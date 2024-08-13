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ALARM VERİLDİ! Altın alalım mı, satalım mı? Kuyumcular altın kaç para olacak duyurdu! Gram altın için rakam verildi!

Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, yatırımcılar için kritik bir döneme işaret ediyor. Ons altın fiyatı bugün itibarıyla 2436 dolar seviyesine yükseldi ve bu durum altın piyasalarında hareketliliği artırıyor. Altın alım-satım işlemleri yapmak isteyenler için güncel fiyatları takip etmek, doğru zamanda doğru hamleleri yapmak açısından büyük önem taşıyor. Yatırımcılar, hem uzun vadeli kazanç elde etmek hem de kısa vadeli dalgalanmalardan faydalanmak için güncel fiyatları yakından izlemeye devam ediyor. Kapalıçarşı'daki altın fiyatlarının seyrini belirleyen unsurlar arasında küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki değişiklikler önemli rol oynuyor.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 10:49 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 10:49
ALARM VERİLDİ! Altın alalım mı, satalım mı? Kuyumcular altın kaç para olacak duyurdu! Gram altın için rakam verildi!

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Altın alalım mı, satalım mı? Altın piyasasındaki hareketlilik, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor. Özellikle gram ve çeyrek altın fiyatları, yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında başı çekiyor. Altında yaşanan yükseliş trendi, yatırımcıları güncel fiyatları sürekli olarak takip etmeye itiyor. 13 Ağustos Salı günü itibarıyla Kapalıçarşı'daki altın fiyatlarına dair merak edilen tüm detaylar yatırımcılar için önem taşıyor. Gün içinde altın fiyatlarında yaşanabilecek değişiklikler ve piyasaların vereceği tepkiler, yatırımcıların pozisyonlarını gözden geçirmelerine neden olabilir.

Altın Alım Fırsatı mı?

Altının bir alım fırsatı sunup sunmayacağına ilişkin de görüş bildiren kuyumcular, "Gram altın üzerinden konuşuyorsak, bu fiyatların 2.600 TL'nin altına düşmesi bize göre çok zor.

Altın, kriz dönemlerinin kazandıran yatırım aracıdır. Dünyada savaşlar, gerilimler varken altın fiyatlarının düşmesi mantıklı değil. Merkez bankaları zarar etmek için mi altın alıyorlar? Altın fiyatlarında keskin bir düşüş beklemiyoruz. Ancak, bu saatten sonra her fiyat düşüşü bir alım fırsatıdır." şeklinde konuştu.

Altın Fiyatlarında Yeni Tahminler

Kapalıçarşı kuyumcuları, altın fiyatlarına dair yeni tahminlerde bulunarak, "Gram altında şu anda 2.626 TL seviyesini görüyoruz. Dalgalanmalar bir süre daha devam edecek, ancak ay sonuna doğru 2.700 TL seviyesine doğru bir yükseliş başlayacak.

Bu yükselişle birlikte, Eylül ayında fiyatlar daha da artacak. Yıl sonuna kadar her ay gram altında 100-150 TL arasında artış bekliyoruz. Yıl sonunda gram altın 3.100 TL ile 3.200 TL arasında bir fiyatla tamamlanır." dediler.

İslam Memiş'ten Sert Yükseliş Uyarısı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Ağustos ayında başlayan küresel dalgalanmalar karşısında yatırımcıları uyardı. Altın, borsa, döviz ve gümüş piyasalarındaki öngörülerini paylaşan Memiş, "Söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir," diyerek altın fiyatlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Gram altın serbest piyasalarda 2.630 - 2.640 TL seviyesinde işlem görüyor. Doların güçlü duruşunu koruması nedeniyle ons altındaki gerilemeyi gram altında çok fazla görmüyoruz. Ağustos ayında 2.730 TL direnç seviyesini takip edeceğiz.

Eğer ons altında gerileme olursa, gram altında da düşüş yaşanırsa bu büyük bir alım fırsatı olur. Piyasalar şu anda çok riskli, her an her şey olabilir. Gümüş onsunda da 26.80 - 27.20 aralığı var. Yukarıda 30-31 dolar direnci bulunuyor.

Altına kıyasla gümüş ons fiyatları çok düşük. Elinde altın olanlar, rasyo ve parite üzerinden gümüşe geçebilirler. Biz altın pozisyonlarımızı gümüşe çevirdik. Ons gümüş nedeniyle gram gümüş de ucuz. Almak isteyenler için, yukarı yönlü sert bir yükseliş bekliyorum."

Elinde dolar ya da TL bulunduranlar, uygun fiyatlardan altın veya gümüş almak istiyorsa, Memiş'in önerilerine göre bu dönem fırsat niteliği taşıyor. "Artçı şoklar ve belirsizlikler devam edecek. Borsada işlem yapan yatırımcılar da bu dönemde dikkatli olmalı."** şeklinde uyarıda bulundu.

Yatırımcılar, altın piyasasındaki bu hareketliliği yakından takip ederken, uzmanların önerileri doğrultusunda dikkatli hareket etmeleri gerektiği konusunda hemfikirler. Altın piyasasında yaşanan bu dalgalanmalar, önümüzdeki dönemde yatırımcıların stratejilerini şekillendirmeye devam edecek.

Altın Yatırımcısına Çarşamba Günü İçin Kritik Uyarı!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını Çarşamba günü için dikkatli olmaları konusunda uyardı. Memiş, özellikle altın gibi yatırım enstrümanlarının bu gün yeni bir yön belirleyebileceğini vurguladı. Öte yandan, piyasalar FED'in faiz indirim beklentilerine odaklanmış durumda. Yıl sonuna kadar iki faiz indirimi olup olmayacağı ise Çarşamba günü netleşecek. Yatırımcıların bu önemli gelişmeleri yakından takip etmeleri gerektiği belirtiliyor.

Gram Altında Bu Hafta Hangi Seviyeler Bekleniyor?

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altın için bu hafta içerisindeki beklentilerini paylaştı. Memiş, "2 bin 380-2 bin 480 dolar aralığı geçerliliğini koruyor. Fiyatların bu bant aralıklarının dışına çıkmadığı sürece belirgin bir düşüş ya da yükseliş beklemiyoruz. Bu hafta ise özellikle 2 bin 407-2 bin 435 dolar aralığını yakından izleyeceğim," ifadelerini kullandı. Bu bant aralıkları, altının seyrini belirleyecek kritik seviyeler olarak öne çıkıyor.

Kapalıçarşı Altın Fiyatları Canlı Takipte

Yatırımcıların gözde noktalarından biri olan Kapalıçarşı, güncel altın fiyatları ile dikkat çekmeye devam ediyor. Altın alım-satımı yapmak isteyen yatırımcılar, canlı altın fiyatlarını yakından takip ediyor. 12 Ağustos 2024 tarihi itibarıyla gram altın fiyatı 2677 lira, çeyrek altın fiyatı 4368 lira, tam altın fiyatı ise 17,403 lira seviyelerinde işlem görüyor. Ata altın fiyatı ise 17,777 lira olarak belirlenmiş durumda.

NOT: Haberimizde yatırım tavsiyesi yoktur

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