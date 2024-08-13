48 saat sonra hesaplara 9.077 TL para yatırılacak! Hesaplarınızı kontrol edin

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç engelli ya da yaşlı kişilerin bakımını üstlenen yakınlarına ödenen bir sosyal yardım türüdür. Bu maaş, devletin vatandaşlarına sunduğu sosyal hizmetlerin bir parçasıdır ve belirli kriterleri karşılayan herkes bu yardımdan faydalanabilir. Evde bakım maaşı, engelli veya yaşlı kişilerin bakımının evde yapılmasını teşvik ederken, aynı zamanda bu süreçte maddi yükü hafifletmeyi amaçlar.
Ödemeler Ne Zaman Yatırılıyor?
Evde bakım maaşı ödemeleri her ay düzenli olarak yapılmaktadır. Ancak, bu ödemelerin tarihleri aylık olarak değişiklik gösterebilir. Ağustos ayı için ödemeler henüz yapılmamış olup, 15-31 Ağustos tarihleri arasında hesaplara yatırılması beklenmektedir. Bu tarih aralığı, vatandaşların merakla beklediği ve ödeme gününü kontrol ettiği bir dönemdir.
Evde Bakım Maaşı Ne Kadar Oldu?
Evde bakım maaşı, memur maaşlarına yapılan zamlar doğrultusunda artırılmıştır. Temmuz 2024 zammı sonrası, evde bakım yardımı 7 bin 608 TL'den 9 bin 77 TL'ye yükseltilmiştir. Bu artış, ailelerin yükünü hafifletmekte ve bakıma muhtaç kişilerin daha iyi şartlarda yaşam sürmelerine katkı sağlamaktadır. Aynı zamanda, yaşlı aylığı da güncellenmiş olup, yüzde 70 ve üzerinde engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı 4 bin 196 TL'den 5 bin 7 TL'ye yükseltilmiştir.