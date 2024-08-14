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1.1 milyon kişilik kutu EYT paketi oluşuyor! Prim eksiği olana 3'lü imkan! 200 sonrası sigorta...

Bayram tatilinin ardından milyonlarca vatandaş, Meclis’te yapılacak ikinci EYT düzenlemesine odaklanmış durumda. Özellikle küçük esnaflar, ev kadınları ve çalışan anneler için önemli değişiklikler getirmesi beklenen bu düzenleme, Türkiye genelinde geniş bir kesimi yakından ilgilendiriyor. EYT düzenlemesi kapsamında Bağ-Kur'lu küçük esnafların SSK'lı çalışanlarla eşitlenmesi ve prim gün sayılarının düşürülmesi gibi konuların gündeme gelmesi, büyük bir merakla bekleniyor. Bu kapsamda Meclis’ten çıkacak kararlar, yaklaşık 1 milyon kişiyi doğrudan etkileyecek.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 21:31 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 21:31
1.1 milyon kişilik kutu EYT paketi oluşuyor! Prim eksiği olana 3’lü imkan! 200 sonrası sigorta...

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Türkiye genelinde milyonlarca vatandaş, ikinci EYT düzenlemesi için gözlerini Meclis'e çevirmiş durumda. Bayram sonrasında hız kazanması beklenen çalışmalar, özellikle küçük esnaflar, ev kadınları ve çalışan anneler arasında büyük bir beklenti yaratmış durumda. Düzenleme kapsamında, Bağ-Kur'lu küçük esnafların SSK'lı çalışanlarla eşitlenmesi ve prim gün sayılarının düşürülmesi gibi maddelerin yer alması, yaklaşık 1 milyon kişiyi doğrudan etkileyecek. Bu kritik değişiklikler, vatandaşlar arasında heyecanla takip ediliyor.

Türkiye genelinde milyonlarca vatandaşın beklediği ikinci EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesi, Meclis'te görüşülmeye başlanacak ve özellikle küçük esnaf , ev kadınları ve çalışan anneler için önemli değişiklikler getirecek.

🔴 Küçük Esnaflar için Erken Emeklilik: Düzenleme ile birlikte, yaklaşık 1 milyon küçük esnafın 5 yıl erken emeklilik imkanına sahip olması hedefleniyor. Bağ-Kur prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e indirilmesi planlanıyor, bu da esnafların emeklilik süreçlerini hızlandıracak ⏳.

🔴 Çalışan Anneler için Emeklilik Yaşı: Kadınlar için emeklilik yaşının, sahip oldukları çocuk sayısına göre esnetilmesi gündemde 👶👧. Bu düzenleme, çalışan annelerin emeklilik hakkını daha erken elde etmelerine olanak tanıyacak 🎉.

🔴 Ev Kadınlarına Destek: Ev kadınları için ise isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birinin devlet tarafından karşılanması planlanıyor 🛡️. Böylece, ev kadınlarının emeklilik sürecine daha aktif katılımları teşvik edilecek. Asgari ücret üzerinden yapılan hesaplamaya göre, en düşük isteğe bağlı sigorta primi 6 bin 400 TL olup, bunun 2 bin 133 TL'si devlet tarafından karşılanacak 💸.

İkinci EYT düzenlemesi, geniş bir kesimi doğrudan ilgilendiren ve emeklilik süreçlerini daha erişilebilir hale getirmeyi amaçlayan bir adım olarak görülüyor. Meclis'te alınacak kararlar, milyonlarca vatandaşın yaşamını olumlu yönde etkileyecek 🌟.

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