HALKA ARZ TAKVİMİ! 15-16 Ağustos 2024 halka arz olacak şirketler! Kıraç Galvaniz Telekominikasyon, Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri...



🏢 KULE (Global Tower) Kule Hizmet ve İşletmecilik A.Ş. (Başvuru Sürecinde)

🧪 Cosmer Kimya San. ve Tic. A.Ş.

🧵 SMMAS Smm Tekstil A.Ş.

⚙️ HDMCB Hdm Çelik Boru San. ve Tic. A.Ş.

⚙️ CAVDC Çavuşoğlu Demir Çelik Geri Dönüşüm San. Tic. A.Ş.

🧪 TEZKM Tezkim Tarımsal Kimya San. ve Tic. A.Ş.

⚙️ KAYMT Kaymet Metal İmalat San. ve Tic. A.Ş.

🖥 NETCD Netcad Yazılım A.Ş.

💻 MKROY Mikro Yazılımevi Yazılım Hizmetleri Bilgisayar San. ve Tic. A.Ş.

📡 OUTMD OutMedya İletişim A.Ş.

🔥 IBSSO IBS Isıtma Soğutma Havalandırma Taahhüt San. ve Tic. A.Ş.

🚢 GLMND Güllük Mandalya Turizm Liman İşletmeleri A.Ş.

💵 SMRFA Sümer Faktoring A.Ş.

⚡ OMEGA Omega Elektrik Pano A.Ş.

🛒 ONBIR (n11) Doğuş Planet Elektronik Ticaret ve Bilişim Hizmetleri A.Ş.

🔴 Bu listede yer alan şirketler, halka arz sürecine ilişkin yapılan duyurular, sektör söylentileri ve başvuru akibetleri dikkate alınarak oluşturulmuştur. Halka arz süreci, çeşitli dinamiklere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir ve kesinlik arz etmez.Her bir şirketin halka arz süreciyle ilgili en güncel ve doğru bilgilere ulaşmak için, şirketlerin kendi yaptığı resmi duyuruları yakından takip etmeniz önemle tavsiye edilir. Şirketler tarafından yapılacak açıklamalar, halka arz takvimi ve koşulları hakkında en güvenilir kaynaktır.