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A101 HAFTANIN YILDIZLARI 8 Ağustos PERŞEMBE aktüel ürünler kataloğu! 📢 Mangal kömürü, granül kahve, plaj şemsiyesi, terlik, termos...

8 Ağustos 2024 Perşembe günü için A101 aktüel ürünler kataloğu açıklandı. Bu hafta A101 marketlerinde satışa sunulacak olan indirimli ürünler arasında en dikkat çeken ürün benzinli motosiklet oldu. İhtiyaçlarınızı karşılayacak birçok ürün uygun fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Masa takımı 5.250 TL, airfryer 2.599 TL, epilasyon cihazı 499 TL ve 16 parça yemek takımı 999 TL gibi cazip fiyatlarla A101 mağazalarında sizleri bekliyor. Yeni ev kuranlar ve ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla karşılamak isteyenler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuluyor. İşte, A101 8 Ağustos 2024 kataloğundaki tüm ürünlerin fiyat listesi...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 07 Ağustos 2024, 16:42 Güncelleme 07 Ağustos 2024, 16:52
A101 HAFTANIN YILDIZLARI 8 Ağustos PERŞEMBE aktüel ürünler kataloğu! 📢 Mangal kömürü, granül kahve, plaj şemsiyesi, terlik, termos...

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A101 marketleri, 8 Ağustos 2024 Perşembe günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu hafta A101 raflarında en çok dikkat çeken ürün benzinli motosiklet oldu. Ayrıca, masa takımı 5.250 TL, airfryer 2.599 TL, epilasyon cihazı 499 TL ve 16 parça yemek takımı 999 TL'den satışa sunulacak. Ev eşyalarından kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan indirimli ürünler, kaliteli alışverişi uygun fiyatlarla bir araya getiriyor.

8 AĞUSTOS PERŞEMBE ALDIN ALDIN8 AĞUSTOS PERŞEMBE ALDIN ALDIN

A101 8 AĞUSTOS 2024 AKTÜEL KATALOĞU

🎉 Elektronik Ürünler 🎉

  • Toshiba 55" 4K Android TV - 13.999 TL
  • Philips 50" TV - 18.999 TL
  • Toshiba 43" 4K UHD Android TV - 10.499 TL
  • Philips 32" HD Smart TV - 8.999 TL
  • GoSmart Bluetooth Kulaklık - 239 TL

🛏️ Mobilya ve Ev Eşyaları 🛏️

  • Masa Takımı - 5.250 TL
  • SEG Inox Bulaşık Makinesi - 9.999 TL
  • SEG Inox No-Frost Buzdolabı - 18.999 TL
  • REGAL 3 Çekmeceli Derin Dondurucu - 5.999 TL
  • Onvo Airfryer 9L - 2.599 TL
  • English Home Multi Blender Seti - 1.599 TL
  • English Home Çay Makinesi - 1.899 TL
  • Pierre Cardin Epilasyon Cihazı - 499 TL
  • Pierre Cardin Sporcu Masaj Aleti - 599 TL
  • QU 800 P Şarjlı Damacana Su Pompası - 109 TL
  • Sinbo Kahve & Baharat Öğütücü - 479 TL

🚗 Araç ve Aksesuarlar 🚗

  • Revolt RC3 Neo 125CC Benzinli Motosiklet - 41.990 TL
  • Piranha Araç İçi Şişme Yatak - 899 TL
  • Oto Evcil Hayvan Örtüsü - 219 TL
  • Oto Araç Güneşlik Brandası - 299 TL
  • Piranha Dijital Hava Kompresörü - 579 TL
  • Piranha Araç İçi 220 V Dönüştürücü - 599 TL

🍽️ Mutfak Eşyaları 🍽️

  • English Home Yemek Takımı 16 Parça - 999 TL
  • Pompalı Termos - 299 TL
  • Pirge Profi Bloklu Bıçak Seti - 2.499 TL
  • Brita Aluna Cool Calendar Filtreli Sürahi - 329 TL
  • Paşabahçe Salata Kasesi - 85 TL
  • LAV Başucu Sürahisi - 85 TL
  • Pratik Basmalı Rende - 149 TL

🛏️ Tekstil ve Düzenleyici Ürünler 🛏️

  • Çift Kişilik Pamuk Nevresim Seti - 499 TL
  • Kozmetik Organizeri - 499 TL
  • Metal Dolap İçi Düzenleyici Raf - 55 TL
  • 4 Katlı Sepet Düzenleyici Çeşitleri - 219 TL

🧸 Oyuncaklar ve Aksesuarlar 🧸

  • MGS Oyuncak İnşaat ve Güzellik Valizi - 329 TL
  • Kız Çocuk Hasır Şapka - 119 TL
  • Silk&Blue Kadın Patik Çorap - 35 TL
  • Erkek/Kız Çocuk Baskılı Şapka - 95 TL

🛄 Diğer Ürünler 🛄

  • Roboom Orta Boy Valiz - 649 TL

A101 MANGAL KÖMÜRÜ FİYATI - 299 TL

A101 Extra kataloğundan mağaza stok durumunu sorgulayabilirsiniz.A101 Extra kataloğundan mağaza stok durumunu sorgulayabilirsiniz.

A101 PLAJ ŞEMSİYESİ - ( STOKTA YOK )

A101 plaj şemsiyesi 599 TL fakat hiçbir mağazada stokta bulunmuyor.A101 plaj şemsiyesi 599 TL fakat hiçbir mağazada stokta bulunmuyor.

A101 EKTRA TERMOS FİYATLARI

TERLİK FİYATLARI

GRANÜL KAHVE FİYATLARI

Gold Rimli Kahve Yanı Bardak 6lı 149 TL! BİM aktüel 2-6 Ağustos kataloğu yayımlandı! Brode Perde 179 TL, Fon Perde 329 TL, Yastık Alezi 34 TL, Paspas 99 TL...Gold Rimli Kahve Yanı Bardak 6lı 149 TL! BİM aktüel 2-6 Ağustos kataloğu yayımlandı! Brode Perde 179 TL, Fon Perde 329 TL, Yastık Alezi 34 TL, Paspas 99 TL...
Gold Rimli Kahve Yanı Bardak 6'lı 149 TL! BİM aktüel 2-6 Ağustos kataloğu yayımlandı! Brode Perde 179 TL, Fon Perde 329 TL, Yastık Alezi 34 TL, Paspas 99 TL...

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