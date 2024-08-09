Altın Fiyatlarında Yeni Tahminler Kapalıçarşı kuyumcuları, altın fiyatlarına dair yeni tahminlerde bulunarak, "Gram altında şu anda 2.626 TL seviyesini görüyoruz. Dalgalanmalar bir süre daha devam edecek, ancak ay sonuna doğru 2.700 TL seviyesine doğru bir yükseliş başlayacak.

Bu yükselişle birlikte, Eylül ayında fiyatlar daha da artacak. Yıl sonuna kadar her ay gram altında 100-150 TL arasında artış bekliyoruz. Yıl sonunda gram altın 3.100 TL ile 3.200 TL arasında bir fiyatla tamamlanır." dediler.

İslam Memiş'ten Sert Yükseliş Uyarısı Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Ağustos ayında başlayan küresel dalgalanmalar karşısında yatırımcıları uyardı. Altın, borsa, döviz ve gümüş piyasalarındaki öngörülerini paylaşan Memiş, "Söylediklerim yatırım tavsiyesi değildir," diyerek altın fiyatlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

"Gram altın serbest piyasalarda 2.630 - 2.640 TL seviyesinde işlem görüyor. Doların güçlü duruşunu koruması nedeniyle ons altındaki gerilemeyi gram altında çok fazla görmüyoruz. Ağustos ayında 2.730 TL direnç seviyesini takip edeceğiz.