SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Bangır bangır geliyor! Kuyumcular altın kaç para olacak açıkladı! Gram, çeyrek altın ne kadar? 12 Ağustos 2024 Pazartesi altın fiyatları

Altın piyasaları 12 Ağustos 2024 haftasına yükselişle başladı. Özellikle gram ve çeyrek altın fiyatları, yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Altındaki bu yükseliş trendi devam ederken, yatırımcılar güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte 12 Ağustos Pazartesi gününe ait Kapalıçarşı'daki altın fiyatları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Ağustos 2024, 11:08 Güncelleme 12 Ağustos 2024, 12:25
Bangır bangır geliyor! Kuyumcular altın kaç para olacak açıkladı! Gram, çeyrek altın ne kadar? 12 Ağustos 2024 Pazartesi altın fiyatları

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Altın fiyatlarındaki bu yükseliş, yatırımcılar için kritik bir döneme işaret ediyor. Ons altın fiyatı bugün itibarıyla 2436 dolar seviyesine yükseldi ve bu durum altın piyasalarında hareketliliği artırıyor. Altın alım-satım işlemleri yapmak isteyenler için güncel fiyatları takip etmek, doğru zamanda doğru hamleleri yapmak açısından büyük önem taşıyor.

Altın Alım Fırsatı mı?

Altının bir alım fırsatı sunup sunmayacağına ilişkin de görüş bildiren kuyumcular, "Gram altın üzerinden konuşuyorsak, bu fiyatların 2.600 TL'nin altına düşmesi bize göre çok zor.

Altın, kriz dönemlerinin kazandıran yatırım aracıdır. Dünyada savaşlar, gerilimler varken altın fiyatlarının düşmesi mantıklı değil. Merkez bankaları zarar etmek için mi altın alıyorlar? Altın fiyatlarında keskin bir düşüş beklemiyoruz. Ancak, bu saatten sonra her fiyat düşüşü bir alım fırsatıdır." şeklinde konuştu.

Altın Fiyatlarında Yeni Tahminler

Kapalıçarşı kuyumcuları, altın fiyatlarına dair yeni tahminlerde bulunarak, "Gram altında şu anda 2.626 TL seviyesini görüyoruz. Dalgalanmalar bir süre daha devam edecek, ancak ay sonuna doğru 2.700 TL seviyesine doğru bir yükseliş başlayacak.

Bu yükselişle birlikte, Eylül ayında fiyatlar daha da artacak. Yıl sonuna kadar her ay gram altında 100-150 TL arasında artış bekliyoruz. Yıl sonunda gram altın 3.100 TL ile 3.200 TL arasında bir fiyatla tamamlanır." dediler.

İslam Memiş'ten Sert Yükseliş Uyarısı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Ağustos ayında başlayan küresel dalgalanmalar karşısında yatırımcıları uyardı. Altın, borsa, döviz ve gümüş piyasalarındaki öngörülerini paylaşan Memiş, "Söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir," diyerek altın fiyatlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Gram altın serbest piyasalarda 2.630 - 2.640 TL seviyesinde işlem görüyor. Doların güçlü duruşunu koruması nedeniyle ons altındaki gerilemeyi gram altında çok fazla görmüyoruz. Ağustos ayında 2.730 TL direnç seviyesini takip edeceğiz.

Eğer ons altında gerileme olursa, gram altında da düşüş yaşanırsa bu büyük bir alım fırsatı olur. Piyasalar şu anda çok riskli, her an her şey olabilir. Gümüş onsunda da 26.80 - 27.20 aralığı var. Yukarıda 30-31 dolar direnci bulunuyor.

Altına kıyasla gümüş ons fiyatları çok düşük. Elinde altın olanlar, rasyo ve parite üzerinden gümüşe geçebilirler. Biz altın pozisyonlarımızı gümüşe çevirdik. Ons gümüş nedeniyle gram gümüş de ucuz. Almak isteyenler için, yukarı yönlü sert bir yükseliş bekliyorum."

Elinde dolar ya da TL bulunduranlar, uygun fiyatlardan altın veya gümüş almak istiyorsa, Memiş'in önerilerine göre bu dönem fırsat niteliği taşıyor. "Artçı şoklar ve belirsizlikler devam edecek. Borsada işlem yapan yatırımcılar da bu dönemde dikkatli olmalı."** şeklinde uyarıda bulundu.

