18.000 TL'ye varan toplam promosyon imkanı sunuyor. Bu fırsat, maaşını bu bankaya taşıyan emekliler için büyük bir avantaj sağlıyor. Bankanın sunduğu bu cazip teklif, özellikle yüksek maaş alan emekliler için dikkate değer.
ING, emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL promosyon fırsatı sunarken, otomatik fatura talimatı verenlere de ek 3.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sağlıyor. Böylece toplamda 18.000 TL'ye ulaşan promosyon, ING müşterilerini bekliyor.
Akbank, emeklilere 15.000 TL promosyon fırsatı sunuyor. Bunun yanında, ek olarak 2.500 TL Chip Para kazanma şansı da var. Toplamda 17.500 TL'yi bulan bu kampanya, emekliler için oldukça cazip bir seçenek.
Albaraka Türk, emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon sunarken, ek olarak 4.000 TL'ye varan ödül fırsatı da sağlıyor. Bu kampanyadan yararlanan emekliler, toplamda 16.000 TL'ye varan bir kazanç elde edebilir.
Garanti BBVA, emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Bu kampanya, maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere, cazip bir ek gelir fırsatı sunuyor.
Türkiye Finans, emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit promosyon sunarken, ek olarak 2.500 TL'ye varan nakit ödül fırsatı da sağlıyor. Böylece toplamda 14.500 TL'ye ulaşan promosyon, bu bankanın sunduğu avantajlardan sadece biri.
QNB Finansbank, emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL'ye varan nakit promosyon sunarken, ek olarak 1.200 TL indirim imkanı da tanıyor. Bu kampanya ile emekliler, toplamda 13.200 TL'lik bir kazanç elde edebilir.
TEB: 12.000 TL promosyon fırsatı sunarken, avantajlı sigorta paketleri de sunuyor.
Halkbank: Emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sağlıyor.
Ziraat Bankası: 12.000 TL tutarında, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.
Vakıfbank: 12.000 TL promosyon fırsatının yanı sıra, EFT ve FAST işlemlerinde masrafsız işlem imkanı sunuyor.
DenizBank: 12.000 TL'ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel ayrıcalıklar sunuyor.
Fibabanka: 12.000 TL'ye varan nakit emekli maaş promosyonu ve özel bireysel kredi faiz oranları sunuyor.
Türkiye İş Bankası: 12.000 TL'ye varan promosyon ve aidatsız Maximum Kart fırsatı sunuyor.
Kuveyt Türk: 12.000 TL'ye varan promosyon ve ücretsiz EFT, FAST ve havale işlemleri sunuyor.
ICBC Turkey: 5.000 TL tutarında promosyon sunarken, günlük finansal işlemlerden ücret almıyor.