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Sasa bölündü mü, hisse fiyatı ne kadar? Sasa Polyester (SASA) bedelsiz sermaye artırımı! Tarih belli oldu

SASA Polyester Sanayi A.Ş. (SASA), yatırımcıların dikkatle takip ettiği bir karara imza atarak sermayesini 5,41 milyar TL’den %700 oranında artıracağını duyurdu. Bu hamle ile şirket sermayesi 43,28 milyar TL’ye yükseltilecek ve hisse bölünmesi gerçekleşecek. 27 Mart 2024 tarihinde açıklanan bu karar sonrasında, SASA hissesi sahipleri, portföylerindeki hisseler için bedelsiz sermaye artırımından yararlanarak 800 lot ek hisse alabilecekler. Borsa yatırımcıları, bölünme sonrasındaki hisse fiyatlarını yakından takip ederken, bu süreç SASA hisselerinde hareketlilik yaratacak gibi görünüyor.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 20:16 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 20:16
Sasa bölündü mü, hisse fiyatı ne kadar? Sasa Polyester SASA bedelsiz sermaye artırımı! Tarih belli oldu

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SASA Polyester, 2024 yılı için önemli bir adım atarak sermayesini %700 oranında artırma kararı aldı. Bu karar doğrultusunda, şirket sermayesi 5,41 milyar TL'den 43,28 milyar TL'ye çıkacak. 27 Mart 2024 tarihinde duyurulan bu gelişme ile yatırımcılar, portföylerinde bulunan SASA hisseleri için 800 lot bedelsiz hisse alma fırsatına sahip olacaklar. Hisse bölünmesi ve bedelsiz sermaye artırımı, yatırımcıların portföylerine değer katarken, SASA hisselerinde de hareketli bir dönem yaşanmasına neden olacak. Borsa yatırımcıları, bölünme sonrası fiyatları dikkatle izliyor.

SASA HİSSE BÖLÜNDÜ MÜ?

Sasa Polyester'ın (SASA) şirket sermayesini 5,41 milyar TL'den 700% oranında bedelsiz olarak 43,28 milyar TL'ye yükseltecek. Bölünme gününe kadar portföyünde SASA hissesi bulunan tüm yatırımcılar bedelsiz sermaye artırımından yararlanabilecek. Hissenin 700% oranında bölünmeye gitmesiyle birlikte 100 lotu bulunan yatırımcının 800 lotu olacak.

SASSA HİSSE FİYATI NE KADAR, NEDEN DÜŞTÜ?

Sasa, düzeltilmiş pay fiyatı olan 4.88 TL'den işlem görmeye başlayacak.

SASA BEDELSİZ SERMAYE KAP AÇIKLAMASI

Hissenin düzeltilmiş pay fiyatı 4.88 TL olurken bedelsiz sermaye artırımını 8 Ağustos'ta onaylanmıştı. Kamuoyu Aydınlatma Plaftormun'a yapılan açıklamaya göre bölünme tarihi 12 Ağustos olarak açıklandı. KAP'ta yer alan bilgilendirme şöyle oldu:

"Yönetim Kurulunun 6 Haziran 2024 tarihli kararları kapsamında, 5.410.014.118,10 TL olan Şirket çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 37.870.098.826,70 TL artırılmak suretiyle 43.280.112.944,80 TL'ye yükseltilmesine ilişkin Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 8. maddesinin tadil edilmesi için uygun görüş alınması ve ihraç edilecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması hususunda Sermaye Piyasası Kuruluna yaptığımız başvuru 8 Ağustos 2024 tarihinde onaylanmıştır. Sermaye artırımına ilişkin Kurul onaylı ihraç belgesi ve esas sözleşme tadil metni ekte yer almakta olup bedelsiz pay alma hak kullanımı başlangıç tarihi 12 Ağustos 2024 olarak belirlenmiştir."

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