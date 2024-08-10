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Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan milyonlarca memura müjde! Kamu Denetçiliği Kurumu o kuralın iptalini istedi

Yazın gelmesiyle birlikte kamu çalışanları da yıllık izinlerini yapmak için planlar yapmaya devam ediyor. Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan (KDK) milyonlarca memuru sevindirecek karar çıktı. KDK “izinler en fazla üçe bölünür” genelgesinin iptalini istedi. Kurum, “Yıllık izinlere bölme sınırı konulamaz” dedi.

Önder Yılmaz Önder Yılmaz takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 07:04 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 07:12
Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan milyonlarca memura müjde! Kamu Denetçiliği Kurumu o kuralın iptalini istedi

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Yaz dönemiyle birlikte kamu çalışanları yıllık izinlerini yapmak için programlar yaparken, Kamu Denetçiliği Kurumu'ndan (KDK) milyonlarca memuru sevindirecek karar çıktı.

SINIR KONULAMAYACAĞINA KARAR VERİLDİ
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün (KGM) "izin en fazla üç parçaya bölünebilir" kararının doğru uygulama olmadığını belirten KDK, yıllık izinlere "bölme" sınırı konulamayacağına karar verdi. Böylece kamu çalışanları idareyle uzlaşı içinde yıllık izinlerini istedikleri kadar bölerek tatil yapabilecek.



HIZLA IŞLEME ALINARAK INCELENDI
Edinilen bilgiye göre, KGM'de çalışan bir personel yıllık iznini kısa bölümlere ayırarak tatil yapmak istedi. Ancak genel müdürlük yıllık izinlerin ancak "üç parçaya bölünebileceğini" belirtti.

Personel "mağduriyet yaşadığını" öne sürerek konuyu KDK'ya taşıdı. KDK Başkanı Şeref Malkoç yaz dönemi olması nedeniyle başvuruyu hızla işleme alıp inceleme başlattı.

KDK uzmanları KGM ile temasa geçerek izahat istedi. Müdürlük kararında ısrarcı oldu. KDK ise hukuk, hakkaniyet ve insan haklarına uygunluk yönünde ele aldığı "yıllık iznin bölünmesi" konusunda kamu çalışanlarından yana tavır koydu. KDK çalışanların anayasal ve yasal haklarına dikkat çekerek "başvuranın iddiaları, idarenin açıklamaları, ilgili mevzuat ve yargı kararları incelendiğinde, KDK olarak yaptığımız değerlendirme neticesinde, izinlerin bölümler halinde kullanılması açısından en çok üçe bölünebileceği düzenlemesinin ilga(iptal) edilerek izin süresinin bölümler halinde kullandırılması bakımından bir sayı sınırlaması getirilmemesine ilişkin düzenlemenin amacının iznin esnek olarak kullanılabilmesine imkân sağlaması" tespitini yaptı.

YILLIK İZİNLERİNİ İSTEDİKLERİ KADAR BÖLEBİLECEKLER
KDK, ilettiği yazıda, "Karayolları Genel Müdürlüğü'nün kurum içi uygulamasını belirlemek adına yürürlükte olan Yıllık Ücretli İzin Uygulaması konulu iç genelgesinde izinlerin bölümler halinde kullandırılması bakımından meri mevzuata uygun düzenleme yapılması amacıyla Karayolları Genel Müdürlüğü'ne tavsiyede bulunulmasına, bu karar üzerine tesis edilecek işlemin 30 gün içinde kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna karar verildi" görüşüne yer verildi. Böylece kamu çalışanları, kurum yönetimiyle uzlaşı içinde yıllık izinlerini istedikleri kadar bölebilecek.

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