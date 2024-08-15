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HALKA ARZ TAKVİMİ! 15-16 Ağustos 2024 halka arz olacak şirketler! Kıraç Galvaniz Telekominikasyon, Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri...

Borsa yatırımcılarının yakından takip ettiği halka arz süreçleri, bu hafta da devam ediyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 15-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında iki şirketin halka arzını onayladı. Bu onayla birlikte yatırımcılar, şirketlerin hisse senetlerine talep toplama yöntemiyle katılma fırsatı bulacak. Şirketler, halka arz yoluyla gelirlerini artırmayı ve yeni projelere kaynak sağlamayı hedefliyor. Detaylı halka arz takvimi ve şirketlerin bilgileri, yatırımcılar tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

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Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 16:34 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 16:34
HALKA ARZ TAKVİMİ! 15-16 Ağustos 2024 halka arz olacak şirketler! Kıraç Galvaniz Telekominikasyon, Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri...

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Son dönemde birçok şirket, büyüme ve borçlarını kapatma gibi amaçlarla halka arz başvurusunda bulunuyor. Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayıyla bu hafta iki şirketin halka arzı gerçekleşecek. Yatırımcılar, bu halka arzlara yoğun ilgi gösteriyor ve talep toplama süreçlerine katılıyor. SPK tarafından onaylanan bu haftaki halka arz programı, 15-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olup, yatırımcıların dikkatle takip ettiği bir diğer önemli gelişme olarak öne çıkıyor.

BU HAFTA HANGİ ŞİRKETLER HALKA ARZ OLACAK?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin ilk halka arzına onay verdi.

GÜNDOĞDU GIDA HALKA ARZ

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş. 15-16 Ağustos tarihlerinde 2 gün boyunca talep toplayacak. Şirketin halka açıklık oranı yüzde 26,64 olarak belirlendi. Toplamda 10 milyon adet lot dağıtılacak olan halka arzın büyüklüğü 350 milyon TL olacak. Gündoğdu Gıda halka arz ise 35 TL hisse fiyatından talep toplayacak.

KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ

Halka arz büyüklüğü 1 milyar TL ve halka açıklık oranı yüzde 26,47 olan Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.'nin henüz talep toplama tarihi 14-15 Ağustos olarak belirlendi. Firma halka arzında hisse fiyatı 24 TL'den toplamda 45 milyon lot dağıtılacak.

HALKA ARZ OILMASI BEKLENEN ŞİRKETLER

💰 FIBAF Fiba Faktoring A.Ş.
🕰 Saat ve Saat San. ve Tic. A.Ş.
🌾 Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Tic. A.Ş.
💊 Orzaks İlaç ve Kimya San. Tic. A.Ş.
🏠 Eston Yapı A.Ş.
💉 Polifarma İlaç San. ve Tic. A.Ş.
📡 Empa Elektronik San. ve Tic. A.Ş.
🏢 Savur Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.


✈️ Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk San. ve Dış Ticaret A.Ş.
🛴 Binbin Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş. (Başvuru Sürecinde)
🧪 Gentaş Kimya San. ve Tic. Pazarlama A.Ş.
👟 Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş.
🧱 Seranit Granit Seramik San. ve Tic. A.Ş.
⚡ Enerjeo Kemaliye Enerji Üretim A.Ş.
🫒 Cem Zeytin A.Ş.
🦅 Allbatross Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
☀️ Kalyon Güneş Teknolojileri Üretim A.Ş.
👗 Uçak Tekstil Turizm İthalat İhracat San. ve Tic. A.Ş.
🔩 Alcas Metal Sanayi A.Ş.
🐂 Bulls Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
🌍 Yeşil Global Enerji A.Ş.
🌿 Arf Bio Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
🛠 Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.
🍫 Golda Gıda San. ve Tic. A.Ş.
🧴 Formül Plastik ve Metal Sanayi A.Ş.
🧪 Kırlıoğlu Kimya San. ve Tic. A.Ş.
♻️ Ecogreen Enerji Holding A.Ş.
🚢 Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş.
🍞 Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.
⛏ Vişne Madencilik Üretim San. ve Tic. A.Ş.
⚒ Soybaş Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
⛏ Acacia Maden İşletmeleri A.Ş.
🪟 Çağdaş Cam San. ve Tic. A.Ş.
🏗 Akfen İnşaat Turizm ve Ticaret A.Ş.
⚡ Enda Enerji Holding A.Ş.


🛒 Mopaş Marketcilik Gıda San. ve Tic. A.Ş.
🔌 Gdz Elektrik Dağıtım A.Ş.
🚧 Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.
🏢 Ahes Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
🏭 Çimko Çimento ve Beton San. Tic. A.Ş. (Başvuru Sürecinde)
⛏ Hayri Ögelman Madencilik A.Ş.
🏢 Egeyapı Avrupa Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
☀️ Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş. (Başvuru Sürecinde)
🌾 Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
🏢 TEKYP Teknik Yapı Teknik Yapılar San. ve Tic. A.Ş.
🍹 Meysu Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Başvuru Sürecinde)
💼 Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Başvuru Sürecinde)
🏦 ALNUS Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
💵 DSTKF Destek Finans Faktoring A.Ş.
🌍 Birleşim Yeşil Enerji A.Ş.
🧪 Uras Kimya San. ve Tic. A.Ş.
🚗 EKIM (Intercity) Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş.
🌍 DNYVA Dünya Varlık Yönetim A.Ş. (Başvuru Sürecinde)
⚓ Batıliman Liman İşletmeleri A.Ş.
🦅 Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Başvuru Sürecinde)
🏢 GFS Holding A.Ş.
🚢 NARFE Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.


🚗 YESOT (Enterprise) Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.
🪵 Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.
💳 Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş.
💵 SMRVA Sümer Varlık Yönetim A.Ş.
🧵 Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
⚙️ Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.
🍬 Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
🧦 Penti (Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.)
🍝 Büyük Hekimoğulları Gıda San. ve Tic. A.Ş.
♻️ Gama Recycle Sürdürülebilir Teknolojiler A.Ş.
⚙️ AKCEL Akçelik Demir Çelik San. ve Tic. A.Ş.
🦅 TMGSY Techmine Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
🐓 TVKDN Tavuk Dünyası Gıda San. ve Tic. A.Ş.
💧 KZLYI Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş. (Başvuru Sürecinde)


🏢 KULE (Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. (Başvuru Sürecinde)
🧪 Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.
🧵 SMMAS Smm Tekstil A.Ş.
⚙️ HDMCB Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.
⚙️ CAVDC Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.
🧪 TEZKM Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.
⚙️ KAYMT Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.
🖥 NETCD Netcad Yazılım A.Ş.
💻 MKROY Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.
📡 OUTMD OutMedya İletişim A.Ş.
🔥 IBSSO IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.
🚢 GLMND Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.
💵 SMRFA Sümer Faktoring A.Ş.
⚡ OMEGA Omega Elektrik Pano A.Ş.
🛒 ONBIR (n11) Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

🔴 Bu listede yer alan şirketler, halka arz sürecine ilişkin yapılan duyurular, sektör söylentileri ve başvuru akibetleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Halka arz süreci, çeşitli dinamiklere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir ve kesinlik arz etmez.Her bir şirketin halka arz süreciyle ilgili en güncel ve doğru bilgilere ulaşmak için, şirketlerin kendi yaptığı resmi duyuruları yakından takip etmeniz önemle tavsiye edilir. Şirketler tarafından yapılacak açıklamalar, halka arz takvimi ve koşulları hakkında en güvenilir kaynaktır.

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