PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Taksimetre ücretine tepki | TESK Genel Başkanı: Bir standart getirilmeli!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, taksimetre ücretinin her ilde farklılık göstermesine ilişkin taksici esnafının mağduriyet yaşadığını söyledi. Palandöken ''İstanbul gibi en pahalı ilde ise 2 bin 950 hatta 3 bin TL. Bu ücretlere mutlaka bir standart getirilmeli" dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024
Taksimetre ücretine tepki | TESK Genel Başkanı: Bir standart getirilmeli!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Taksimetre ayarlama ücreti standart olmalı. Böylelikle hem esnaf hem de geçirilen zaman kaybının telafi edilmesi lazım" dedi. Ülke genelinde sayıları 100 bini bulan taksici esnafının taksimetre ayarlama ücretinden dolayı mağdur olduğunu dile getiren Palandöken, "Bilindiği üzere taksimetre ayarlama ücretleri her ilde farklı. Dolayısıyla bu farklılık şoför esnafını ve aynı şekilde yanında çalışanı mağdur ediyor. Şoförlerimiz taksimetre güncelleme işlemine gittiği zaman 5 dakikalık bir işlem olmasına rağmen en ucuz ilde bin liranın üstü, İstanbul gibi en pahalı ilde ise 2 bin 950 hatta 3 bin TL. Bu ücretlere mutlaka bir standart getirilmeli" açıklamasında bulundu.

İSG'DE YOLCU REKORU KIRILDI
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG), 9 Ağustos'ta, 134 bin 204 yolcuyla tüm zamanların günlük yolcu sayısı rekoruna ulaşıldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 9 Ağustos'ta gerçekleşen 696 seferde iç hat gelen 31 bin 797, iç hat giden 30 bin 921, dış hat gelen 35 bin 198 ve dış hat giden yolcu sayısı 36 bin 288 kişi oldu.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: META yola geldi, Türkiye’nin şartları kabul edildi! Bakan duyurdu: Instagram’a erişim engeli kaldırıldı
İşte Türkiye’nin META ile yaptığı anlaşmanın tüm detayları: Vatandaşlarımızın hakları gözetilecek, Terör provokasyonlarına geçit verilmeyecek!
Emekliye indirim yarışı: Türkiye’nin her yerinde binlerce firmadan yüzde 50’ye varan indirim | Seyahat, giyim, ulaşım...
İsrailli alçakların Türkiye hazımsızlığı sürüyor | Netanyahu’ya seslendi: Atom bombası at!
WİKİTÜRK | Çift vatandaş Gökhan Gün Pentagon’dan çok gizli belgeyi çalarken yakalandı!
Kadıköy’den çıkış yok! Fenerbahçe Adana Demirspor’u 1-0 yenerek sezona 3 puanla başladı
Başkan Erdoğan’dan CHP’li belediyelere Paris tepkisi: Hizmete gelince para yok, Paris’e gelince para çok...
Türkiye’nin en büyük 2. GES’i olacak! Kalyon Enerji’den dev adım: Enerji bağımsızlığına katkı sağlıyoruz
Takvim yazdı Cher Ndour bitti! Beşiktaş’ın yeni transferinde mutlu son...
İngiliz polisi demokrasiyi hatırladı: Gözaltına alırken bile ikiyüzlülük!
Başkan Erdoğan kokpitte... Dev açılıştan ekrana yansımayanlar
Arnavutköy’de kan donduran olay! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti
Terör devleti İsrail’in bakanı Bezalel Smotrich’den alçak paylaşım! Gazze’deki insanlık dramı ile dalga geçerek, Lübnan’ı tehdit etti
Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı! Başkan Erdoğan açıkladı: Bölge ekonomisine çarpan etkisi yapacak | Şakirpaşa Havalimanı kapatılacak mı?
2 eski Fenerbahçeli yıldız Beşiktaş’a!
SON DAKİKA