Öğretmene asgari ücret veliye servet | Özel okullar yüzde elli boş kalıyor!

Turizm sektöründe olduğu gibi özel okullarda da fahiş fiyatlara vatandaşın tepkisi büyük oldu. Orta öğretimdeki özel okulların kontenjanlarının yüzde 50'sinin boş kaldığını TAKVİM duyurmuştu. Şimdi özel üniversitelerde de aynı durum yaşanacak. Yüksek üniversite fiyatları yüzünden öğrenciler devlet okullarını tercih etmeye hazırlanıyor. Üniversitelerin yıllık eğitim ücretlerine gelen zam yüzde 150'yi buldu. Geçen yıl 500 bin TL eğitim ücreti talep eden özel üniversiteler, bu yıl fiyatlarını 1 milyon TL'nin üzerine çıkardı. Üstelik bu rakamlar yalnızca eğitim ücretini kapsıyor. Yemek, yurt ve ulaşım giderleri üniversitelerin duyurduğu rakamlara dahil değil. Geçen sene, yıllık ücreti 510 bin TL olan Sabancı Üniversitesi'nin bu yılki ücreti 1 milyon 100 bin TL'ye, 530 bin TL olan Koç Üniversitesi'nin yıllık ücreti ise KDV dâhil 1 milyon 75 bin TL'ye yükseldi. Bilkent Üniversitesi geçen yıl 310 bin TL olan eğitim-öğretim ücretini bu yıl için 620 bin TL olarak duyurdu. Başkent Üniversitesi geçen yıl 345 bin TL olan Tıp fakülteleri eğitim ücretlerine 2.3 kattan fazla artış yaptı.

ÇALIŞAN ZORDA

Velilerden çok yüksek eğitim ücreti alan özel okullar ve üniversiteler kendi çalışanlarına ise cimriler. Özel okullarda öğretmenler asgari ücretle çalıştırılıyor. Okulları ticarethane, velileri müşteri gibi gören zihniyet öğretmenlere de 'müşteri temsilcisi' gibi davranıyor. Öğretmenler yeni öğrenci bulmaları için zorlanıyor. Artan yaşam maliyetleri ve düşük maaşlar, öğretmenlerin geçimlerini sağlamakta zorlanmasına neden oluyor. Öğretmenler, ek iş yapmak zorunda kalıyor veya mesleki gelişimlerine yeterince vakit ayıramıyor.



EK MASRAF ÇOK

Okullarda eğitim için istenen ücretler geçen yıla göre yüzde 70 arttı. Ancak yemek, kitap, kıyafet gibi ek masraflarla ücret katlanıyor. Ek masraflarda artış yüzde 300'leri buluyor. Vatandaş devlet okullarını tercih ederken aynı durum üniversiteler içinde geçerli olacak.