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‘Stok’ oyununa ceza: Ticaret Bakanlığı bu uyarıyı yapanları uyardı!

Ticaret bakanlığı e-ticarette stok yok firmaları uyardı. TÜKONFED Başkanvekili, sipariş verilen bir ürünün satıcı firması tarafından 'stokta yok' ya da 'stoklarımız tükenmiştir' şeklinde vereceği cevaplara idari yaptırım uygulanacağını açıkladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024
‘Stok’ oyununa ceza: Ticaret Bakanlığı bu uyarıyı yapanları uyardı!

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Ticaret Bakanlığı, elektronik ticaret ortamında verilen siparişlerin gerekçesiz olarak iptal edildiğine yönelik şikayetlerin artması üzerine, bu işlemleri yapan firmalara, kanunda öngörülen idari yaptırımların uygulanacağı konusunda uyarıda bulunurken, Reklam Kurulu ise mevzuata uymayan firmalara durdurma ve para cezası uygulandığını duyurdu. TÜKONFED Başkanvekili İbrahim Güllü, "Tüketici, ürünün siparişi verdiğinde ve ödemesini yaptığında e-ticaret firmaların tarafından 'stokta yok' ya da 'stoklarımız tükenmiştir' şeklinde cevaplarla karşılaşmaktadır. Piyasada istikrarın olmaması yani ürün fiyatlarının sürekli değişiyor olması firmaları bu yola sevk edebilmektedir. Ürünün fiyatının arttığını gören e-ticaret firması ürünü stok yok diyerek satıştan çekiyor ve sonra arttırılmış fiyatıyla tekrar satışa sunuyor" dedi.

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