Yatırımcılar, altın piyasasındaki bu hareketliliği yakından takip ederken, uzmanların önerileri doğrultusunda dikkatli hareket etmeleri gerektiği konusunda hemfikirler. Altın piyasasında yaşanan bu dalgalanmalar, önümüzdeki dönemde yatırımcıların stratejilerini şekillendirmeye devam edecek.

Alış ve Satışta Güncel Durum

Gram Altın Fiyatı Bugün Kaç TL?

Kapalıçarşı'da gram altın, haftaya güçlü bir başlangıç yaparak alış fiyatı 2.642,66 TL, satış fiyatı ise 2.676,15 TL seviyelerinde işlem görüyor. Gram altındaki bu yükseliş, yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Çeyrek Altın Fiyatları Ne Durumda?

Çeyrek altın fiyatları da yatırımcıların merakla takip ettiği diğer bir konu. Yeni çeyrek altın alış fiyatı 4.303 TL, satış fiyatı ise 4.365 TL olarak belirlendi. Eski çeyrek altın ise alışta 4.250 TL, satışta 4.301 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Yarım Altın Fiyatları

Yarım altın da yükseliş trendini sürdürüyor. Yeni yarım altın alış fiyatı 8.632 TL, satış fiyatı 8.722 TL iken, eski yarım altın alış fiyatı 8.487 TL, satış fiyatı ise 8.722 TL olarak kaydedildi.

Tam Altın Fiyatları

Tam altın fiyatları, 12 Ağustos 2024 itibarıyla yeni tam altın alış fiyatı 17.238 TL, satış fiyatı ise 17.390 TL olarak güncellendi. Eski tam altın ise alışta 17.612 TL, satışta 17.765 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Ata Lira ve Ata Beşli Altın Fiyatları

Ata Lira da değer kazanmayı sürdürüyor. Yeni Ata lira alış fiyatı 17.611 TL, satış fiyatı 17.765 TL olarak belirlendi. Ata beşli altın fiyatları ise alışta 87.662 TL, satışta 89.046 TL seviyelerinde.

Gremse Altın Fiyatları

Gremse altın fiyatları da yatırımcıların radarında. Yeni gremse altın alış fiyatı 42.768 TL, satış fiyatı ise 43.415 TL olarak işlem görüyor. Eski gremse altın alış fiyatı ise 42.369 TL, satış fiyatı 43.015 TL olarak kaydedildi.

NOT: Haberimizde yatırım tavsiyesi yoktur

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Ankara - Şam hattında yeni dönem! Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler mesajı verdi: Suriye ile mutabık bir yerde... | F-16’larda son durum
Kılıçdaroğlu tüzük kurultayı öncesi nabız yokluyor! Adaylık için irade beyanı | CHP’nin ağır topu TAKVİM’de uyardı: Tehlikeyi gör Özgür Özel
Vakıf Katılım Bankası
Emeklilere indirim üstüne indirim! PTT’den yüzde 50, THY’den yüzde 15, sosyal tesislerde yüzde 15, sinema biletlerine yüzde 30 indirim
Galatasaray’ın yeni transferi eski yıldızdan! İkna turları başladı
Türkiye’nin Paris 2024 Olimpiyatları raporu: 100 yıl sonra bir ilk! | Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: İmkanları doğru kullanmayan federasyonlar hesap verecek
Ankara’da kritik gün! AK Parti MYK Başkan Erdoğan liderliğinde toplanıyor! İşte masadaki konular...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı: Vergide sistem değişiyor! Gelir İdaresi Başkanlığı harekete geçti
Fenerbahçe’de Jose Mourinho’dan Lille maçı kararı! İlk 11 yine değişiyor
ABD Türk elektrik mühendisi Gökhan Gün’ü konuşuyor! Çok gizli belgeleri sızdırdı Meksika’ya giderken yakalandı
Emekli maaşını artıran 8 formül! Yüksek aylık almak için neler yapılacak? Emekli maaşı nasıl hesaplanacak?
Etiyopya ve Somali krizi bitirmek için Türkiye’ye başvurdu! Başkan Erdoğan’dan gerilimi bitirin talimatı
CANLI TAKİP | İran top atışı tatbikatına başladı: ABD’den Tahran’a uçuş yasağı! İsrail psikolojik savaşa yeniliyor: 3 gün sonra sürpriz saldırı
Jose Mourinho’dan onay çıktı! Galatasaray’ın eski yıldızı Fenerbahçe’ye
ABD’den kirli plan! Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya ’Başkanlığı bırak bize sığın’ teklifi: İade etmeme garantisi
SON DAKİKA