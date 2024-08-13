Ocak 2025 maaş tablosuna bakın! SGK-SSK, BAĞ-KUR’lu 12.500, 13.000, 14,000, 15.000 alanlar dikkat! En düşük emekli aylığı...

OCAK 2025 İÇİN BEKLENEN ZAM: %14.60 Merkez Bankası'nın Temmuz ayında ekonomistlerle gerçekleştirdiği Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına göre, 2024 yılı sonu enflasyon beklentisi %42.95 olarak güncellendi. Bu tahmine dayanarak, 2024'ün ikinci yarısındaki enflasyonun %14.60 çıkması durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2025'te %14.60 oranında zam alacaklar .

MEMURLAR İÇİN ZAM İPUCU Bu tahmin, memurların ve memur emeklilerinin Ocak 2025 zammı için de ipucu veriyor. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu kapsamında memur maaşlarına Ocak 2025'te %6 oranında zam yapılacak. Eğer 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon %10'u aşarsa, aşan kısmı kadar da enflasyon farkı verilecek.

MERKEZ BANKASI'NIN TAHMİNİ NE GETİRİYOR? Merkez Bankası'nın 2024 yıl sonu enflasyon tahmini %38 seviyesinde bulunuyor. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak 2025 zammı %10.64, memurların ve memur emeklilerinin zammı ise %6.62 olacak. Ancak bu oranlar, yıl sonuna kadar enflasyon verilerinin nasıl gelişeceğine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

2025 TAHMİNİ EMEKLİ MAAŞLARI %14.60 zamlı olarak 10.000 TL'den 30.000 TL'ye kadar olan maaşların zamlı halini sizler için derledik. Ancak bu rakamlar tahmini rakama göre sadece fikir edinme amacıyla oluşturulmuştur. Eski Maaş (TL) Yeni Maaş (TL) 12.500 14.325 13.000 14.898 14.000 16.044 15.000 17.190 16.000 18.336 17.000 19.482 18.000 20.628 19.000 21.774 20.000 22.920 21.000 24.066 22.000 25.212 23.000 26.358 24.000 27.504 25.000 28.650 26.000 29.796 27.000 30.942 28.000 32.088 29.000 33.234 30.000 34.380