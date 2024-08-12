Ve kesinleşti: Devletten 700.000 TL hibe, 700.000 TL kredi müjdesi! 100 bin TL destekte var

Kampanya, tarihte ilk kez kiracılara da destek sunuyor. Dönüşüm süreci boyunca, taşınmazı kullanan ev sahibi veya kiracı, taşınma masrafları için bir kereye mahsus olmak üzere 100 bin lira destek alabilecek. Bu destek, hem ev sahiplerini hem de kiracıları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

İş yerlerinin dönüşümü için de önemli destekler mevcut. Belirlenen iş yerleri için 350 bin lira hibe, aynı miktarda kredi ve ilave olarak her bir iş yeri için 700 bin lira kredi desteği sağlanacak.

Önemli olan, bu desteklerden yararlanabilmek için gelir şartının aranmamasıdır; hak sahiplerine gelir ve kredi puanına bakılmaksızın destek sunulacak.

Sözleşme Süreci: Hak sahipleri, belirlenen tarihte Bakanlık ile hibe taahhütnamesi ve kredi sözleşmesi imzalayacak.

Riskli Yapı Tespiti: Ev veya işyerinin riskli olup olmadığını, Bakanlığa bağlı lisanslı kuruluşlara karot örneği aldırarak öğrenebilirsiniz.

Hibe ve Kredi Miktarları: Bir konut için 700 bin TL hibe ve 700 bin TL kredi; bir dükkan için 350 bin TL hibe ve 350 bin TL kredi desteği verilecek.

Ödemelerin Yapılması: Ödemeler, hak sahipleri adına yükleniciye yapılacak ve proje aşamalarına göre %30, %30, %30 ve %10 oranında gerçekleştirilecek.

Kredi Geri Ödemeleri: Geri ödemeler, yapı ruhsatı alındıktan 2 yıl sonra başlayacak, 10 yıla kadar vade uygulanacak, ilk yıl faizsiz olacak.

Tahliye Desteği: Tek seferlik 100 bin TL tahliye desteği sağlanacak; kiracılar da bu destekten faydalanabilir.

Otopark ve Sığınak: Yeni projelerde otopark ve sığınak alanları inşaat alanı dışına çıkarılacak, bu sayede hak kaybı olmayacak.