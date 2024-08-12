BİM AKTÜEL indirimi ortaya çıktı! Nevresim Takımı, Kiğılı Polo Tişört, Temizlik Seti, Ütü Masası, Çamaşır Askısı! 14-16 Ağustos 2024 fiyat listesi

BİM'in 13-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olan aktüel ürünler kataloğuyla, ev ihtiyaçlarından teknolojiye, gıdadan tekstile kadar birçok ürün uygun fiyatlarla raflarda yerini alacak. İşte detaylar...
BİM'in 13-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında geçerli olan aktüel ürünler kataloğuyla, ev ihtiyaçlarından teknolojiye, gıdadan tekstile kadar birçok ürün uygun fiyatlarla raflarda yerini alacak. İşte detaylar...
BİM 13 AĞUSTOS 2024 AKTÜEL KATALOĞU
Sek 5 kg Yarım Yağlı Yoğurt - 149 TL
İçim 3 kg %3 Yağlı Yoğurt - 109 TL
İçim 2000 g Sandviç ve Tost Peyniri - 395 TL
Sümeli 400 gr Kelle&Göbek Kaşar Peyniri - 99 TL
Polonoz 500 g Sucuk Dana Fermente - 189 TL
Namet Pişmiş Dana Izgara Köfte - 79 TL
Sek 150 g Kekikli-Zeytinli Taze Peynir - 34,50 TLL
Sek Tereyağı 400 g - 129 TL
Feast İnce Çıtır Patates - 89 TL
Danet 500 g Anadolu Dana Köfte - 199 TL
Golden Rose Kalem Ruj - 89 TL
Golden Rose Renkli Nemlendirici - 189 TL
Mara Jel Glitter - 45 TL
Mara Duş Jeli - 45 TL
Eros Erkek Atlet - 99 TL
Eros Erkek Boxer - 179 TL
Comfort Family Çocuk Patik Çorap - 47,50 TL
Angie Vücut Losyonu - 59,50 TL
Naturalove İçi Boncuklu Makyaj Fırça Seti - 199 TL
4 Metre Çekme Karavan - 279.000 TL
NorthPasicific Trambolin - 2.990 TL
Corby M1 Deniz Scooter - 18.990 TL
Corby CS50 Elektrikli Çocuk Scooter - 5.990 TL
Polosmart Cam Temizleme Robotu - 5.990 TL
Keysmart Nofrost Buzdolabı - 19.975 TL
Keysmart 8 kg Çamaşır Makinesi - 9.750 TL
Keysmart 4 Programlı Bulaşık Makinesi - 8.975 TL
Senna 50 İnç Frameless Ultra HD Google TV - 8.990 TL
Arnica Elektrikli Süpüre Cyclone - 2.975 TL
Range Mini Saç Kurutma Makinesi - 399 TL
Geske Yüz Temizleme Fırçası - 2.675 TL
Range Erkek Vücut Bakım Seti - 499 TL
Polosmart Göz Altı Masaj Aleti - 99 TL
Motorist Motosiklet GPS Takip Cihazı - 3.975 TL
Polosmart TWS Kulaklık - 299 TL
Polosmart Powerbank - 279 TL
Polosmart Wireless Mouse - 99 TL
Polosmart Işıklı Tripod - 99 TL
Polosmart Duvar Şarjı - 149 TL
Kiğılı Dynamic Polo Yaka Tişört - 279 TL
Casilda Home Kapitoneli Çift Kişilik Yatak Örtüsü - 319 TL
İkili Havlu Set - 59 TL
Elbise - 159 TL
Şeffaf Sütyen Düzenleyici - 42,50 TL
Uçar Oyuncak Oyuncak İş Araçları - 99 TL
Uçar Oyuncak Sök-Tak Oyuncak Araçlar - 79 TL
Glass in Love 4'lü Cam Pasta Tabağı - 149 TL
Glass in Love 3'lü Cam Ayaklı Dondurma/Tatlı Kasesi - 79 TL
Vip Ahmet 700 ml Üçgen Uçlu Saklama Kabı - 49 TL
Hobby Life Tek Fiyat Plastik Ürünler - 16,90 TL
Mutfak Gereçleri - 44,50 TL
Casilda Home Kelebek Kurutmalık - 429 TL
Toz Alma Aparatı - 59 TL
Ayakkabı Yıkama Filesi - 27,50 TL
Ortadan Açılır Kapaklı Çöp Kovası - 50 TL