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48 saat sonra hesaplara 9.077 TL para yatırılacak! Hesaplarınızı kontrol edin

Evde bakım maaşı, ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatını kolaylaştıran önemli bir sosyal yardım türüdür. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak hesaplara yatırılan bu ödemeler, özellikle bakıma muhtaç kişilerin bakımını üstlenen aileler için büyük bir destek sunmaktadır. Bu yardımlar, sosyal devlet anlayışının bir parçası olarak, devletin vatandaşlarına olan sorumluluğunu yerine getirdiği önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir.

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Giriş Tarihi 13 Ağustos 2024, 12:57 Güncelleme 13 Ağustos 2024, 12:58
48 saat sonra hesaplara 9.077 TL para yatırılacak! Hesaplarınızı kontrol edin

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Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç engelli ya da yaşlı kişilerin bakımını üstlenen yakınlarına ödenen bir sosyal yardım türüdür. Bu maaş, devletin vatandaşlarına sunduğu sosyal hizmetlerin bir parçasıdır ve belirli kriterleri karşılayan herkes bu yardımdan faydalanabilir. Evde bakım maaşı, engelli veya yaşlı kişilerin bakımının evde yapılmasını teşvik ederken, aynı zamanda bu süreçte maddi yükü hafifletmeyi amaçlar.

Ödemeler Ne Zaman Yatırılıyor?

Evde bakım maaşı ödemeleri her ay düzenli olarak yapılmaktadır. Ancak, bu ödemelerin tarihleri aylık olarak değişiklik gösterebilir. Ağustos ayı için ödemeler henüz yapılmamış olup, 15-31 Ağustos tarihleri arasında hesaplara yatırılması beklenmektedir. Bu tarih aralığı, vatandaşların merakla beklediği ve ödeme gününü kontrol ettiği bir dönemdir.

Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Oldu?

Evde bakım maaşı, memur maaşlarına yapılan zamlar doğrultusunda artırılmıştır. Temmuz 2024 zammı sonrası, evde bakım yardımı 7 bin 608 TL'den 9 bin 77 TL'ye yükseltilmiştir. Bu artış, ailelerin yükünü hafifletmekte ve bakıma muhtaç kişilerin daha iyi şartlarda yaşam sürmelerine katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda, yaşlı aylığı da güncellenmiş olup, yüzde 70 ve üzerinde engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı 4 bin 196 TL'den 5 bin 7 TL'ye yükseltilmiştir.

Evde Bakım Maaşı Sorgulama Nasıl Yapılır?

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, ödemelerinin yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet üzerinden sorgulayabilirler. e-Devlet üzerinden sorgulama yapmak için TC kimlik numaranız ile giriş yapmanız yeterlidir. Giriş yaptıktan sonra, "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama Ekranı" üzerinden ağustos ayı ödemesinin yatırılıp yatırılmadığını kolayca kontrol edebilirsiniz.

Kimler Evde Bakım Maaşı Alabilir?

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç engelli veya yaşlı kişilerin bakımını üstlenen, bu kişilere günlük yaşamlarında yardımcı olan ve belirli koşulları sağlayan aile fertlerine ödenir. Bu yardımdan faydalanabilmek için aile bireyinin engellilik durumu ve bakıma muhtaçlık kriterlerinin karşılanması gerekmektedir.

Engelli veya yaşlı bireyin, günlük yaşam aktivitelerini kendi başına sürdürememesi ve bu durumda başkasının yardımına ihtiyaç duyması temel kriterler arasındadır. Ayrıca, hane gelirinin belirlenen sınırların altında olması da önemli bir faktördür.

Evde Bakım Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Evde bakım maaşı başvurusu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılır. Başvuru için gerekli belgeler arasında, engelli raporu, bakımı üstlenen kişinin kimlik bilgileri ve aile gelir durumunu gösteren belgeler yer almaktadır. Başvurular, ilgili kurumlar tarafından değerlendirildikten sonra uygun bulunan ailelere maaş ödemesi yapılmaktadır.

Evde Bakım Maaşı Almak İçin Gerekli Şartlar

Evde bakım maaşı alabilmek için öncelikle engellilik durumu ve bakıma muhtaçlık kriterlerinin karşılanması gerekmektedir. Engelli bireyin günlük yaşam aktivitelerini tek başına yerine getiremiyor olması ve bu durumun sağlık raporu ile belgelenmesi şarttır. Ayrıca, hane içindeki kişi başı gelirin belirli bir sınırın altında olması da maaş alabilmek için önemli bir kriterdir. Bu sınır, her yıl devlet tarafından belirlenen asgari geçim düzeyine göre güncellenmektedir.

Evde Bakım Maaşı Alanların Dikkat Etmesi Gerekenler

Evde bakım maaşı alan vatandaşların, aldıkları yardımı amacına uygun şekilde kullanmaları gerekmektedir. Bu maaş, bakıma muhtaç bireyin günlük ihtiyaçlarının karşılanması ve bakımını üstlenen kişinin maddi yükünün hafifletilmesi amacıyla verilmektedir.

Ayrıca, engelli veya yaşlı bireyin bakımının düzenli olarak yapılması ve bu durumun gerektiğinde belgelendirilebilir olması önemlidir. Aksi takdirde, maaşın kesilmesi veya geri ödeme talebi gibi durumlarla karşılaşılabilir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Göktaş: "Hali hazırda 555 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanıyor"

Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına 2024 yılı Ocak-Temmuz döneminde aylık 7.608 TL ödeme yapılırken, Temmuz ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle yardımın 9.077 TL'ye çıkarıldığını belirten Göktaş, ödemelerin Ağustos ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırılacağını bildirdi.


Kaynak: aile.gov.tr

Derleme: takvim.com.tr

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