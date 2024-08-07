Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten enflasyon açıklaması: Biraz zamana ve sabra ihtiyacımız var

Turkuvaz Medya grubunda gazetecilerle bir araya gelen Hazine ve Maliye bakanı Mehmet Şimşek, burada ekonomiye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
"MALİYE KAPINIZI ÇALACAK"
Kayıt dışılıkla mücadelede dozu artıracaklarını ve "yapay zekâyı" devreye sokacaklarını açıklayan Şimşek, çok kazanıp az vergi ödeyen mükellefleri uyararak, "Maliye bir gün kapınızı çalacak" dedi.
Yıl sonu enflasyonunu yüzde 40'la kapatabileceklerine inandıklarını söyleyen Şimşek, "Enflasyon tek haneye düşene kadar rahat uyumayacağız" diye konuştu.
FED'İN BİR ŞEYLER YAPMA İHTİMALİ YÜKSEK
(ABD ve Asya piyasalarındaki dalgalanma) Küresel piyasalardaki çalkantı geçici bir panik atağa benziyor. Merkez üssü Japonya ama yansımaları global. Tetikleyen ABD'nin yumuşak inişi başaramaması ve resesyona girmesi riski. Ancak verilere göre bu panik durulmuş gibi. Ama ABD'deki veriler daha düşük büyümeyi destekleyici mahiyette devam ederse bu düzeltme önünde sonunda olabilir. Fed'in bir şeyler yapma ihtimali yüksek.
TÜRKİYE'Yİ OLUMLU ETKİLER
Hikâyesi olan ülkeler, genelde bu tür olumsuz koşullarda bile nispeten az etkilenebilirler. Yabancı pozisyonunun çok yüksek olmaması, hikâyemizin olması, petrol ve emtia fiyatlarındaki düşüş olumlu yansıyacak. Küresel finansal koşulların gevşemesi ve lehimize olması gibi faktörler bu çalkantıları Türkiye'ye yansımasını sınırlar.
TUTARLI BİR PROGRAM ORTAYA KOYDUK
Enflasyonda piyasa beklentisi önümüzdeki 12 ay için yüzde 30 civarı, 24 ay için yüzde 19 civarı. Biz hedeflerimize yakınlaştıkça beklentilerin de yakınsayacağını umuyoruz. Enflasyonu düşürmede çok kararlıyız. Milletimizin şu anda karşı karşıya olduğu sıkıntıları gidereceğiz, 2025'te ilk rahatlamayı göreceğiz, 2025 dezenflasyon yılı olacak ve dolayısıyla milletimiz sonuçlarını görecek, çektiğimiz sıkıntılara değecek. Hep söyledik, 'zorlu geçecek' dedik, dezenflasyon kolay değil, zaman alıyor. Biz gerçekten güçlü, tutarlı bir program ortaya koyduk.
Bu programı kararlılıkla Cumhurbaşkanımızın desteğiyle uyguluyoruz. Siyasi irade ve siyasi destek çok önemli. Biz bunu başaracağız, enflasyon düşecek. Enflasyon yerçekimi gücüne karşı mücadele edemez, düşecek. Neden? Çünkü para, maliye ve gelirler politikası ona göre tasarlandı. Biraz zamana, sabra ihtiyacımız var. En büyük önceliğimiz milletimizi hayat pahalılığı belasından kurtarmak. Milletin sıkıntılarını gidereceğiz.