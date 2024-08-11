Taksimetre ücretine tepki | TESK Genel Başkanı: Bir standart getirilmeli!

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Taksimetre ayarlama ücreti standart olmalı. Böylelikle hem esnaf hem de geçirilen zaman kaybının telafi edilmesi lazım" dedi. Ülke genelinde sayıları 100 bini bulan taksici esnafının taksimetre ayarlama ücretinden dolayı mağdur olduğunu dile getiren Palandöken, "Bilindiği üzere taksimetre ayarlama ücretleri her ilde farklı. Dolayısıyla bu farklılık şoför esnafını ve aynı şekilde yanında çalışanı mağdur ediyor. Şoförlerimiz taksimetre güncelleme işlemine gittiği zaman 5 dakikalık bir işlem olmasına rağmen en ucuz ilde bin liranın üstü, İstanbul gibi en pahalı ilde ise 2 bin 950 hatta 3 bin TL. Bu ücretlere mutlaka bir standart getirilmeli" açıklamasında bulundu.



İSG'DE YOLCU REKORU KIRILDI

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda (İSG), 9 Ağustos'ta, 134 bin 204 yolcuyla tüm zamanların günlük yolcu sayısı rekoruna ulaşıldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 9 Ağustos'ta gerçekleşen 696 seferde iç hat gelen 31 bin 797, iç hat giden 30 bin 921, dış hat gelen 35 bin 198 ve dış hat giden yolcu sayısı 36 bin 288 kişi oldu.

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