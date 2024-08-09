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Ve netleşti! Devletten 700.000 TL hibe, 700.000 TL kredi müjdesi!

Kentsel dönüşüm projelerine hız kazandıran "Yarısı Bizden" kampanyasında önemli bir gelişme yaşandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kampanya kapsamında yeni bir başvuru döneminin başlatılacağını duyurdu. Bu kapsamda, vatandaşların riskli yapılarının yenilenmesi için devlet tarafından hibe ve kredi desteği sağlanacak.

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Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024, 15:43 Güncelleme 09 Ağustos 2024, 15:43
Ve netleşti! Devletten 700.000 TL hibe, 700.000 TL kredi müjdesi!

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Bakan Murat Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyasıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirerek, kampanyanın yeni bir başvuru sürecine girdiğini ve artık başvurular için tarih sınırlamasının kaldırıldığını belirtti. Kurum, "Vatandaşımız, evini dönüştürmek istediğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvuracak. Anlaşma sağlanınca bina veya ada bazında projeleri inşa edip, vatandaşımıza yeni ve güvenli konutunu teslim edeceğiz" dedi.

Yarısı Bizden Kampanyasında Sağlanacak Destekler

Kampanya, riskli yapılarını kentsel dönüşüme sokmak isteyen vatandaşlar için büyük avantajlar sunuyor. Başvuru yapan ve onaylanan vatandaşlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 700.000 TL tutarında hibe desteği alacaklar. Bu hibe, evlerini yenilemek isteyenler için önemli bir finansman kaynağı olacak.

Bunun yanı sıra, vatandaşlar 700.000 TL tutarında kentsel dönüşüm kredisi de kullanabilecekler. Bu kredi, uygun koşullarla sunuluyor; ilk 2 yıl geri ödeme yapılmıyor ve 120 ay vadeli kredi ödemelerinin ilk 12 ayı faizsiz olacak.

Sonraki yıllarda ise taksitler, TÜFE oranında artış gösterecek, böylece vatandaşlar uzun vadede düşük maliyetle evlerini yenileyebilecekler.

Ekstra Destekler: Taşınma Yardımı

Kentsel dönüşüm sürecinde ev sahipleri ve kiracılar için 100.000 TL tutarında taşınma desteği de sağlanıyor. Bu destek, ev sahipleri kadar kiracıları da kapsıyor. Evde oturan kişiye yönelik olan bu yardım, taşınma sürecindeki mali yükü hafifletmek amacıyla veriliyor.

Destek Tutarlarında Artış Olacak mı?

Hibe ve kredi desteği tutarlarının artırılıp artırılmayacağı henüz netleşmedi. Ancak Bakanlık yetkilileri, kampanyanın kapsamını genişletmek ve vatandaşların daha fazla yararlanmasını sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor. Kampanya kapsamında yapılacak güncellemeler, önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşılacak.

Yarısı Bizden Kampanyası Nedir?

"Yarısı Bizden" kampanyası, evlerini ve iş yerlerini yenilemek isteyenlere yönelik kapsamlı bir dönüşüm projesidir. Bu kampanya kapsamında, dönüşüm sürecinde olan vatandaşlara ve işletmelere maddi destek sağlanmakta, böylece yenileme işlemleri kolaylaştırılmaktadır.

Kampanya, tarihte ilk kez kiracılara da destek sunuyor. Dönüşüm süreci boyunca, taşınmazı kullanan ev sahibi veya kiracı, taşınma masrafları için bir kereye mahsus olmak üzere 100 bin lira destek alabilecek. Bu destek, hem ev sahiplerini hem de kiracıları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

İş yerlerinin dönüşümü için de önemli destekler mevcut. Belirlenen iş yerleri için 350 bin lira hibe, aynı miktarda kredi ve ilave olarak her bir iş yeri için 700 bin lira kredi desteği sağlanacak.

Önemli olan, bu desteklerden yararlanabilmek için gelir şartının aranmamasıdır; hak sahiplerine gelir ve kredi puanına bakılmaksızın destek sunulacak.

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