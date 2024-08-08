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BİM indirimi yarın başlıyor! Çeyiz indirimi raflarda! 9 Ağustos Cuma 2024 BİM aktüel kataloğu! Çantalı Vakumlu Hurç XXL 99 TL...

Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan BİM, 9 Ağustos 2024 tarihinde geçerli olacak yeni indirimli aktüel ürünler kataloğunu resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Her hafta Cuma günü tüketicilere cazip fiyatlarla sunduğu geniş ürün yelpazesiyle dikkat çeken BİM, bu hafta da çeşitli market ürünleri, elektrikli ev eşyaları, bisiklet ve şişme bot gibi farklı kategorilerde ürünlerle öne çıkıyor. Yeni aktüel katalogla birlikte alışveriş listeleri şimdiden hazırlanmaya başladı. İşte, BİM 9 Ağustos 2024 kataloğunda öne çıkan ürünlerin fiyat listesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 17:55 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 17:55
BİM indirimi yarın başlıyor! Çeyiz indirimi raflarda! 9 Ağustos Cuma 2024 BİM aktüel kataloğu! Çantalı Vakumlu Hurç XXL 99 TL...

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BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da tüketicilere özel indirimler sunmaya devam ediyor. 9 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu, BİM'in resmi internet sitesinde yayınlandı.

13 AĞUSOTS13 AĞUSOTS

🌟 BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ 9 AĞUSTOS 2024 🌟

🚲 Elektrikli Bisikletler

RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 21.975 TL
Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 17.000 TL

13 AĞUSTOS 13 AĞUSTOS

📺 Televizyonlar

Dijitsu 65' UHD Google Tv: 17.300 TL
Dijitsu 55' Ultra HD Google Tv: 12.975 TL
Senna 43' Frameless Full HD Google Tv: 6.775 TL
Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Tv: 4.200 TL

Nautica TWS Kulaklık: 349 TL
Nautica Bluetooth Speaker: 529 TL
Polosmart Kablosuz Soundbar Speaker: 499 TL

14 AĞUSTOS14 AĞUSTOS

🛋️ Ev Aletleri ve Aksesuarlar

Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 6.975 TL
Heifer Quiclean Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge: 3.975 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi: 690 TL
Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu: 5.200 TL
Heifer Çubuk Blender: 549 TL
Heifer Sensörlü Sabunluk: 209 TL
Arnica Blender Seti: 1.300 TL
Ruumstore Mutfak Tereği: 490 TL
Stanley Adventure Yemek Termosu 532 ml: 800 TL

14 AĞUSTOS 14 AĞUSTOS

🛏️ Ev Tekstili ve Dekorasyon

Brode Perde: 179 TL
Süet Fon Perde: 329 TL
Termo İzolasyonlu Çanta: 299 TL
Yastık Alezi: 34 TL
Paspas: 99 TL
Şortlu Takım Erkek/Kadın: 209 TL
Ev Elbisesi: 149 TL

9 AĞUSTOS CUMA9 AĞUSTOS CUMA

🧸 Çocuk Ürünleri

Rookie Işıklı Mini Scooter: 599 TL
Konuşan Cansu Bebek: 249 TL

9 AĞUSTOS CUMA9 AĞUSTOS CUMA

📦 Depolama Çözümleri

Çantalı Vakumlu Hurç XXL: 99 TL
Raf Organizer: 69 TL
Baza Kutulu Hurç: 95 TL
İpek Kulplu Baskılı Pencerelş Mega Hurç: 59 TL
12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici: 32,50 TL

9 AĞUSTOS CUMA9 AĞUSTOS CUMA

🍽️ Mutfak Ürünleri

Okyanus Gold Peçetelik / Nihale / Kaşıklık: 115 TL
Okyanus Gold Askılı Fincanlık / Kağıt Havluluk Çeşitleri: 99 TL
Rakle Gold Rimli Su Bardağı 3'lü: 99 TL
Rakle Gold Rimli Kahve Yanı Bardak 6'lı: 149 TL
Rakle Gold Rimli Meşrubat Bardağı 3'lü: 109 TL
Rakle Desenli Çay Bardağı 6'lı: 129 TL
Colorina Ayaklı Gold Rimli Kase: 119 TL
Ayaklı Su / Meşrubat Sebili 4 Litre: 249 TL

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