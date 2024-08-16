4A 4B 4C SSK BAĞKUR ve Emekli Sandığı fark etmiyor! Başvuru yapan emeklilere 15.000 TL + 2.500 TL ödeme müjdesi geldi

Akbank'tan 17.500 TL'lik Kampanya Akbank, emeklilere 15.000 TL promosyon fırsatı sunuyor. Bunun yanında, ek olarak 2.500 TL Chip Para kazanma şansı da var. Toplamda 17.500 TL'yi bulan bu kampanya, emekliler için oldukça cazip bir seçenek.

Albaraka Türk'ten 16.000 TL'ye Varan Promosyon Albaraka Türk, emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon sunarken, ek olarak 4.000 TL'ye varan ödül fırsatı da sağlıyor. Bu kampanyadan yararlanan emekliler, toplamda 16.000 TL'ye varan bir kazanç elde edebilir.

Garanti BBVA'dan 15.000 TL Promosyon Garanti BBVA, emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Bu kampanya, maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere, cazip bir ek gelir fırsatı sunuyor.

Türkiye Finans'tan 14.500 TL'lik Teklif Türkiye Finans, emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit promosyon sunarken, ek olarak 2.500 TL'ye varan nakit ödül fırsatı da sağlıyor. Böylece toplamda 14.500 TL'ye ulaşan promosyon, bu bankanın sunduğu avantajlardan sadece biri.