Ve artık tamam! 500 bin TL hibe para desteği açıklandı! Sosyal yardım başvurusu başladı

Yapılan açıklamaya göre, bu konut destek programı, 3294 Sayılı Kanun kapsamında yer alan ve eşi vefat etmiş kadınları hedefliyor. Program, ülke genelinde 2023 adet konut yapımını amaçlıyor ve bu doğrultuda yerel yönetimler ve hayırseverlerle işbirliği içinde yürütülecek. Program kapsamında, eşi vefat etmiş ve en az üç çocuğa sahip kadınlara, ev alımlarında tek seferlik 500 bin TL hibe verilecek. Bu destek, kadınların daha güvenli ve sağlıklı bir yaşam ortamına sahip olmalarını sağlamayı amaçlıyor.