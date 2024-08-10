Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan milyonlarca memura müjde! Kamu Denetçiliği Kurumu o kuralın iptalini istedi

Personel "mağduriyet yaşadığını" öne sürerek konuyu KDK'ya taşıdı. KDK Başkanı Şeref Malkoç yaz dönemi olması nedeniyle başvuruyu hızla işleme alıp inceleme başlattı.

KDK uzmanları KGM ile temasa geçerek izahat istedi. Müdürlük kararında ısrarcı oldu. KDK ise hukuk, hakkaniyet ve insan haklarına uygunluk yönünde ele aldığı "yıllık iznin bölünmesi" konusunda kamu çalışanlarından yana tavır koydu. KDK çalışanların anayasal ve yasal haklarına dikkat çekerek "başvuranın iddiaları, idarenin açıklamaları, ilgili mevzuat ve yargı kararları incelendiğinde, KDK olarak yaptığımız değerlendirme neticesinde, izinlerin bölümler halinde kullanılması açısından en çok üçe bölünebileceği düzenlemesinin ilga(iptal) edilerek izin süresinin bölümler halinde kullandırılması bakımından bir sayı sınırlaması getirilmemesine ilişkin düzenlemenin amacının iznin esnek olarak kullanılabilmesine imkân sağlaması" tespitini yaptı.