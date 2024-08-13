ALARM VERİLDİ! Altın alalım mı, satalım mı? Kuyumcular altın kaç para olacak duyurdu! Gram altın için rakam verildi!

Altına kıyasla gümüş ons fiyatları çok düşük. Elinde altın olanlar, rasyo ve parite üzerinden gümüşe geçebilirler. Biz altın pozisyonlarımızı gümüşe çevirdik. Ons gümüş nedeniyle gram gümüş de ucuz. Almak isteyenler için, yukarı yönlü sert bir yükseliş bekliyorum."

Elinde dolar ya da TL bulunduranlar, uygun fiyatlardan altın veya gümüş almak istiyorsa, Memiş'in önerilerine göre bu dönem fırsat niteliği taşıyor. "Artçı şoklar ve belirsizlikler devam edecek. Borsada işlem yapan yatırımcılar da bu dönemde dikkatli olmalı."** şeklinde uyarıda bulundu.

Yatırımcılar, altın piyasasındaki bu hareketliliği yakından takip ederken, uzmanların önerileri doğrultusunda dikkatli hareket etmeleri gerektiği konusunda hemfikirler. Altın piyasasında yaşanan bu dalgalanmalar, önümüzdeki dönemde yatırımcıların stratejilerini şekillendirmeye devam edecek.

Altın Yatırımcısına Çarşamba Günü İçin Kritik Uyarı! Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını Çarşamba günü için dikkatli olmaları konusunda uyardı. Memiş, özellikle altın gibi yatırım enstrümanlarının bu gün yeni bir yön belirleyebileceğini vurguladı. Öte yandan, piyasalar FED'in faiz indirim beklentilerine odaklanmış durumda. Yıl sonuna kadar iki faiz indirimi olup olmayacağı ise Çarşamba günü netleşecek. Yatırımcıların bu önemli gelişmeleri yakından takip etmeleri gerektiği belirtiliyor.