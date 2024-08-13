1998-2005-2008 SGK girişi olanlar dikkat! 3600 ila 4500 gün prim yeterli! Emeklilik fırsatı kapıyı çaldı

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Uzun yıllardır emeklilik hayali kuranlar için müjdeli haber! Mevcut yasal düzenlemeler, artık sadece 10 yıl (3.600 gün) çalışmış olanlara bile emeklilik hakkı tanıyor. Bu önemli fırsat, birçok kişinin daha erken yaşta emekli olma hayalini gerçekleştirmesine olanak sağlıyor.

Emeklilik hayali kuranlar için heyecan verici haberler var! Artık herkes kendi şartlarına göre, daha erken bir emeklilik planı yapabiliyor. SGK'nın yeni düzenlemeleri, özellikle 1997-2008 yılları arasında sigorta girişi yapanlar için önemli avantajlar sunuyor. Bu dönemde sigorta başlangıcı olanlar için yaştan emeklilik imkanı, 10-11-12 yıl çalışma ile mümkün hale geliyor.