10.000 TL - 14.999 TL ve üstü emekli aylığı alanlar dikkat! 16 gününüz kaldı giden 8.000 TL alacak

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu: Güçlü Teklifler Bir diğer kamu bankası olan Ziraat Bankası, emeklilere yönelik promosyon kampanyasında oldukça iddialı. Emekli maaşlarını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığıyla almayı taahhüt eden SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emeklileri, 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Ziraat Bankası'nın sunduğu bu promosyon, maaşını Ziraat'ten almayı tercih eden emekliler için büyük bir avantaj sağlıyor.

VakıfBank Emekli Promosyonu: Çeşitli Seçenekler VakıfBank, emekli promosyonlarında farklı maaş gruplarına yönelik sunduğu seçeneklerle dikkat çekiyor. Bankanın güncellenen promosyon kampanyasında, emekli maaşlarına göre değişen miktarlarda ödemeler yapılmakta. İşte VakıfBank'ın Ağustos ayı için belirlediği promosyon tutarları:

10.000 TL'ye kadar maaş alan emeklilere 5.000 TL

maaş alan emeklilere 10.000 - 15.000 TL arası maaş alan emeklilere 8.000 TL

arası maaş alan emeklilere 15.000 - 20.000 TL arası maaş alan emeklilere 10.000 TL

arası maaş alan emeklilere 20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 12.000 TL

Emekliler İçin Banka Seçimi Emekli promosyonları, emeklilerin bankalarını seçerken önemli bir kriter haline gelmiş durumda. Ancak yalnızca promosyon miktarına değil, bankanın sunduğu diğer hizmetlere de dikkat etmek gerekiyor. Şubelerin yaygınlığı, müşteri hizmetlerinin kalitesi, dijital bankacılık hizmetleri ve ekstra avantajlar, banka seçiminde göz önünde bulundurulması gereken faktörler arasında yer alıyor.