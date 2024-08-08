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3 sene vadeli ihtiyaç kredisine başvuru rekoru: İşte en uygun faizli kredi veren bankalar ve hesaplama

Yeni kredi kampanyaları, finans dünyasında büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kampanyaları, birçok banka tarafından sunuluyor ve rekor başvurular alıyor. İşte detaylar:

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Giriş Tarihi 08 Ağustos 2024, 15:25 Güncelleme 08 Ağustos 2024, 15:25
3 sene vadeli ihtiyaç kredisine başvuru rekoru: İşte en uygun faizli kredi veren bankalar ve hesaplama

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Bankaların sunduğu çeşitli kredi seçenekleri, farklı ihtiyaç ve bütçelere hitap ediyor. Uygun kredi seçeneğini belirlerken faiz oranları, aylık taksit tutarları ve toplam ödeme miktarını göz önünde bulundurmak önemlidir.

50.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

TEB - Türk Ekonomi Bankası Hoş Geldin Kampanyası

Faiz Oranı: %3,74
Aylık Taksit: 2.968,36 TL
Toplam Ödeme: 107.148,46 TL

150.000 TL ihtiyaç kredisi için QNB Finansbank, Akbank, Garanti BBVA, TEB, ING, Yapı Kredi yeni taksit hesaplaması!150.000 TL ihtiyaç kredisi için QNB Finansbank, Akbank, Garanti BBVA, TEB, ING, Yapı Kredi yeni taksit hesaplaması!
150.000 TL ihtiyaç kredisi için QNB Finansbank, Akbank, Garanti BBVA, TEB, ING, Yapı Kredi yeni taksit hesaplaması!

QNB Finansbank Yeni Müşterilere Özel

Faiz Oranı: %3,94
Aylık Taksit: 3.069,23 TL
Toplam Ödeme: 110.779,78 TL

İş Bankası İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,15
Aylık Taksit: 3.176,62 TL
Toplam Ödeme: 114.645,82 TL

Akbank 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı: %4,17
Aylık Taksit: 3.186,93 TL
Toplam Ödeme: 115.016,98 TL

Garanti BBVA Yaz Kredisi

Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 3.249,03 TL
Toplam Ödeme: 117.252,58 TL

Enpara.com İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,29
Aylık Taksit: 3.249,03 TL
Toplam Ödeme: 116.965,08 TL

Yapı Kredi 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı: %4,39
Aylık Taksit: 3.301,14 TL
Toplam Ödeme: 119.128,54 TL

DenizBank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,84
Aylık Taksit: 3.539,48 TL
Toplam Ödeme: 127.708,78 TL

N Kolay 3 Ay Ertelemeli Kredi

Faiz Oranı: %5,99
Aylık Taksit: 4.174,16 TL
Toplam Ödeme: 150.557,26 TL

Diğer Bankaların Kredileri ve Finansmanları

Ziraat Bankası Tüketici Kredisi

Faiz Oranı: %4,54
Aylık Taksit: 3.379,90 TL
Toplam Ödeme: 121.926,40 TL

VakıfBank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,95
Aylık Taksit: 3.598,65 TL
Toplam Ödeme: 129.801,40 TL

ICBC Bank Turkey Hesaplı Kredi

Faiz Oranı: %4,99
Aylık Taksit: 3.620,26 TL
Toplam Ödeme: 130.616,86 TL

Anadolubank İhtiyaç Kredisi

Faiz Oranı: %4,99
Aylık Taksit: 3.620,26 TL
Toplam Ödeme: 130.329,36 TL

Başvuru Kanalları

Başvurunuzu çeşitli kanallardan yapabilirsiniz:

Şubeler: En yaygın başvuru yöntemi, bankaların şubelerine giderek doğrudan başvuru yapmaktır.

İnternet Bankacılığı: Bankaların web siteleri üzerinden online başvuru formlarını doldurarak başvuru yapabilirsiniz.

Mobil Uygulamalar: Bankaların mobil uygulamaları üzerinden de hızlı ve kolay bir şekilde başvuru yapılabilir.

Telefon Bankacılığı: Müşteri hizmetlerini arayarak başvuru süreci hakkında bilgi alabilir ve başvuru yapabilirsiniz.

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