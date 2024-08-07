A101 HAFTANIN YILDIZLARI 8 Ağustos PERŞEMBE aktüel ürünler kataloğu! 📢 Mangal kömürü, granül kahve, plaj şemsiyesi, terlik, termos...

A101 marketleri, 8 Ağustos 2024 Perşembe günü için hazırladığı aktüel ürünler kataloğunu yayınladı. Bu hafta A101 raflarında en çok dikkat çeken ürün benzinli motosiklet oldu. Ayrıca, masa takımı 5.250 TL, airfryer 2.599 TL, epilasyon cihazı 499 TL ve 16 parça yemek takımı 999 TL'den satışa sunulacak. Ev eşyalarından kişisel bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazede sunulan indirimli ürünler, kaliteli alışverişi uygun fiyatlarla bir araya getiriyor.

8 AĞUSTOS PERŞEMBE ALDIN ALDIN

A101 8 AĞUSTOS 2024 AKTÜEL KATALOĞU

🎉 Elektronik Ürünler 🎉