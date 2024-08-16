"1 Gramı Bile Altından, Elmastan Daha Değerli! Türkiye'de Sadece Bu İlde Bulunuyor!"

Diasporun Uluslararası Alanda Tanınması Diaspor taşı, dünya çapında ünlü isimler tarafından da tercih edilerek uluslararası alanda tanınmaya başlamıştır. Özellikle Türk tasarımcı Pınar Öner tarafından tasarlanan ve Victoria's Secret'ın ünlü modeli Alessandra Ambrosio'nun tercih ettiği diaspor taşından bir yüzük, bu eşsiz taşın değerini artıran bir faktör olmuştur. Bu tür olaylar, diasporun küresel piyasada tanınmasına ve değer kazanmasına önemli katkılar sağlıyor.

Diaspor Kristalinin İşlenmesi ve Zorlukları Diaspor kristali, çıkarılmasının ardından son derece dikkatli ve hassas bir süreçle işlenir. Çıkarılan kristallerin sadece yüzde ikisi işlenebilir durumda olur, bu da diasporun ne kadar nadir ve özel bir taş olduğunu gösterir. Diasporun bu özellikleri, onu hem madencilik sektörü hem de mücevher piyasası için gelecek vaat eden bir maden haline getirir. Türkiye'den çıkan bu eşsiz taş, ulusal ekonomiye katkı sağlamanın yanı sıra, küresel mücevher sektöründe de önemli bir yer edinmeye adaydır.

Diaspor Kristalinin Özellikleri Diaspor kristali, özellikle Türkiye'de bulunan ve dünya çapında nadir olarak kabul edilen bir değerli taştır. Bu taşın en dikkat çekici özelliği, ışığın türüne ve açısına göre renk değiştirebilme yeteneğidir. Bu özelliği sayesinde, diaspor taşı mücevher ve süs taşı olarak büyük ilgi görüyor.

Renk Değişimi: Diaspor, farklı ışık koşullarında farklı renkler gösterir. Doğal ışıkta yeşil tonlarına bürünürken, yapay ışık altında kırmızımsı-kahverengi tonlarına dönüşebilir.