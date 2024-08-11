9-16 AĞUSTOS bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? 2024 HALKA ARZ TAKVİMİ! 2 şirket SPK’dan onay aldı

Yatırımcılar için halka arz takvimi bu hafta da yoğun bir şekilde araştırılıyor. SPK bültenine göre, Kıraç Galvaniz Telekominikasyon ve Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri şirketleri için halka arz süreci 9-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.