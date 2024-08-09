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Gram altın kaç TL olacak? Kuyumcular son noktayı koydu

Son dönemde altın piyasasında yaşanan fiyat dalgalanmaları yatırımcıları endişelendirdi. Kapalıçarşı kuyumcuları, altın fiyatlarının önce yükseldiğini, ardından ise hızlı bir düşüş yaşadığını belirtti. Bu dalgalanmalar, yatırımcıların kafasını karıştırırken, ons altının 2.400 doların altına düşmesi endişeleri artırdı. Şu anda ons altın, 2.385 dolar seviyesinden işlem görüyor ve bu seviye piyasalarda kritik bir önem taşıyor.

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Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024, 11:52 Güncelleme 10 Ağustos 2024, 11:52
Gram altın kaç TL olacak? Kuyumcular son noktayı koydu

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Kapalıçarşı'daki kuyumcular, altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Altın fiyatları son günlerde gerçekten kafa karıştırıcı bir hal aldı. Ancak ons altına fazla takılmamak gerekiyor. Gram altın tarafında fiyatlar 2.626 TL seviyesinde işlem görmeye devam ediyor ve bu da altın fiyatlarının ani bir çöküş yaşamayacağını gösteriyor. Kısa süreli bir dalgalanma olacak, ardından fiyatlar normale dönecek." ifadelerini kullandılar.

Altın Alım Fırsatı mı?

Altının bir alım fırsatı sunup sunmayacağına ilişkin de görüş bildiren kuyumcular, "Gram altın üzerinden konuşuyorsak, bu fiyatların 2.600 TL'nin altına düşmesi bize göre çok zor.

Altın, kriz dönemlerinin kazandıran yatırım aracıdır. Dünyada savaşlar, gerilimler varken altın fiyatlarının düşmesi mantıklı değil. Merkez bankaları zarar etmek için mi altın alıyorlar? Altın fiyatlarında keskin bir düşüş beklemiyoruz. Ancak, bu saatten sonra her fiyat düşüşü bir alım fırsatıdır." şeklinde konuştu.

Altın Fiyatlarında Yeni Tahminler

Kapalıçarşı kuyumcuları, altın fiyatlarına dair yeni tahminlerde bulunarak, "Gram altında şu anda 2.626 TL seviyesini görüyoruz. Dalgalanmalar bir süre daha devam edecek, ancak ay sonuna doğru 2.700 TL seviyesine doğru bir yükseliş başlayacak.

Bu yükselişle birlikte, Eylül ayında fiyatlar daha da artacak. Yıl sonuna kadar her ay gram altında 100-150 TL arasında artış bekliyoruz. Yıl sonunda gram altın 3.100 TL ile 3.200 TL arasında bir fiyatla tamamlanır." dediler.

İslam Memiş'ten Sert Yükseliş Uyarısı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Ağustos ayında başlayan küresel dalgalanmalar karşısında yatırımcıları uyardı. Altın, borsa, döviz ve gümüş piyasalarındaki öngörülerini paylaşan Memiş, "Söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir," diyerek altın fiyatlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Gram altın serbest piyasalarda 2.630 - 2.640 TL seviyesinde işlem görüyor. Doların güçlü duruşunu koruması nedeniyle ons altındaki gerilemeyi gram altında çok fazla görmüyoruz. Ağustos ayında 2.730 TL direnç seviyesini takip edeceğiz.

Eğer ons altında gerileme olursa, gram altında da düşüş yaşanırsa bu büyük bir alım fırsatı olur. Piyasalar şu anda çok riskli, her an her şey olabilir. Gümüş onsunda da 26.80 - 27.20 aralığı var. Yukarıda 30-31 dolar direnci bulunuyor.

Altına kıyasla gümüş ons fiyatları çok düşük. Elinde altın olanlar, rasyo ve parite üzerinden gümüşe geçebilirler. Biz altın pozisyonlarımızı gümüşe çevirdik. Ons gümüş nedeniyle gram gümüş de ucuz. Almak isteyenler için, yukarı yönlü sert bir yükseliş bekliyorum."

Elinde dolar ya da TL bulunduranlar, uygun fiyatlardan altın veya gümüş almak istiyorsa, Memiş'in önerilerine göre bu dönem fırsat niteliği taşıyor. "Artçı şoklar ve belirsizlikler devam edecek. Borsada işlem yapan yatırımcılar da bu dönemde dikkatli olmalı."** şeklinde uyarıda bulundu.

Yatırımcılar, altın piyasasındaki bu hareketliliği yakından takip ederken, uzmanların önerileri doğrultusunda dikkatli hareket etmeleri gerektiği konusunda hemfikirler. Altın piyasasında yaşanan bu dalgalanmalar, önümüzdeki dönemde yatırımcıların stratejilerini şekillendirmeye devam edecek.

0.5 Gram 22 Ayar Bilezik Fiyatları: Alış ve Satışta Güncel Durum

Altın piyasasında her geçen gün farklı fiyat hareketleri gözlemlenirken, 0.5 gram 22 ayar bilezik fiyatları da yatırımcıların yakından takip ettiği konular arasında yer alıyor. İşte güncel fiyatlar ve kuyumcularda karşılaşabileceğiniz alış-satış oranları:

0.5 Gram 22 Ayar Bilezik Alış Fiyatı: 1.198,79 TL

Bu fiyat, yatırımcıların 0.5 gram 22 ayar bileziği piyasadan satın alabileceği güncel alış fiyatıdır. Altın fiyatlarının anlık değişimi, bu rakamda dalgalanmalara yol açabilir.

0.5 Gram 22 Ayar Bilezik Satış Fiyatı: 1.199,62 TL

Elinizde bulunan 0.5 gram 22 ayar bileziği satmak istediğinizde, piyasanın sunduğu satış fiyatı 1.199,62 TL civarındadır. Bu fiyat, piyasadaki genel arz-talep dengesi ve ons altın fiyatındaki değişikliklere göre ufak oynamalar gösterebilir.

Tahmini Kuyumcu Alış Fiyatı: 1.180,81 TL

Kuyumculardan bileziğinizi bozdurmak istediğinizde, tahmini olarak 1.180,81 TL gibi bir rakamla karşılaşabilirsiniz. Bu fiyat, kuyumcuların uyguladığı komisyon ve diğer masraflar nedeniyle, piyasadaki alış fiyatının biraz altında kalabilir.

Tahmini Kuyumcu Satış Fiyatı: 1.217,61 TL

Eğer kuyumcudan 0.5 gram 22 ayar bilezik satın almak istiyorsanız, ortalama olarak 1.217,61 TL gibi bir fiyat ödeyebilirsiniz. Kuyumcular arasındaki fiyat farkları ve altının işçilik maliyetleri bu fiyatı etkileyebilir.

NOT: Haberimizde yatırım tavsiyesi yoktur

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