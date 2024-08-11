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9-16 AĞUSTOS bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? 2024 HALKA ARZ TAKVİMİ! 2 şirket SPK'dan onay aldı

İki yeni şirketin halka arzı için SPK'dan onay çıktı. Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş. ve Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.'nin halka arz süreçleri bu hafta itibarıyla yatırımcıların gündeminde. Talep toplama tarihleri ve lot sayıları merakla beklenen bu şirketler, yatırımcıların dikkatini çekiyor. 9-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşmesi beklenen bu halka arzlar, sermaye piyasalarına yeni bir soluk getirecek.

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Giriş Tarihi 11 Ağustos 2024, 20:32 Güncelleme 11 Ağustos 2024, 20:32
9-16 AĞUSTOS bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? 2024 HALKA ARZ TAKVİMİ! 2 şirket SPK’dan onay aldı

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Yatırımcılar için halka arz takvimi bu hafta da yoğun bir şekilde araştırılıyor. SPK bültenine göre, Kıraç Galvaniz Telekominikasyon ve Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri şirketleri için halka arz süreci 9-16 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek.

KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arzına onay verdi. Şirketin talep toplama tarihleri henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

KIRAÇ GALVANİZ halka arzında 1 TL değerli nominal paylar, 24,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Ek pay satışı yapılmayacak. Firmanın halka arzının büyüklüğü 1 Milyar TL olarak açıklanırken halka açıklık oranı yüzde 26,47 olarak belirlendi.

GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş HALKA ARZ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.'nin halka arzına onay verdi.

Şirketin talep toplama tarihleri henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz. GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş halka arzında 1 TL değerli nominal paylar, 35,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

Ek pay satışı yapılmayacak. Firmanın halka arzının büyüklüğü 350 TL olarak açıklanırken halka açıklık oranı yüzde 25,64 olarak belirlendi.

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