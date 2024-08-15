O kişilere 2. EYT geliyor! Prim günü 3600-4500 olanlar dikkat! 50-55-59 yaş sınırı ile...

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Emeklilik, çalışma hayatının sonunda beklenen önemli bir dönemeç. Ancak Türkiye'de emeklilik için yalnızca prim gününü tamamlamak ve belirli bir yaşa ulaşmak yetmiyor. Emeklilik yaşını öne çekmek isteyenler için çeşitli imkanlar mevcut.

🧑‍💼 Sigortalılık Süresi ve Prim Ödemesi: Emekli olabilmek için belirli bir sigortalılık süresini tamamlamak ve prim ödemelerini gerçekleştirmek gerekiyor. 👩‍🦳 Erkekler için genellikle 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl süre belirlenmiş durumda.