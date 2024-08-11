E-ticarette iade ertelemesi | Ticaret ve Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan müjde! Çitfçiye mazot ve gübre desteği

Ticaret Bakanlığı, e-ticarette iade masraflarının tüketiciye yansıtılmasını 1 yıl erteledi. Düzenlemeyle tüketicilerin herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma haklarını kullanmaya devam etmeleri sağlandı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakanlık, elektronik ticaretin çok sayıda ürün çeşidini zaman ve mekan sınırından bağımsız olarak hızlı, kolay ve daha düşük maliyetle tüketicilere sunabildiğini ifade etti.



ÜRETİCİNİN PARASI ÖDENDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı çiftçilere yapılacak yeni ödemeleri açıkladı. Bakan Yumaklı, mazot ve gübre desteğini de kapsayan 1 milyar 195 milyon 380 bin TL'lik ödemenin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağını duyurdu. Yumaklı, "1 milyar 195 milyon 380 bin TL tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.