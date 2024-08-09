Ve netleşti! Devletten 700.000 TL hibe, 700.000 TL kredi müjdesi!

Sonraki yıllarda ise taksitler, TÜFE oranında artış gösterecek, böylece vatandaşlar uzun vadede düşük maliyetle evlerini yenileyebilecekler.

Ekstra Destekler: Taşınma Yardımı Kentsel dönüşüm sürecinde ev sahipleri ve kiracılar için 100.000 TL tutarında taşınma desteği de sağlanıyor. Bu destek, ev sahipleri kadar kiracıları da kapsıyor. Evde oturan kişiye yönelik olan bu yardım, taşınma sürecindeki mali yükü hafifletmek amacıyla veriliyor.

Destek Tutarlarında Artış Olacak mı? Hibe ve kredi desteği tutarlarının artırılıp artırılmayacağı henüz netleşmedi. Ancak Bakanlık yetkilileri, kampanyanın kapsamını genişletmek ve vatandaşların daha fazla yararlanmasını sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Kampanya kapsamında yapılacak güncellemeler, önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşılacak.

Yarısı Bizden Kampanyası Nedir? "Yarısı Bizden" kampanyası, evlerini ve iş yerlerini yenilemek isteyenlere yönelik kapsamlı bir dönüşüm projesidir. Bu kampanya kapsamında, dönüşüm sürecinde olan vatandaşlara ve işletmelere maddi destek sağlanmakta, böylece yenileme işlemleri kolaylaştırılmaktadır.