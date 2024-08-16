3.660 TL teminatla satış başladı! Ziraat Bankası’ndan kelepir ucuz tarlaya yoğun talep

Satış Koşulları ve Fiyatlandırma Ziraat Bankası, bu tarla için başlangıç bedelini 61.000 TL olarak belirlemiş durumda. Bu miktar, yatırımcılar için oldukça uygun bir fırsat sunuyor. Minumum artış miktarı ise 1.000 TL olarak belirlendi.

Bu, potansiyel alıcılar arasında rekabetin adil bir şekilde yürütülmesini sağlıyor. Ayrıca, teklif vermek isteyenlerin 3.660 TL tutarında bir teminat bedeli yatırması gerekiyor. Bu tutar, satın alma sürecinde ciddi alıcıların belirlenmesine yardımcı olacak bir filtre olarak işlev görüyor.

İlanda belirtilen tarla, hisseli tapu statüsünde ve ortaklığın giderilmesi davası devam ediyor. Bu durum, gayrimenkulün hukuki süreçlerinin tamamlanmamış olduğunu gösteriyor. Potansiyel alıcıların, bu tür durumlar hakkında bilgi sahibi olmaları ve hukuki danışmanlık almaları öneriliyor.

Krediye Uygunluk ve Ödeme Koşulları İlanın dikkat çeken diğer bir özelliği, gayrimenkulün krediye uygun olması. Ancak, kredi kullanarak alınan gayrimenkuller için peşin ödeme değerlendirmesi yapılacak. Bu da demek oluyor ki, kredi kullanarak bu tarlayı satın alacak kişiler, işlemlerini peşin ödeme gibi gerçekleştirmek durumunda kalacak.

Ziraat Bankası tarafından sunulan bu fırsat, gayrimenkul yatırımı yapmak isteyenler için oldukça cazip. Osmaniye Kadirli'de bulunan bu tarla, hem ekonomik fiyatı hem de bankanın sunduğu güvence ile yatırımcıların ilgisini çekiyor. Ayrıca, peşin ödeme koşulu, hızlı bir satın alma süreci isteyenler için büyük bir avantaj sunuyor. Kaynak:.ziraatbank.com.tr Derleme: takvim.com.tr