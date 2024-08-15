KÖPRÜ VE OTYOL ÜCRETLERİ! 15 Ağustos 2024 zamlı köprü ve otoyol ücretleri ne kadar, kaç TL? Osmangazi, Yavuz Sultan Selim, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...

🚗 İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu: 187 TL 🚗 İstanbul-İzmir Otoyolu (Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahil): 1370 TL

OGS BAKİYESİ YETERSİZ OLURSA NE OLUR? OGS hesabınızda yeterli kredi bulunmadığında geçiş ücretinin karşılanması zorunludur. Bu nedenle, Kredi Kartı otomatik ödeme talimatı verilmesi son derece önemlidir.

Aksi takdirde, OGS hesap bakiyesinin sürekli olarak takip edilmesi gerekecektir. OGS hesabında yeterli bakiye bulunmadığı durumlarda, hesap sıfır bakiyenin altına düşürülerek banka tarafından iptal edilecek ve Kara Listeye alınacaktır.