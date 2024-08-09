Ve netleşti! Devletten 700.000 TL hibe, 700.000 TL kredi müjdesi!

Bakan Murat Kurum, "Yarısı Bizden" kampanyasıyla ilgili kamuoyunu bilgilendirerek, kampanyanın yeni bir başvuru sürecine girdiğini ve artık başvurular için tarih sınırlamasının kaldırıldığını belirtti. Kurum, "Vatandaşımız, evini dönüştürmek istediğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na başvuracak. Anlaşma sağlanınca bina veya ada bazında projeleri inşa edip, vatandaşımıza yeni ve güvenli konutunu teslim edeceğiz" dedi.
Yarısı Bizden Kampanyasında Sağlanacak Destekler
Kampanya, riskli yapılarını kentsel dönüşüme sokmak isteyen vatandaşlar için büyük avantajlar sunuyor. Başvuru yapan ve onaylanan vatandaşlar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 700.000 TL tutarında hibe desteği alacaklar. Bu hibe, evlerini yenilemek isteyenler için önemli bir finansman kaynağı olacak.
Bunun yanı sıra, vatandaşlar 700.000 TL tutarında kentsel dönüşüm kredisi de kullanabilecekler. Bu kredi, uygun koşullarla sunuluyor; ilk 2 yıl geri ödeme yapılmıyor ve 120 ay vadeli kredi ödemelerinin ilk 12 ayı faizsiz olacak.