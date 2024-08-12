Sasa bölündü mü, hisse fiyatı ne kadar? Sasa Polyester (SASA) bedelsiz sermaye artırımı! Tarih belli oldu

SASA Polyester, 2024 yılı için önemli bir adım atarak sermayesini %700 oranında artırma kararı aldı. Bu karar doğrultusunda, şirket sermayesi 5,41 milyar TL'den 43,28 milyar TL'ye çıkacak. 27 Mart 2024 tarihinde duyurulan bu gelişme ile yatırımcılar, portföylerinde bulunan SASA hisseleri için 800 lot bedelsiz hisse alma fırsatına sahip olacaklar. Hisse bölünmesi ve bedelsiz sermaye artırımı, yatırımcıların portföylerine değer katarken, SASA hisselerinde de hareketli bir dönem yaşanmasına neden olacak. Borsa yatırımcıları, bölünme sonrası fiyatları dikkatle izliyor.