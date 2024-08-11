PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

E-ticarette iade ertelemesi | Ticaret ve Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan müjde! Çitfçiye mazot ve gübre desteği

Ticaret Bakanlığı, e-ticarette iade masraflarının tüketiciye yansıtılmasını 1 yıl erteledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da çiftçilere yapılacak yeni ödemeleri açıkladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024
E-ticarette iade ertelemesi | Ticaret ve Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan müjde! Çitfçiye mazot ve gübre desteği

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ticaret Bakanlığı, e-ticarette iade masraflarının tüketiciye yansıtılmasını 1 yıl erteledi. Düzenlemeyle tüketicilerin herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma haklarını kullanmaya devam etmeleri sağlandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakanlık, elektronik ticaretin çok sayıda ürün çeşidini zaman ve mekan sınırından bağımsız olarak hızlı, kolay ve daha düşük maliyetle tüketicilere sunabildiğini ifade etti.


ÜRETİCİNİN PARASI ÖDENDİ
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çiftçilere yapılacak yeni ödemeleri açıkladı. Bakan Yumaklı, mazot ve gübre desteğini de kapsayan 1 milyar 195 milyon 380 bin TL'lik ödemenin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağını duyurdu. Yumaklı, "1 milyar 195 milyon 380 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Son dakika: META yola geldi, Türkiye’nin şartları kabul edildi! Bakan duyurdu: Instagram’a erişim engeli kaldırıldı
İşte Türkiye’nin META ile yaptığı anlaşmanın tüm detayları: Vatandaşlarımızın hakları gözetilecek, Terör provokasyonlarına geçit verilmeyecek!
Emekliye indirim yarışı: Türkiye’nin her yerinde binlerce firmadan yüzde 50’ye varan indirim | Seyahat, giyim, ulaşım...
İsrailli alçakların Türkiye hazımsızlığı sürüyor | Netanyahu’ya seslendi: Atom bombası at!
WİKİTÜRK | Çift vatandaş Gökhan Gün Pentagon’dan çok gizli belgeyi çalarken yakalandı!
Kadıköy’den çıkış yok! Fenerbahçe Adana Demirspor’u 1-0 yenerek sezona 3 puanla başladı
Başkan Erdoğan’dan CHP’li belediyelere Paris tepkisi: Hizmete gelince para yok, Paris’e gelince para çok...
Türkiye’nin en büyük 2. GES’i olacak! Kalyon Enerji’den dev adım: Enerji bağımsızlığına katkı sağlıyoruz
Takvim yazdı Cher Ndour bitti! Beşiktaş’ın yeni transferinde mutlu son...
İngiliz polisi demokrasiyi hatırladı: Gözaltına alırken bile ikiyüzlülük!
Başkan Erdoğan kokpitte... Dev açılıştan ekrana yansımayanlar
Arnavutköy’de kan donduran olay! Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında katletti
Terör devleti İsrail’in bakanı Bezalel Smotrich’den alçak paylaşım! Gazze’deki insanlık dramı ile dalga geçerek, Lübnan’ı tehdit etti
Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı! Başkan Erdoğan açıkladı: Bölge ekonomisine çarpan etkisi yapacak | Şakirpaşa Havalimanı kapatılacak mı?
2 eski Fenerbahçeli yıldız Beşiktaş’a!
SON DAKİKA