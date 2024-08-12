Bangır bangır geliyor! Kuyumcular altın kaç para olacak açıkladı! Gram, çeyrek altın ne kadar? 12 Ağustos 2024 Pazartesi altın fiyatları

Altına kıyasla gümüş ons fiyatları çok düşük. Elinde altın olanlar, rasyo ve parite üzerinden gümüşe geçebilirler. Biz altın pozisyonlarımızı gümüşe çevirdik. Ons gümüş nedeniyle gram gümüş de ucuz. Almak isteyenler için, yukarı yönlü sert bir yükseliş bekliyorum."

Elinde dolar ya da TL bulunduranlar, uygun fiyatlardan altın veya gümüş almak istiyorsa, Memiş'in önerilerine göre bu dönem fırsat niteliği taşıyor. "Artçı şoklar ve belirsizlikler devam edecek. Borsada işlem yapan yatırımcılar da bu dönemde dikkatli olmalı."** şeklinde uyarıda bulundu.

Yatırımcılar, altın piyasasındaki bu hareketliliği yakından takip ederken, uzmanların önerileri doğrultusunda dikkatli hareket etmeleri gerektiği konusunda hemfikirler. Altın piyasasında yaşanan bu dalgalanmalar, önümüzdeki dönemde yatırımcıların stratejilerini şekillendirmeye devam edecek.

Alış ve Satışta Güncel Durum Gram Altın Fiyatı Bugün Kaç TL? Kapalıçarşı'da gram altın, haftaya güçlü bir başlangıç yaparak alış fiyatı 2.642,66 TL, satış fiyatı ise 2.676,15 TL seviyelerinde işlem görüyor. Gram altındaki bu yükseliş, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.