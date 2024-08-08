Destek müjdesi az önce açıklandı! Ailelere aylık 1.250 TL + 650 TL karşılıksız ödeme!

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Bakan Göktaş'ın belirttiğine göre, Türkiye Aile Destek Programı, pandemi döneminde başlatılmış ve önemli bir finansal destek kaynağı olmuştur. 2023 Haziran'ında yapılan son ödeme döneminden sonra, vatandaşlardan gelen yoğun talepler üzerine, programın devamı yönünde kararlar alındı. Emekliler, dul ve yetimler ile mevsimlik işçiler gibi geniş bir yelpazede yararlanıcılar bu programdan faydalanmaktadır.

Milyonlarca Aileye Nakit Destek Programın genişletilmesi kararı, 3 milyonu aşkın ailenin her ay toplam 4 milyar lira yardım almasını sağlayacak. Ödemeler, ailelerin aylık gelirlerine ve çocuk sayılarına göre belirlenen miktarlar üzerinden yapılmakta olup, bu yardımlara elektrik tüketim desteği de dahildir.