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KÖPRÜ VE OTYOL ÜCRETLERİ! 15 Ağustos 2024 zamlı köprü ve otoyol ücretleri ne kadar, kaç TL? Osmangazi, Yavuz Sultan Selim, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...

Türkiye genelinde köprü ve otoyol geçiş ücretlerine bu geceden itibaren zam yapıldı. 15 Ağustos 2024 itibariyle yürürlüğe giren yeni tarifelerle birlikte, özellikle Osmangazi, Yavuz Sultan Selim ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü için araştırmalar hızlandı. Peki, güncel köprü ve otoyol ücretleri ne kadar oldu? İşte zam sonrası yeni fiyatlar…

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 23:20 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 23:20
KÖPRÜ VE OTYOL ÜCRETLERİ! 15 Ağustos 2024 zamlı köprü ve otoyol ücretleri ne kadar, kaç TL? Osmangazi, Yavuz Sultan Selim, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü...

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Son Dakika: Karayolları Genel Müdürlüğü ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerine zam yapıldı. İşte detaylar...

2024 GÜNCEL KÖPRÜ VE OTOYOL ÜCRETLERİ

🚗 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü: 33 TL

🚗 1915 Çanakkale Köprüsü: 585 TL

🚗 Yavuz Sultan Selim Köprüsü: 70 TL

🚗 Osmangazi Köprüsü: 555 TL

🚗 İstanbul-Ankara Anadolu Otoyolu: 187 TL

🚗 İstanbul-İzmir Otoyolu (Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti dahil): 1370 TL

OGS BAKİYESİ YETERSİZ OLURSA NE OLUR?

OGS hesabınızda yeterli kredi bulunmadığında geçiş ücretinin karşılanması zorunludur. Bu nedenle, Kredi Kartı otomatik ödeme talimatı verilmesi son derece önemlidir.

Aksi takdirde, OGS hesap bakiyesinin sürekli olarak takip edilmesi gerekecektir. OGS hesabında yeterli bakiye bulunmadığı durumlarda, hesap sıfır bakiyenin altına düşürülerek banka tarafından iptal edilecek ve Kara Listeye alınacaktır.

Hesabın iptalinden sonra yapılan geçişler ise 5 kat cezalı olarak kaydedilecektir.

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