Mevduat faizi tavan yaptı: 1 milyon 250 bin liranın faiz getirisi 293 bin lirayı geçti

23 Temmuz 2023 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutuldu. Bu karar, yalnızca banka kredilerini değil, aynı zamanda mevduat faizlerini de etkiledi. TCMB'nin bu kararı, mevduat hesaplarının faiz oranlarını tarihin en yüksek seviyelerine çıkardı . Bu gelişme, TL varlıklarını değerlendirmek isteyen yatırımcılar için yeni fırsatlar sundu.

1 Milyon 250 Bin TL'nin 181 Günlük Vadede Getirisi Ne Kadar?

Bankaların sunduğu farklı faiz oranları, yatırımcılar için oldukça önemli. 1 milyon 250 bin TL'nin 181 günlük vadede kazandıracağı tutarlar, bankalara göre değişiklik gösteriyor. Bu kazançların detayları şu şekilde:

Enpara.com Vadeli Hesap: Enpara.com, %50 faiz oranı ile 1 milyon 250 bin TL'lik mevduata 181 günlük vadede 293.630,46 TL net kazanç sağlıyor. Vade sonu toplam tutar ise 1.543.630,46 TL olarak hesaplanıyor.