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İngiltere’den kredi geldi: Kalyon Enerji'ye 249 milyon Euro

Birleşik Krallık İhracat Kredi Kuruluşu (UKEF) ve Polonya İhracat Kredi Kuruluşu (KUKE) garantörlüğünde, Kalyon Enerji'nin 390 megavatlık güneş enerjisi santraline İngiliz Standard Chartered Bankası tarafından 249 milyon avro kredi sağlanacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 09 Ağustos 2024
İngiltere’den kredi geldi: Kalyon Enerji’ye 249 milyon Euro

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Birleşik Krallık İhracat Kredi Kuruluşu (UKEF) ve Polonya İhracat Kredi Kuruluşu (KUKE) garantörlüğünde, Kalyon Enerji'nin 390 megavatlık güneş enerjisi santraline İngiliz Standard Chartered Bankası tarafından 249 milyon avro kredi sağlanacak.

UKEF'ten yapılan açıklamaya göre, Kalyon Enerji'nin Niğde, Gaziantep ve Şanlıurfa'da 7 ayrı bölgede kuracağı toplam 390 megavatlık elektrik üretim kapasiteli güneş enerjisi santrallerinin inşası için 249 milyon avroluk finansman sağlanacak. Proje tamamlandığında söz konusu GES'lerde Türkiye'de 65 binden fazla haneye yetecek miktarda elektrik üretilecek. Kalyon Enerji Üst Yöneticisi Murtaza Ata da söz konusu santralin Türkiye'nin en büyük ikinci güneş enerjisi santrali olacağını dile getirerek, finansmanın Kalyon Enerji'nin UKEF ve GE Vernova ile bugüne kadar güneş enerjisinde gerçekleştirdiği ikinci işlem olduğunu ifade etti.

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