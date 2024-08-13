48 saat sonra hesaplara 9.077 TL para yatırılacak! Hesaplarınızı kontrol edin

Evde Bakım Maaşı Sorgulama Nasıl Yapılır? Evde bakım maaşı alan vatandaşlar, ödemelerinin yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet üzerinden sorgulayabilirler. e-Devlet üzerinden sorgulama yapmak için TC kimlik numaranız ile giriş yapmanız yeterlidir. Giriş yaptıktan sonra, "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama Ekranı" üzerinden ağustos ayı ödemesinin yatırılıp yatırılmadığını kolayca kontrol edebilirsiniz.

Kimler Evde Bakım Maaşı Alabilir? Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç engelli veya yaşlı kişilerin bakımını üstlenen, bu kişilere günlük yaşamlarında yardımcı olan ve belirli koşulları sağlayan aile fertlerine ödenir. Bu yardımdan faydalanabilmek için aile bireyinin engellilik durumu ve bakıma muhtaçlık kriterlerinin karşılanması gerekmektedir.

Engelli veya yaşlı bireyin, günlük yaşam aktivitelerini kendi başına sürdürememesi ve bu durumda başkasının yardımına ihtiyaç duyması temel kriterler arasındadır. Ayrıca, hane gelirinin belirlenen sınırların altında olması da önemli bir faktördür.

Evde Bakım Maaşı Başvurusu Nasıl Yapılır? Evde bakım maaşı başvurusu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılır. Başvuru için gerekli belgeler arasında, engelli raporu, bakımı üstlenen kişinin kimlik bilgileri ve aile gelir durumunu gösteren belgeler yer almaktadır. Başvurular, ilgili kurumlar tarafından değerlendirildikten sonra uygun bulunan ailelere maaş ödemesi yapılmaktadır.