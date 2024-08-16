SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

3.660 TL teminatla satış başladı! Ziraat Bankası'ndan kelepir ucuz tarlaya yoğun talep

Günümüz Türkiye'sinde arsa fiyatları hızla yükselmeye devam ederken, Ziraat Bankası, yatırım yapmak isteyenler için cazip fırsatlar sunmaya devam ediyor. Banka, özellikle tarla ve arsa satışlarında ekonomik fiyatlarla geniş bir portföy sunarak, gayrimenkul yatırımcılarının dikkatini çekiyor. Son dönemde yayımlanan ilanlardan biri de Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bulunan bir tarla için yapıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 16 Ağustos 2024, 14:54 Güncelleme 16 Ağustos 2024, 14:54
3.660 TL teminatla satış başladı! Ziraat Bankası’ndan kelepir ucuz tarlaya yoğun talep

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ziraat Bankası tarafından satışa sunulan bu tarla, Osmaniye Kadirli bölgesinde yatırım yapmak isteyenler için büyük bir fırsat. 61.000 TL'lik başlangıç bedeli, uygun fiyat arayan yatırımcılar için cazip bir seçenek sunuyor. Ancak, yatırımcıların hukuki süreçleri dikkatlice değerlendirmesi ve gerekli danışmanlık hizmetlerini alarak karar vermesi önem taşıyor. Peşin ödeme şartı ile sunulan bu fırsat, hızlı ve güvenli bir yatırım arayanlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor.

Osmaniye Kadirli'de Bulunan Tarla Hakkında Detaylar

Ziraat Bankası, Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Tatarlı Mahallesi'nde bulunan bir tarla için satış ilanı yayımladı. İlan, 219 metrekare büyüklüğünde bir tarlanın 21922/5462195 hissesinin satışa sunulduğunu belirtiyor.

Bu tarla, toplamda 54.621,95 metrekare alan üzerine kurulu olup, sadece peşin ödeme yapılarak satın alınabilecek. Kredi kullanımı, bankanın belirttiği üzere, peşin ödeme olarak değerlendirilecek ve bu nedenle sadece peşin teklif verilebilecek.

Satış Koşulları ve Fiyatlandırma

Ziraat Bankası, bu tarla için başlangıç bedelini 61.000 TL olarak belirlemiş durumda. Bu miktar, yatırımcılar için oldukça uygun bir fırsat sunuyor. Minumum artış miktarı ise 1.000 TL olarak belirlendi.

Bu, potansiyel alıcılar arasında rekabetin adil bir şekilde yürütülmesini sağlıyor. Ayrıca, teklif vermek isteyenlerin 3.660 TL tutarında bir teminat bedeli yatırması gerekiyor. Bu tutar, satın alma sürecinde ciddi alıcıların belirlenmesine yardımcı olacak bir filtre olarak işlev görüyor.

İlanda belirtilen tarla, hisseli tapu statüsünde ve ortaklığın giderilmesi davası devam ediyor. Bu durum, gayrimenkulün hukuki süreçlerinin tamamlanmamış olduğunu gösteriyor. Potansiyel alıcıların, bu tür durumlar hakkında bilgi sahibi olmaları ve hukuki danışmanlık almaları öneriliyor.

Krediye Uygunluk ve Ödeme Koşulları

İlanın dikkat çeken diğer bir özelliği, gayrimenkulün krediye uygun olması. Ancak, kredi kullanarak alınan gayrimenkuller için peşin ödeme değerlendirmesi yapılacak. Bu da demek oluyor ki, kredi kullanarak bu tarlayı satın alacak kişiler, işlemlerini peşin ödeme gibi gerçekleştirmek durumunda kalacak.

Ziraat Bankası tarafından sunulan bu fırsat, gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için oldukça cazip. Osmaniye Kadirli'de bulunan bu tarla, hem ekonomik fiyatı hem de bankanın sunduğu güvence ile yatırımcıların ilgisini çekiyor. Ayrıca, peşin ödeme koşulu, hızlı bir satın alma süreci isteyenler için büyük bir avantaj sunuyor.

Kaynak:.ziraatbank.com.tr

Derleme: takvim.com.tr

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TBMM’de ’Can Atalay’ oturumu! AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler: Anayasa’nın 85. maddesine aykırıdır
4 ilde orman yangını! Manisa, İzmir ve Bolu’da havadan ve karadan müdahale | Çanakkale’de yangın kontrol altında
Türk Telekom
Ateşkes görüşmelerine katliam darbesi! İsrail sinyal verdi: Saldırı başlatacağız! Hizbullah ilk kez tünellerde video paylaştı
Dijital Mecralar Komisyonu toplandı! AK Partili Hüseyin Yayman’dan sosyal medya platformlarına: Londra’da uyuyorsan Türkiye’de de uyacaksın
Emekliye yeni maaş! Ocak zammı için rota oluştu | MB enflasyon tahmini sonrası maaşlara en az...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Ferdi Kadıoğlu kararını Fenerbahçe’ye iletti! Brighton derken dünya devinden sürpriz teklif
Memura ve memur emeklisine enflasyon farkı! Ocak zammı için ipucu geldi TAKVİM yeni maaşları hesapladı: %10.71’e göre yeni aylıklar
Başkan Erdoğan imzaladı: Atama kararları Resmi Gazete’de! Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’na yeni isimler
Beşiktaş’ın kiralık ’Pogba’sı kendinden emin! Cher Ndour Fizik olarak hazırım diyerek formaya göz kırptı... Icardi ve Dzeko sözleri
Polatlar davasının seyrini değiştirecek gelişme! O isim mektup gönderdi! Kocasını ifşaladı: Artık saklayamam
Gözler yeni transferlerde! Okan Buruk’tan Gabriel Sara kararı! İşte Konyaspor - Galatasaray muhtemel 11’leri
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ölüme meydan okudu! Arap basını manşetlere taşıdı
Herkes onları arıyor! Kim bu aracılar? Çiftçi kazanamıyor, vatandaş tasalanıyor! Çözüm bekleniyor: Hal Yasası çıksın!
Maskeli saldırgan adım adım hazırlığını anlattı! Kan donduran detaylar: Kiliseye saldırı yapmak istedim! Silah ve patlayıcı bulamadım
SON DAKİKA