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4A 4B 4C SSK BAĞKUR ve Emekli Sandığı fark etmiyor! Başvuru yapan emeklilere 15.000 TL + 2.500 TL ödeme müjdesi geldi

Emeklilere yönelik müjde yağmuru devam ediyor! Özellikle bankalar, emeklilere özel maaş promosyonlarını güncelleyerek yeni fırsatlar sunmaya başladı. Bu kampanyalardan yararlanmak için tek yapmanız gereken başvuruda bulunmak. Milyonlarca emekli vatandaş, maaş promosyonları sayesinde ek gelir elde edebilecek.

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Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 09:52 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 09:52
4A 4B 4C SSK BAĞKUR ve Emekli Sandığı fark etmiyor! Başvuru yapan emeklilere 15.000 TL + 2.500 TL ödeme müjdesi geldi

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Bankaların sunduğu bu cazip promosyon fırsatları, emekliler için ek gelir elde etmenin yanı sıra, çeşitli avantajlar ve ayrıcalıklar da sunuyor. Maaşını taşıyan emekliler, bu fırsatları değerlendirerek önemli kazançlar sağlayabilirler.

Başvuru Yapan Emeklilere 15.000 TL + 2.500 TL Ödeme

Yapı Kredi'den 18.000 TL'ye Varan Promosyon

Yapı Kredi, emeklilere 18.000 TL'ye varan toplam promosyon imkanı sunuyor. Bu fırsat, maaşını bu bankaya taşıyan emekliler için büyük bir avantaj sağlıyor. Bankanın sunduğu bu cazip teklif, özellikle yüksek maaş alan emekliler için dikkate değer.

ING'den 18.000 TL'lik Promosyon Fırsatı

ING, emekli maaşını taşıyanlara 15.000 TL promosyon fırsatı sunarken, otomatik fatura talimatı verenlere de ek 3.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sağlıyor. Böylece toplamda 18.000 TL'ye ulaşan promosyon, ING müşterilerini bekliyor.

Akbank'tan 17.500 TL'lik Kampanya

Akbank, emeklilere 15.000 TL promosyon fırsatı sunuyor. Bunun yanında, ek olarak 2.500 TL Chip Para kazanma şansı da var. Toplamda 17.500 TL'yi bulan bu kampanya, emekliler için oldukça cazip bir seçenek.

Albaraka Türk'ten 16.000 TL'ye Varan Promosyon

Albaraka Türk, emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon sunarken, ek olarak 4.000 TL'ye varan ödül fırsatı da sağlıyor. Bu kampanyadan yararlanan emekliler, toplamda 16.000 TL'ye varan bir kazanç elde edebilir.

Garanti BBVA'dan 15.000 TL Promosyon

Garanti BBVA, emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. Bu kampanya, maaşını Garanti BBVA'ya taşıyan emeklilere, cazip bir ek gelir fırsatı sunuyor.

Türkiye Finans'tan 14.500 TL'lik Teklif

Türkiye Finans, emeklilere 12.000 TL'ye varan nakit promosyon sunarken, ek olarak 2.500 TL'ye varan nakit ödül fırsatı da sağlıyor. Böylece toplamda 14.500 TL'ye ulaşan promosyon, bu bankanın sunduğu avantajlardan sadece biri.

QNB Finansbank'tan 13.200 TL'ye Varan Promosyon

QNB Finansbank, emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL'ye varan nakit promosyon sunarken, ek olarak 1.200 TL indirim imkanı da tanıyor. Bu kampanya ile emekliler, toplamda 13.200 TL'lik bir kazanç elde edebilir.

Diğer Bankaların Promosyon Fırsatları

TEB: 12.000 TL promosyon fırsatı sunarken, avantajlı sigorta paketleri de sunuyor.

Halkbank: Emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon fırsatı sağlıyor.

Ziraat Bankası: 12.000 TL tutarında, 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor.

Vakıfbank: 12.000 TL promosyon fırsatının yanı sıra, EFT ve FAST işlemlerinde masrafsız işlem imkanı sunuyor.

DenizBank: 12.000 TL'ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel ayrıcalıklar sunuyor.

Fibabanka: 12.000 TL'ye varan nakit emekli maaş promosyonu ve özel bireysel kredi faiz oranları sunuyor.

Türkiye İş Bankası: 12.000 TL'ye varan promosyon ve aidatsız Maximum Kart fırsatı sunuyor.

Kuveyt Türk: 12.000 TL'ye varan promosyon ve ücretsiz EFT, FAST ve havale işlemleri sunuyor.

ICBC Turkey: 5.000 TL tutarında promosyon sunarken, günlük finansal işlemlerden ücret almıyor.

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