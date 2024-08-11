Aile ve Sosyal Destek Programı ile 7.7 milyon haneye destek!

Aile ve Sosyal Destek Programı (ASDEP) kapsamında bugüne kadar 7 milyon 700 bin haneye ulaşıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, ASDEP ekipleri ile 12 milyona yakın vatandaşla temas kurulduğunu kaydetti. İhtiyaç sahiplerine ulaşarak, hayat koşullarını iyileştirmeyi hedeflediklerine değinen Bakan Mahinur Göktaş, "Kırmızı yelekliler" olarak da tanınan görevlilerin her afet anında vatandaşa destek için sahada olduğunu hatırlattı. Bakan Göktaş, şunları kaydetti: Sahadaki 5 bin 608 ASDEP personelimiz, bu yıl içerisinde 626 bin 653 haneyi, bugüne kadar ise toplam 7 milyon 700 bin haneyi ziyaret etti. Bu doğrultuda ASDEP ekiplerimiz ile 12 milyona yakın vatandaşımıza ulaşarak ihtiyaç duyduğu hizmete ilişkin rehberlik ve yönlendirme hizmeti sunduk.

YÖNLENDİRME YAPILIYOR

Alan taraması yapan ASDEP ekiplerimizin hane ziyaretleri ile tespit edilen durumlar bakanlığımızın görev alanındaysa vatandaşlarımızın sosyal hizmet modellerinden faydalanması sağlanıyor. Bakanlığın görev alanı dışındaki durumlarda ise vatandaşlar ilgili kamu kurumlarına yönlendiriliyor." Rana BÜYÜKTAŞ