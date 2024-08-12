’Çarşamba gününe dikkat’ diyerek uyardı! Altın fiyatları için kritik uyarı! Çeyrek, yarım, gram altın alacaklara...

YILLIK BAZDA YÜZDE 3 ARTIŞ, AYLIK BAZDA YÜZDE 0,1 AZALMIŞTI

Küresel piyasaların gözü bu hafta ABD enflasyon verisinde olacağını belirten Memiş, 'Her ayın ikinci haftası piyasaları yakından ilgilendiren veri, tüm enstrümanlar üzerinde etkili olacak. Yıllık Haziran'da 3,1 olarak açıklanmıştı. Yıllık bazda yüzde 3 artış, aylık bazda yüzde 0,1 azalmıştı. Temmuz enflasyonunun ise düşük gelmesi bekleniyor. Ancak beklentinin üzerinde gelirse küresel piyasalarda ciddi bir dalgalanma olabilir. Ondan sebep Çarşamba günü saat 15:30'da açıklanacak veri çok önemli. Geçen hafta resesyon riski piyasalarda sert satışlara neden olmuştu'' diye açıkladı.