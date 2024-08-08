BİM indirimi yarın başlıyor! Çeyiz indirimi raflarda! 9 Ağustos Cuma 2024 BİM aktüel kataloğu! Çantalı Vakumlu Hurç XXL 99 TL...

BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da tüketicilere özel indirimler sunmaya devam ediyor. 9 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu, BİM'in resmi internet sitesinde yayınlandı.
BİM, her hafta olduğu gibi bu hafta da tüketicilere özel indirimler sunmaya devam ediyor. 9 Ağustos 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu, BİM'in resmi internet sitesinde yayınlandı.
🌟 BİM AKTÜEL İNDİRİMLERİ 9 AĞUSTOS 2024 🌟
🚲 Elektrikli Bisikletler
RKS XS25 Kalın Tekerlekli Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 21.975 TL
Alfa Romeo R1 Katlanabilir Elektrikli Bisiklet: 17.000 TL
📺 Televizyonlar
Dijitsu 65' UHD Google Tv: 17.300 TL
Dijitsu 55' Ultra HD Google Tv: 12.975 TL
Senna 43' Frameless Full HD Google Tv: 6.775 TL
Senna 32' HD Ready Uydu Alıcılı Tv: 4.200 TL
Nautica TWS Kulaklık: 349 TL
Nautica Bluetooth Speaker: 529 TL
Polosmart Kablosuz Soundbar Speaker: 499 TL
🛋️ Ev Aletleri ve Aksesuarlar
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set: 6.975 TL
Heifer Quiclean Pro Şarjlı Elektrikli Süpürge: 3.975 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi: 690 TL
Kumtel 3 Çekmeceli Derin Dondurucu: 5.200 TL
Heifer Çubuk Blender: 549 TL
Heifer Sensörlü Sabunluk: 209 TL
Arnica Blender Seti: 1.300 TL
Ruumstore Mutfak Tereği: 490 TL
Stanley Adventure Yemek Termosu 532 ml: 800 TL
🛏️ Ev Tekstili ve Dekorasyon
Brode Perde: 179 TL
Süet Fon Perde: 329 TL
Termo İzolasyonlu Çanta: 299 TL
Yastık Alezi: 34 TL
Paspas: 99 TL
Şortlu Takım Erkek/Kadın: 209 TL
Ev Elbisesi: 149 TL
🧸 Çocuk Ürünleri
Rookie Işıklı Mini Scooter: 599 TL
Konuşan Cansu Bebek: 249 TL
📦 Depolama Çözümleri
Çantalı Vakumlu Hurç XXL: 99 TL
Raf Organizer: 69 TL
Baza Kutulu Hurç: 95 TL
İpek Kulplu Baskılı Pencerelş Mega Hurç: 59 TL
12 Bölmeli Çekmece Düzenleyici: 32,50 TL
🍽️ Mutfak Ürünleri
Okyanus Gold Peçetelik / Nihale / Kaşıklık: 115 TL
Okyanus Gold Askılı Fincanlık / Kağıt Havluluk Çeşitleri: 99 TL
Rakle Gold Rimli Su Bardağı 3'lü: 99 TL
Rakle Gold Rimli Kahve Yanı Bardak 6'lı: 149 TL
Rakle Gold Rimli Meşrubat Bardağı 3'lü: 109 TL
Rakle Desenli Çay Bardağı 6'lı: 129 TL
Colorina Ayaklı Gold Rimli Kase: 119 TL
Ayaklı Su / Meşrubat Sebili 4 Litre: 249 TL