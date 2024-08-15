Ray Sigorta’dan yeni kasko ürünü

Ray Sigorta, kasko branşındaki ürün yelpazesine 'Tek Kasko'yu ekledi. Genişletilmiş kasko poliçelerindeki tüm teminat ve asistans hizmetlerini barındıran Tek Kasko ürünü, aracını sadece kendisi kullanan müşterilere yüzde 20'ye ulaşan oranlarda cazip indirim avantajları sunuyor.

Ray Sigorta CEO'su Koray Erdoğan, "Toplamda 6 farklı kasko geniş bir ürün gamı oluşturduk. Bu anlayış ile kurguladığımız 'Tek Kasko' ürünümüz teminat olarak genişletilmiş kasko ürünlerimizin tüm özelliklerini barındırıyor. Bu açıdan Tek Kasko, aracını sadece kendisi kullanan müşterilerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılayacak en avantajlı ürün olarak öne çıkıyor" diye konuştu.