Kıyıda köşede altını olanlar dikkat! Külçeden yarıma, çeyrekten grama üretimi böyle yapılıyor

Pullama ve Tartı: Hassasiyetin Önemi
Altın, pullama işlemiyle uygun boyutlara bölünüyor ve her bir pul, titizlikle tartılarak standart ağırlıklarına ulaşıp ulaşmadığı kontrol ediliyor. Bu aşama, altın üretiminin hassasiyet ve dikkat gerektiren yönlerinden birini ortaya koyuyor.
Tavlama ve Baskı: Son Şeklinin Verilmesi
Tavlama işlemi, pulları baskı için gerekli yumuşaklığa kavuşturuyor. Sonrasında Cumhuriyet Altını'nın ünlü kenar tırtılları da dahil olmak üzere, tek seferde baskılanıyor. Ziynet altınlarının tırtılı ise bu aşamadan sonra ayrı bir makinede işleniyor.
Kalite Kontrol ve Paketleme: Mükemmelliğe Ulaşmak
Her üretim aşaması sıkı bir kalite kontrol sürecinden geçiyor. Üretilen altınlar bu süreçte defalarca test edilerek herhangi bir kusurun önüne geçiliyor. Son kontrolün ardından altınlar, piyasaya sürülmek üzere özenle paketleniyor.