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'Çarşamba gününe dikkat' diyerek uyardı! Altın fiyatları için kritik uyarı! Çeyrek, yarım, gram altın alacaklara...

İslam Memiş 11 Ağustos 2024 günü kend sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede altın, döviz ve borsa piyasalarıyla ilgili yaptığı keskin tahminlerle tanınan bir Para Piyasaları Uzmanı olarak, kaleme aldığı son köşe yazısında dikkatleri Çarşamba gününe çekti. Memiş, Çarşamba gününden sonra piyasalarda büyük bir kırılma yaşanabileceğini öne sürerek yatırımcıları uyardı.

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Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 19:50 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 19:50
’Çarşamba gününe dikkat’ diyerek uyardı! Altın fiyatları için kritik uyarı! Çeyrek, yarım, gram altın alacaklara...

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Nokta atışı yorumlarıyla tanınan Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, son kaleme aldığı köşe yazısında Çarşamba gününe dikkat çekti. İşte detaylar...

YILLIK BAZDA YÜZDE 3 ARTIŞ, AYLIK BAZDA YÜZDE 0,1 AZALMIŞTI

Küresel piyasaların gözü bu hafta ABD enflasyon verisinde olacağını belirten Memiş, 'Her ayın ikinci haftası piyasaları yakından ilgilendiren veri, tüm enstrümanlar üzerinde etkili olacak. Yıllık Haziran'da 3,1 olarak açıklanmıştı. Yıllık bazda yüzde 3 artış, aylık bazda yüzde 0,1 azalmıştı. Temmuz enflasyonunun ise düşük gelmesi bekleniyor. Ancak beklentinin üzerinde gelirse küresel piyasalarda ciddi bir dalgalanma olabilir. Ondan sebep Çarşamba günü saat 15:30'da açıklanacak veri çok önemli. Geçen hafta resesyon riski piyasalarda sert satışlara neden olmuştu'' diye açıkladı.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT

Dar bant aralığına sıkışan enstrümanlar Çarşamba günü kendine yeni bir yön belirleyeceğini dikkat çeken Memiş, ''Diğer yandan Fed'in faiz indirim beklentisi piyasalar tarafından yeniden gözden geçirilecek. Yıl sonuna kadar iki faiz indirimi olup olmayacağı netlik kazanacak. Yatırımcıların Çarşamba gününe dikkat etmesi gerekiyor'' diyerek uyardı.

''KIRILMA BEKLENİYOR''

"Dolar/TL 33,49 lira, avro/TL 36,61 lira seviyesinden haftayı tamamlamıştı. 33,30-33,80 lira dolar/TL kurunda bu hafta için geçerliliğini koruyor. EUR/USD paritesi nedenli Euro'nun hareketliliği daha önemli olacak. EUR/USD paritesi, 1,0850-1,0950 aralığında oyalanabilir. Çarşamba günü sonrası bir kırılma olması beklenmekte'' dedi.

ALTIN FİYATLARI (12 AĞUSTOS 2024)

Altın Türü Alış (TL) Satış (TL) Değişim (%) Saat
ALTIN (TL/GR) 2.657,37 2.657,76 1,51% 19:27
22 Ayar Bilezik 2.441,45 2.462,56 1,33% 19:25
Altın (ONS) 2.463,31 2.463,70 1,33% 19:41
Altın ($/kg) 78.814,00 78.826,00 1,34% 19:27
Altın (Euro/kg) 86.175,00 86.188,00 1,34% 19:27
Cumhuriyet Altını 17.371,00 17.558,00 1,30% 19:24
Yarım Altın 8.699,00 8.806,00 1,30% 19:25
Çeyrek Altın 4.336,00 4.407,00 1,31% 19:22
Reşat Altını 17.403,47 17.590,95 1,49% 19:24
Kulplu Reşat Altını 17.405,69 17.593,20 1,50% 19:24
22 Ayar Altın (TL/Gr) 2.433,62 2.574,30 1,29% 19:25
18 Ayar Altın (TL/Gr) 1.939,88 1.940,16 1,51% 19:27
14 Ayar Altın (TL/Gr) 1.438,85 1.881,10 1,21% 19:25
Kapalı Çarşı Ziynet 2.5 42.708,42 43.402,28 0,75% 16:49
Kapalı Çarşı Beşli Altın 86.539,01 88.249,79 0,81% 16:54
Gremse Altın 42.735,31 43.723,76 0,81% 16:54
Ata Altın 17.628,32 18.077,84 0,81% 16:54
Tam Altın 17.094,12 17.436,02 0,81% 16:54
Külçe Altın ($) 79.350,00 79.400,00 0,60% 16:43
Has Altın 2.644,67 2.645,00 1,53% 19:26
Hamit Altın 17.403,47 17.590,95 1,49% 19:24

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