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30.925 TL yeni maaş listesi! %42.95 + 1.2 zam hesabı yapıldı! 12.500, 13.000 TL alanlar...

Emeklilik hayalleri kuran milyonlarca çalışan için emekli aylığını en üst seviyede almak, rahat bir yaşamın kapısını aralamak anlamına geliyor. Ancak, emekli aylığını belirleyen faktörler yalnızca ödenen primler ve SGK'ya bildirilen kazançlarla sınırlı değil. Uzmanlar, emeklilik dilekçesinin verildiği tarihin de büyük bir rol oynadığını vurguluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Ağustos 2024, 17:18 Güncelleme 15 Ağustos 2024, 17:18
30.925 TL yeni maaş listesi! %42.95 + 1.2 zam hesabı yapıldı! 12.500, 13.000 TL alanlar...

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Uzmanlar, emekliliğe hak kazananların 2025 yılı içerisinde başvuruda bulunmasının, 2024'te başvuru yapacaklara göre daha avantajlı olabileceğini belirtiyor. Bunun temel nedeni, her yıl güncellenen maaş hesaplama katsayıları ve enflasyon oranlarının emekli aylığını doğrudan etkileyebilmesi. 2025 yılı için beklenen ekonomik veriler, bu yıl yapılacak başvuruların emekli maaşlarına daha olumlu yansıyabileceğini gösteriyor.

📅 1 OCAK 2025'TEN SONRA DİLEKÇESİNİ VERECEKLERİN DİKKATİNE

Bu tarihten sonra aylık hesabında toplam %86.16 oranındaki emekli zamlarının yerine, 2024 yılı enflasyonunun tamamı ile büyüme oranının %30'u dikkate alınacak. 💼

👉 Yani 2023 güncelleme katsayısıyla hesaplanan aylığa, 2024 emekli zamları değil, 2024 güncelleme katsayısı eklenecek. Merkez Bankası, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini %38 olarak açıkladı. 📊

💡 Önemli: Piyasa Katılımcıları Anketi'nde de 2024 yılı enflasyon tahmini %42.95 çıktı. 2024 büyüme tahmini ise %4. Yani güncelleme katsayısı Merkez Bankası'nın tahminine göre 1,3920 (%38 + 1.2), Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahminine göre 1,4415 (%42.95 + 1.2) olacak. 📈

🎯 Özetle: Bu yılki emekli zam oranları 2024 yılı güncelleme katsayısından fazla olacağı için, yılbaşından önce başvuru yapanlar daha yüksek maaş alabilecek. 💸 Emeklilik için şartları sağlayanların Ocak ayını beklemeden başvurması avantajlı olacak.

MAAŞ HESAPLAMASI

e-Devlet'ten bugün emekli olursanız ne kadar aylık alabileceğinizi görebilirsiniz. Örneğin, Ocak 2023 itibariyle aylığı 10 bin lira olarak hesaplanan biri, bu yıl emeklilik dilekçesi verdiği takdirde, 10 bin liralık tutar önce 2023 yılı güncelleme katsayısı olan 1,6612 ile çarpılacak. 🔢

Bu şekilde 16 bin 612 lira çıkan aylığa önce Ocak'taki %49.25'lik, sonra da Temmuz'daki %24.73'lük zam oranları yansıtılacak. Böylece 30 bin 925 lira aylık tutarı ortaya çıkacak. 💰

Bu kişi Ocak 2025'te dilekçe verirse, 2023 güncelleme katsayısıyla 16 bin 612 lira çıkan tutara, %86.16'lık emekli artışı yerine enflasyon ve büyüme tahminlerine göre 1,3920 ya da 1,4415 katsayısı eklenecek. 📅

Sonuç olarak, bağlanacak emekli aylığı 23 bin 124 ya da 23 bin 946 lira seviyesinde olacak. %29-34 arasında bir aylık farkı ortaya çıkacak. 🔍

BUNLARA DİKKAT EDİN

Aylık kazancınız maaşı belirleyen en büyük etken. Gerçek maaşınızın bordroda doğru yansıtılmasına özen gösterin. Ek ödemelerin nasıl gösterildiğine dikkat edin. 💼

Birden fazla yerde sigortalı çalışmak, prime esas kazancı yükseltir ve emekli aylığını artırıcı etki yapar. 🚀

Borçlanmanın emekli aylığına etkisi, kişinin üç dönemden hangisinde ne kadar prim günü bulunduğuna ve primlerinin hangi kazanç üzerinden yatırıldığına göre değişir. Kararınızı buna göre verin. 🧮

Emeklilik tarihi ve maaşı açısından, ayın 1'i ile 30'u arasında hiçbir fark yoktur. İlk maaş, başvurudan sonraki ay hesaplanmaya başlar. Örneğin; Ağustos'ta başvuracaksanız, 1'inde de başvursanız, 30'unda da başvursanız, Eylül ayından itibaren emekli aylığına hak kazanırsınız. 🗓️

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